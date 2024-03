Veja os mitos e as verdades sobre as características dos signos

Ao longo do tempo, cada um dos 12 signos do zodíaco recebeu uma caracterização específica, mas, na maioria das vezes, essas construções sociais não são completamente verdadeiras. Vic Costa, astróloga do Astrocentro, conta que devemos considerar que uma pessoa não é influenciada apenas pelo seu signo solar, mas também por vários outros aspectos do Mapa Astral – como o posicionamento da Lua e do ascendente.

“É errado estabelecer características invariáveis a alguém levando em conta apenas o signo em que o Sol estava transitando no momento de nascimento da pessoa”, afirma. Por isso, ela conta os mitos e as verdades sobre cada um dos signos. Confira!

Áries

Mito: são impacientes e, até mesmo, desrespeitosos.

Verdade: Áries é o primeiro signo do zodíaco, o que representa, na prática, que esses nativos têm uma força de vontade invejável, sendo considerados grandes pioneiros e desbravadores. O lado negativo desse traço comum da personalidade dos arianos é que a vontade de iniciar projetos de uma vez e sem medos acaba se configurando como imediatismo, o que afeta as pessoas ao seu redor.

Toda essa ansiedade é mal-interpretada, porque faz com que não tenha paciência para pessoas que não conseguem acompanhar seu ritmo, seja em sua família, no trabalho ou até no trânsito.

Touro

Mito: preguiçosos e acomodados.

Verdade: os taurinos têm ritmo próprio e precisam se sentir fisicamente confortáveis e emocionalmente estáveis. Muitas vezes, isso faz com que sejam lentos para tomar decisões e parecem desinteressados.

Contudo, na verdade, eles estão ponderando sobre o que é melhor a se fazer e não gostam de ser apressados. Não significa que sejam acomodados, mas, sim, que sabem fazer escolhas cautelosamente, o que pode ser mal-interpretado pela sociedade imediatista em que vivemos.

Gêmeos

Mito: falam demais e não se aprofundam em nada.

Verdade: os nativos de Gêmeos têm grande necessidade de comunicação e uma curiosidade acentuada e constante. Isso faz com que sintam a necessidade de compreender de tudo um pouco, bem como de conversar (ou melhor, contar) sobre o que sabem. Por isso, eles estão sempre atualizados da pauta do momento e são capazes de relacionar referências diversas para falar sobre um assunto.

Câncer

Mito: extremamente sensíveis e apegados à família.

Verdade: os cancerianos costumam ser, sim, apegados às suas raízes. Pode ser desafiador para eles identificarem as partes da sua personalidade influenciadas pelos pais, mas isso é aprendido ao longo da vida. Porém, o apego não costuma ser algo doentio como as pessoas pensam.

Na verdade, tem mais a ver com o senso de lealdade e de cuidado desses nativos. Muitas vezes, a família do nativo de Câncer é majoritariamente composta pelas pessoas que ele encontrou e reconheceu como sua família do que por seus parentes de sangue.

Leão

Mito: são egocêntricos e exibicionistas.

Verdade: os leoninos são dotados de uma autoestima invejável, o que pode ser mal-interpretado por outras pessoas, principalmente pelas mais reservadas e inseguras, que podem se sentir constrangidas e não compreender a espontaneidade dos leoninos.

Apesar de toda essa autoestima, todos têm inseguranças e, por isso, nativos de Leão tendem a precisar da aprovação das outras pessoas para validar sua confiança em si. Assim, podem tomar atitudes um pouco infantis para receber elogios, mas, na maioria das vezes, trata-se de um mecanismo inconsciente.

Virgem

Mito: são compulsivamente organizados e têm mania de limpeza.

Verdade: essa característica se relaciona com a capacidade dos virginianos de observar os mínimos detalhes, o que indica maior probabilidade de darem valor à manutenção de um ambiente ordenado (mas não necessariamente no sentido de limpeza).

Porém, esse preconceito com os virginianos revela, na verdade, uma ideia simplista e machista. Virgem é o único signo do zodíaco representado por uma mulher e, ao longo do tempo, foi associado a ele o ideal de que a mulher tem o papel de cumprir os afazeres domésticos.

Libra

Mito: indecisos e falsos.

Verdade: pessoas que possuem o Sol em Libra no Mapa Natal buscam harmonia e equilíbrio em todos os ambientes em que estão e em todas as relações que estabelecem. Por isso, buscam evitar conflitos e acabam cedendo suas próprias vontades e opiniões para agradar outras pessoas (o que acaba sendo compreendido como falsidade).

Além disso, a justiça e a assertividade são muito importantes para esses nativos e, por isso, analisam todas as partes antes de decisões, mas, como sempre há a possibilidade de fazer a escolha incorreta, acabam tendo dificuldades para decidir.

Escorpião

Mito: não sabem perdoar e são vingativos.

Verdade: as pessoas que possuem o Sol em Escorpião no Mapa Natal são dotadas de extrema intensidade emocional, apesar de raramente deixarem isso transparecer. A verdade é que os nativos desse signo têm medo de rejeição e, quando finalmente conseguem expor a sua intimidade, sentem-se profundamente magoados com quem não valoriza o seu esforço. Por isso, podem reagir de forma infantil (procurando conforto em comportamentos vingativos), mas não desejam verdadeiramente o mal para a pessoa.

Sagitário

Mito: são os insatisfeitos do zodíaco.

Verdade: pessoas que possuem o Sol em Sagitário no Mapa Natal sentem a necessidade de evolução constante em sua vida, porque procuram o significado e o propósito da sua existência. Isso não quer dizer que sejam insatisfeitas, mas, sim, que acreditam em sempre ter espaço para melhorar e ultrapassar os limites pessoais. Porém, não são todos que sabem lidar com esse tipo de “incentivo”.

Capricórnio

Mito: workaholic e inimigo da diversão.

Verdade: as pessoas que possuem o Sol em Capricórnio são focadas em atingir as suas ambições profissionais. Por isso, se tornam indivíduos disciplinados, organizados e que, de fato, colocam as obrigações em primeiro lugar.

Para muitos, isso pode fazer com que alguns anos da sua vida sejam voltados ao trabalho, mas isso acontece apenas para que, posteriormente, o nativo de Capricórnio tenha estabilidade financeira e aproveite a vida da forma mais agradável.

Aquário

Mito: os desapegados.

Verdade: pessoas que possuem o Sol em Aquário no Mapa Natal têm um jeito muito próprio de se relacionar com o mundo. Ao mesmo tempo em que esses nativos têm uma vida agitada e repleta de amigos, eles valorizam a independência de forma invejável, conseguindo distinguir claramente as pessoas que valem o seu tempo e esforço e as que não são merecedoras. Porém, quando estes encontram alguém que vale a pena, descobrem que não são tão desapegados quanto imaginavam.

Peixes

Mito: vivem no “mundo da Lua”.

Verdade: as pessoas que possuem o Sol em Peixes no Mapa Natal são extremamente sensíveis e intuitivas, o que faz com que absorvam com facilidade as emoções de quem está ao seu redor. Por isso, tendem a encontrar refúgio em seus próprios pensamentos, como se criassem um universo particular. Muitas vezes, isso é compreendido como algum tipo de problema, mas se trata da forma com que esses nativos conseguem lidar com dores e injustiças do mundo sem deixar que elas os consumam.

Por Astrocentro