Numerologia ajuda na escolha do melhor dia para o casamento

O casamento é um dos rituais mais importantes da vida adulta. Escolher alguém para passar o resto da vida é muito delicado e, por isso, quando encontramos alguém, queremos que esse momento seja perfeito. Afinal, é um instante que ficará para sempre na nossa memória.

Se você gosta de numerologia, já deve saber que os números possuem energias únicas e que isso pode influenciar na sua vida. Então, para que no seu casamento tudo o que você deseja dentro da relação seja realizado, que tal prestar atenção na soma da data e no que ela pode trazer para a sua vida?

Escolhendo o melhor dia para o casamento

Para começar, você precisa somar todos os números até encontrar um entre 1 e 9. Então, para exemplificar, se você pensa em se casar no dia 10/11/2024, a sua energia será:

1+0+1+1+2+0+2+4 = 13

1 + 3 = 4

O número 4 representa uma boa data para o casamento, pois indica segurança, estabilidade e vontade mútua de crescer em conjunto.

Cada número representa uma energia para o casamento (Imagem: Gaby Vieira | Shutterstock)

Significado e energia da soma dos números de 1 a 9

Isso é uma análise de um relacionamento mais clichê, mas que pode ajudar na reflexão sobre se o relacionamento dará certo. Por isso, leia a energia dos números a seguir e pense sobre o que você e a pessoa amada querem atrair para a vida de vocês; aí, sim, tomarão a escolha certa.

Soma 1

Soma ideal para o casamento daqueles casais que terminaram e reataram. Isso porque o número representa recomeço e trará essa energia de renovação ao relacionamento, deixando o passado para trás. As uniões nessa data costumam ter muita energia, uma festa divertida e com boas memórias.

Soma 2

Para casais que buscam parceria e cumplicidade para o resto da vida, essa é a soma ideal. Excelente para relacionamentos entre pessoas tradicionais.

Soma 3

Na numerologia, a soma 3 indica comunicação. Apesar de não se tratar de um número muito romântico, pode ajudar os casais a se abrirem cada vez mais. Assim, podem se entender por meio do diálogo, tornando a relação forte e duradoura.

Soma 4

Número bastante delicado, pois traz segurança e estabilidade para casais que desejam crescer e evoluir juntos. Um apoia o outro em suas realizações e os dois usufruem disso em conjunto.

Soma 5

Para casais que estão em busca de conhecer o mundo, explorar novidades e se entregar para as aventuras, a soma ideal é 5, visto que sua energia proporciona as transformações procuradas.

Soma 6

Chegamos ao número do amor. Todos os outros têm seus benefícios no casamento, mas o 6 possui uma energia ainda mais especial. Isso porque ele traz muito afeto, estabilidade e harmonia. A numerologia indica que o casamento com essa energia sempre sai perfeito.

Soma 7

Este número é para casais destemidos, fortes e dispostos a dominar o mundo juntos. Sua energia evoca força para enfrentar as dificuldades e superar qualquer obstáculo.

Soma 8

Segurança, estabilidade e realização. Soma ideal para casais com sonhos mais financeiros do que românticos e que desejam construir um império juntos.

Soma 9

Essa não é a melhor soma para o casamento. Isso porque, em muitos casos, representa o fechamento de um ciclo. Apesar disso, ainda se trata de uma soma de muita paixão, intensidade e paciência, perfeita para casais mais emotivos.

Por astróloga Yara Vieira