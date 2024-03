7 curiosidades sobre o homem do signo de Peixes

Peixes é o décimo segundo signo do zodíaco. Um signo mutável, regido por Netuno e co-regido por Júpiter, rege a casa 12 do Mapa Astral. Seu elemento é a água e sua pedra é a ametista, que simboliza transformação e transmutação das emoções.

O homem de Peixes costuma ser gentil, sensível, compreensivo, romântico e delicado. “Quando consegue se conectar positivamente com a sua vulnerabilidade, é capaz de perceber nela uma imensa força”, avalia a astróloga Thaís Mariano. Além disso, o pisciano possui uma energia sutil que combina com os arquétipos dos príncipes de contos de fada.

A seguir, confira outras 7 curiosidades sobre os homens de Peixes!

1. Carinhoso e amigável

O homem do signo de Peixes costuma ser sensível, carinhoso e apaixonante. Apesar de discreto, é um grande conquistador. Tende a dedicar-se mais ao bem-estar do outro que ao seu próprio. Todo esse altruísmo faz com que ele esteja sempre cercado por amigos e pessoas que admiram como ele interage com quem está ao seu redor.

2. Sensível e apaixonado

Muito apaixonado, o nativo deste signo aprecia tudo o que rola na hora da conquista: flertes, conversas, olhares… Desde que seja sem pressa. Mas, para conquistar o coração dele, é necessário ser natural, gentil, amável e estar ao seu lado para o que der e vier. Acredite, ele fará de tudo para te fazer feliz, afinal o altruísmo também está presente em suas relações afetivas.

3. Um grande sonhador

De modo geral, o pisciano tende a viver em um mundo de sonhos e, por isso, precisa desenvolver atividades artísticas ou espirituais que o conectem com a realidade. “Caso contrário, pode descarregar essa energia de forma desafiadora, transferindo para a pessoa com quem se relaciona toda a fantasia que habita em sua mente”, alerta Thaís Mariano.

Os piscianos precisam de momentos de tranquilidade para restabelecer seu equilíbrio (Imagem: HstrongART | Shutterstock)

4. Necessidade de espaço pessoal

Apesar de serem sociais, os piscianos valorizam seu tempo a sós. Eles encontram renovação em momentos de solidão, muitas vezes mergulhando em seus próprios pensamentos e reflexões.

5. Facilidade em se adaptar

Como signo mutável, os homens de Peixes são muito adaptáveis e flexíveis. Eles conseguem se ajustar bem a diferentes situações e ambientes, o que os torna bons solucionadores de problemas, especialmente em situações sociais e emocionais.

“Isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, já que indica grande flexibilidade, adaptabilidade e fluidez, mas também um desafio no ponto de se firmar em um objetivo, deixando tudo um tanto solto e disperso”, explica a astróloga.

6. Susceptíveis ao estresse

Dada sua natureza sensível, os homens de Peixes podem ser suscetíveis ao estresse. Isso porque eles podem absorver as emoções do ambiente ao seu redor. “Captam toda a energia do ambiente como esponjas, o que os leva a sentir muitas coisas que não são suas. Apresentam também bastante dificuldade em colocar limites, por um desejo interno de altruísmo”, esclarece Thaís Mariano.

7. Imerso no misticismo e na espiritualidade

Em sintonia com o místico, os nativos de Peixes trazem consigo um toque encantador de espiritualidade, em que o ordinário se transforma em uma jornada extraordinária de descobertas cósmicas. “Enxergam além do que a maioria consegue ver nesse sentido, mas têm muita dificuldade de perceber a si”, analisa Thaís Mariano. Isso pode levá-los a distrações, como se “sonhassem acordados”.