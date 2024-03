Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de março de 2024

O Sol em Peixes segue em conjunção com Netuno. Isso indica sensibilidade e tendência a se deixar levar por fantasias e ilusões. Contudo, também sugere empatia, desejo de se conectar com a espiritualidade e vontade de ajudar o outro.

Mercúrio segue em Áries e faz bom aspecto com Plutão, auxiliando a ter mais clareza nas ações e mais habilidade para analisar o que precisa ser feito. No entanto, os movimentos desses planetas poderão conflitar com o desejo de desacelerar de Peixes.

Vênus segue em conjunção com Marte e entrará em conjunção com Saturno. Isso aponta para um período um tanto delicado. Afinal, autocobranças, excesso de críticas e inseguranças poderão aflorar e trazer desafios para os relacionamentos em geral. Marte faz conjunção com Vênus e segue em quadratura com Urano, sugerindo que os ânimos exaltados poderão levar a ações precipitadas e rebeldes, gerando rompimentos e desequilíbrios.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, você terá mais energia para ir em busca das suas realizações. Será um bom momento para reconhecer a importância de se acolher, de cuidar das emoções e de perceber como o lado emocional lhe traz mais segurança para dar os passos que precisa.

Após uma fase introspectiva, você começará a ter mais coragem e vitalidade. Contudo, ainda poderá criar muita expectativa e se confundir. Além disso, tenderá a agir por impulso. No setor afetivo, o período será um tanto confuso. Portanto, para se organizar internamente, procure cuidar bem da sua energia e se dedicar à espiritualidade.

Touro

O taurino viverá uma fase de finalizações nesta semana (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Fase de finalizações em sua vida. Você sentirá necessidade de se recolher e de mergulhar em seu interior, especialmente no início da semana. Portanto, procure respeitar esse movimento, compreendendo as situações vividas e o que absorveu delas. Será importante encerrar os ciclos que não trazem crescimento.

Ao longo desse processo, entretanto, poderá se confundir. Logo, para ter mais clareza, se dedique ao contato com a natureza, à espiritualidade e às práticas artísticas. Apesar do cenário introspectivo, sua presença será mais solicitada pelos amigos e por grupos próximos.

Gêmeos

Você terá muita energia para ir em busca das realizações profissionais e se dedicar ao que deseja conquistar. Todavia, essa energia poderá causar tensões e fazer com que aja de maneira impulsiva. No caso, busque controlar os ânimos e os impulsos.

Caso contrário, poderá colocar em risco tudo o que já conquistou e o seu bem-estar no trabalho. Além disso, procure ter bastante clareza sobre o que deseja. Desse modo, conseguirá realizar as mudanças necessárias e dar espaço para o espírito de liderança e criatividade.

Câncer

Período movimentado em sua vida. Você terá mais coragem e disposição para batalhar pelos seus sonhos e colocar seus planos em ação. Apesar disso, cuidado com o excesso de otimismo, para não se deixar levar por ilusões e precipitações.

A fim de ter mais clareza, procure observar internamente o que te leva a criar fantasias para fugir das situações que não ocorreram como você queria. Além disso, busque cuidar das emoções e das energias para evitar ser enganado(a) por outras pessoas.

Leão

O leonino deverá se dedicar mais ao autoconhecimento nesta semana (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Será o momento de renovar a esperança e se dedicar ao autoconhecimento e a movimentos que lhe tragam a sensação de expansão. Ao longo desse processo, poderá se aprofundar em conhecimentos espirituais ou que envolvam o mundo artístico. No entanto, será preciso cautela para não embarcar em caminhos enganosos.

Ainda neste período, poderá se deparar com dores e traumas internos, especialmente relacionados ao que já viveu no setor afetivo. No caso, procure acolher essas feridas de forma amorosa. Assim, poderá compreender as lições que elas trazem.

Virgem

Você terá um contato maior com as suas sombras. Apesar de ser um momento desafiador, será importante para poder ressignificar seus traumas de forma consciente. Ao longo do processo, poderá se deparar com uma certa melancolia e pessimismo.

No caso, em vez de se deixar levar por esses sentimentos, procure ferramentas que te auxiliem a lidar com eles. Ainda nesta fase, você buscará por mais equilíbrio no setor afetivo. No entanto, cobranças, carências e disputas de poder se farão presentes. Logo, busque acalmar os ânimos e cuidar das emoções.

Libra

A rotina exigirá mais atenção e dedicação de sua parte. Com isso, poderá sentir menos energia e vitalidade, além de uma certa dificuldade para lidar com as coisas práticas do cotidiano. Ademais, o dia a dia agitado poderá afetar a saúde, facilitando o surgimento de alergias e resfriados.

Por isso, busque respeitar o seu ritmo, se disciplinando para fazer o que é preciso, mas sem exigir demais de si. Aproveite o momento para encontrar o equilíbrio necessário e deixar a sua rotina mais prazerosa. Por fim, tome cuidado com os movimentos do seu ego, pois eles poderão te levar a rompimentos repentinos.

Escorpião

O escorpiano deverá aproveitar o momento para organizar as atividades no trabalho (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

No início da semana, você se envolverá mais com os afazeres do cotidiano. Logo, aproveite este momento para organizar as atividades do trabalho e cuidar das suas emoções, pois elas irão interferir na sua saúde.

Ainda neste período, haverá o aumento de conflitos no ambiente familiar. Para evitar ações abruptas e tensões, procure controlar os ânimos. De modo geral, será uma fase importante para desenvolver o amor-próprio e reconhecer suas qualidades. Por fim, tome cuidado para não se deixar levar pela autocobrança que poderá surgir.

Sagitário

Uma nova fase começará em sua vida. Ao mesmo tempo em que buscará por mais equilíbrio e harmonia nas relações familiares, também poderá se deparar com desafios que dificultam esse movimento. Para amenizar e acalmar os ânimos, procure cuidar mais da energia da sua casa. Afinal, sensações estranhas poderão se fazer presentes.

Ainda neste período, haverá momentos de leveza e diversão. De modo geral, os dias serão favoráveis para aprimorar seus dons, se dedicar a algo de que gosta e conhecer ainda mais as suas potências.

Capricórnio

Procure ter mais cautela com os seus gastos. Afinal, a tendência será que aja por impulso e se desequilibre financeiramente. Além disso, imprevistos poderão ocorrer e te levar a gastos inesperados. Ainda nestes dias, o momento será favorável para se dedicar aos estudos espirituais. Isso porque eles te ajudarão a se compreender e a organizar a mente.

No início da semana, você sentirá a necessidade de se recolher. Ademais, será possível que os familiares e o seu lar precisem da sua atenção. Depois, será a hora de se acolher, de nutrir sua relação consigo e se dedicar aos passatempos.

Aquário

O aquariano terá mais energia para batalhar por seus ideais (Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock)

Você terá bastante energia e vitalidade para batalhar por seus ideais, dar andamento aos seus projetos e ir em busca de autonomia. Porém, toda essa energia poderá te levar a agir de forma arrogante e impulsiva, gerando conflitos e tensões. Logo, para evitar a falta de foco, procure ter mais clareza do que realmente quer.

No setor financeiro, o momento será de organização. Contudo, também poderá se deparar com sentimentos relacionados ao medo da escassez e com situações que atrasem ou bloqueiem os seus planos para encontrar conforto e estabilidade.

Peixes

Período importante para o desenvolvimento da autoestima. Entretanto, tenderá a se deparar com o excesso de críticas e com situações que trazem uma sensação de limitação. Com isso, inseguranças e sentimentos de menos-valia aflorarão.

Além disso, alguns cenários poderão exigir que aja de forma mais impositiva, o que causará desconforto e tensão. Logo, para lidar com tudo isso, procure se fortalecer em seus valores. Lembre-se também que a sua sensibilidade estará bem aflorada, o que poderá te levar a se confundir ou absorver muita energia alheia. Por fim, cuide da sua energia e das suas emoções.

Por astróloga Thaís Mariano