Confira as previsões do tarô para março de 2024

O tarô é uma ótima ferramenta para a compreensão e interpretação do futuro, incluindo previsões relacionadas aos signos do zodíaco. Neste sentido, o mês de março é regido pela energia de nossos queridos piscianos, repletos de emoções e sentimentos. E as cartas revelam que este período promete muitas viradas de chaves e sentimentos para todos os nativos.

Por isso, abaixo, confira as previsões do tarô para os 12 signos!

Áries – 2 de paus

A abertura dos caminhos chegará a você neste mês para gerar novos rumos, oportunidades e relacionamentos. Aproveite o momento para se distanciar daquilo que não lhe faz bem e respeitar mais o seu limite.

Touro – 4 de espadas

O mês chegará de forma mais calma e tranquila para você. Por isso, aproveite o momento para ter mais paciência com seus planejamentos e não atropelar seus pensamentos com aquilo que não vale a pena.

Gêmeos – 2 de copas

Março poderá ser cheio de romance, amizade e boas energias para Gêmeos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Novas relações surgirão para você neste mês. Assim, poderá ser repleto de romance, amizade e boas energias. Por isso, aproveite para abrir seu coração e acreditar mais em você.

Câncer – 9 de espadas

O mês te ajudará a superar o passado e deixar para trás aquilo que não serve mais. Por isso, procure pensar mais em si e não colocar o outro em primeiro lugar. Isto é, valorize-se para que os outros possam fazer o mesmo com você.

Leão – 7 de copas

O mês poderá trazer energias confusas para você. Por isso, busque seguir mais a sua intuição e se conectar com a sua fé. Além disso, um momento de reconexão com um ente querido poderá ocorrer.

Virgem – 2 de espadas

Neste mês, os virginianos devem escutar mais seus sentidos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Aproveite este mês para cortar laços com pessoas que não estão levando você para frente, principalmente nos relacionamentos. Além disso, escute mais seus sentidos e liberte-se de suas amarras.

Libra – Ás de ouros

Uma nova oportunidade de trabalho poderá surgir para você neste mês. Por isso, aproveite para apostar mais em si e em novos relacionamentos. Isso porque bons ventos chegarão para você neste período, trazendo novas oportunidades nos negócios.

Escorpião – 4 de paus

Este será um mês de grande conquista e triunfo em seu ano. Por isso, aproveite para agradecer e expandir a gratidão ao seu redor. Além disso, curta o momento, pois você merece.

Sagitário – 1 de espadas

Neste mês, Sagitário deve cortar laços com o que está pendente (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

A procrastinação pode estar fazendo parte de sua jornada. Neste mês, busque cortar os laços com aquilo que você deixou pendente. Assim, a liberdade tomará conta de sua alma.

Capricórnio – 3 de copas

Uma grande festa e um momento de alegria virá para você neste mês, com uma energia de conquista e comemoração. Por isso, aproveite para se desconectar um pouco do trabalho e curtir mais com seus amigos.

Aquário – 9 de copas

Neste mês, um grande desejo poderá se tornar realidade, falando principalmente sobre realizações pessoais. Por isso, busque ter maior foco em seus sonhos, assim os caminhos se abrirão para realizações.

Peixes – 5 de espadas

Seu mês chega falando sobre cortes energéticos. Por isso, remova de sua vida aquilo que você não quer para o seu futuro, pois a sua luta é interna. Vá em busca do novo e valorize-se. Seu ano iniciará agora.

Por astrólogo e tarólogo Victor Valentim