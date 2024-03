Descubra a personalidade do pet de cada signo

Os signos solares são determinados pelo posicionamento do Sol em determinada época do ano. Por isso, a depender do dia e nascimento da pessoa, ela vai corresponder a um signo diferente. Levando em consideração o temperamento em comum das pessoas nascidas na mesma época do ano e outras peculiaridades das datas, foram definidos os doze signos do zodíaco.

No caso dos humanos, é comum termos acesso à data e ao horário exato do nascimento, o que auxilia inclusive na criação de um mapa astral, que aponta a posição correta dos astros e dos signos do zodíaco em relação à Terra no momento de nascimento de uma determinada pessoa. Essa ferramenta representa diferentes camadas de personalidade e comportamentos.

Data de nascimento do pet

No caso dos animais de estimação, Ana Lucia, consultora esotérica da iQuilibrio, observa que muitos tutores desconhecem a data precisa de nascimento de seus pets. No entanto, isso não deve ser uma barreira para descobrir o signo de cada um. Segundo ela, é viável determinar o signo do animal apenas com base no mês de nascimento.

“Em situações como resgate de animais, em que a data exata de nascimento pode não ser conhecida, a observação atenta do comportamento do animal também pode fornecer pistas sobre o seu signo”, comenta Wagner Brandão, comportamentalista animal.

O profissional também revela que, ao ter conhecimento sobre a personalidade do pet, os cuidados diários e os exercícios de adestramento podem ser diferentes. “Claro que a raça e o manejo que os tutores possuem com relação ao animal interferem nas características deles, mas algumas características relacionadas ao zodíaco podem fazer sentido”, resume.

Para evidenciar estes pontos, a consultora esotérica da iQuilibrio detalha as características de cada signo. Abaixo, confira como é o animal de cada signo e qual a melhor forma de adestrá-lo segundo os especialistas.

Áries (21 de março até 20 de abril)

Pets de Áries são os mais agitados e, claro, briguentos. Protetores, podem se tornar agressivos e mais difíceis de serem adestrados. Wagner Brandão aconselha que o tutor de um pet ariano invista em passeios ao ar livre e muitas brincadeiras visando aliviar o estresse do bichinho.

Touro (21 de abril até 20 de maio)

O pet taurino é mais preguiçoso e comilão. Ele não confia fácil, por isso seu tutor pode ter problemas para criar vínculos no começo da relação. A melhor forma de lidar com esse signo é tendo muita paciência.

Gêmeos (21 de maio até 20 de junho)

Os bichinhos geminianos, com humor instável, podem ser do tipo que ataca sem aviso. Por outro lado, eles são os mais fáceis de serem adestrados, pois estão sempre dispostos a aprender. A dica do comportamentalista é atenção redobrada quando for deixar esses pets sozinhos em casa. Mantenha o ambiente seguro e livre de coisas que eles possam morder e destruir.

O pet de Câncer tende a ser mais apegado a seu tutor (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Câncer (21 de junho até 21 de julho)

O animal canceriano, muito apegado ao dono, tende a ser aquele tipo de animal que cobra carinho constantemente. Pets desse signo são mais delicados e não gostam de movimentos bruscos. Por isso, o comportamentalista ressalta a importância de ser firme na convivência diária, sempre mantendo um equilíbrio entre disciplina e carinho.

Leão (22 de julho até 22 de agosto)

Pets nativos de Leão, por sua vez, precisam de mais atenção e podem ser dramáticos, fazendo bagunça em casa quando ficam sozinhos, por exemplo. Eles são exibidos e ótimos para treinos voltados a concursos de beleza e competições.

Virgem (23 de agosto até 22 de setembro)

Os pets virginianos não gostam de sair da rotina, como se fossem velhinhos rabugentos. Para eles, qualquer tipo de mudança pode representar um perigo e, por isso, tendem a mudar todos os seus hábitos (tendo dificuldade de comer, dormir e brincar). O comportamentalista ressalta a importância de passeios diários para mantê-los em movimento.

Libra (23 de setembro até 22 de outubro)

Os librianos, mais carentes, tendem a ser a “sombra” do seu dono. Uma boa sugestão para deixá-los mais felizes é adotar outros animais de estimação, assim eles terão companhia. A dica do comportamentalista é mantê-los sempre em movimento a fim de evitar a rotina e o tédio. Passeios e brincadeiras com acessórios são ótimas opções.

Escorpião (23 de outubro até 21 de novembro)

O bichinho escorpiano é aquele mais reservado e que não simpatiza com facilidade. Costuma ficar no seu canto, onde se sente confortável e pode observar tudo à sua volta. Ele gosta de ambientes calmos e menos agitados.

Sagitário (22 de novembro até 21 de dezembro)

Os animais sagitarianos são mais alegres e têm muita energia para gastar, por isso podem sempre se meter em uma nova aventura (que costuma ser problemática para os tutores). Wagner reforça que passear com esses pets pelo menos uma vez ao dia ajuda a conter seus impulsos.

Animais do signo de Capricórnio são brincalhões (Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock)

Capricórnio (22 de dezembro até 20 de janeiro)

Os pets capricornianos são os mais teimosos; pode ser muito desafiador adestrá-los. Por outro lado, brincalhões e leais, eles amam estar com seus tutores. Wagner comenta que, para esses bichinhos, é essencial o adestramento.

Aquário (21 de janeiro até 19 de fevereiro)

Os aquarianos, por sua vez, tendem a ser mais arteiros e ter hábitos atípicos. Eles amam liberdade e não gostam de seguir regras. Wagner Brandão ressalta que, quanto mais cedo se adestrar um pet do signo de Aquário, melhor. Isso evitará uma relação inversa, em que o cachorro se sente o dono da casa.

Peixes (20 de fevereiro até 20 de março)

Os bichinhos piscianos são sensíveis, carinhosos e um pouco preguiçosos. Eles tendem a imitar o comportamento de seus donos, por isso Wagner Brandão ressalta a importância de manter o autocontrole diante desse bichinho para que ele não reproduza maus hábitos.