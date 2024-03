Conheça as características do signo de Áries

Corajosos, espontâneos, competitivos e entusiasmados, os arianos são pioneiros e costumam gostar de uma vida agitada. “Estão sempre em busca de algo novo e encorajam os outros para que possam seguir em frente”, comenta a astróloga Thaís Mariano.

No entanto, essa procura por movimentos e novos caminhos pode representar a necessidade de autoafirmação. “A busca primordial desse signo é por ser. Descobrir quem é, desbravar todo o infinito à sua frente para que possa encontrar a si mesmo. Representa o nascimento e o renascimento, o primeiro olhar para a vida, o olhar para si, a individualidade que cada ser tem”, explica a profissional.

Pioneiro e grande líder

Por ser o primeiro representante do zodíaco, Áries marca o início. Por isso, quando o Astro-Rei entra no signo, inicia-se o Ano Novo Astrológico. “É o primeiro signo da tríplice do elemento Fogo e representa a fagulha inicial da vida que dá início a tudo”, detalha a astróloga.

Os arianos adoram um desafio e fazem de tudo para superar os próprios limites. Regidos por Marte, trazem na essência a força do Deus da Guerra. “São ótimos líderes. Essa é uma forma que direcionam bem a energia sempre tão ativa e pronta para resolver tudo”, avalia Thaís Mariano.

Esportistas natos

Segundo a astróloga, os nativos de Áries amam atividades esportivas. “E essa é realmente uma boa maneira de descarregar todo o seu excesso de energia. Podem se dar muito bem em esportes que exijam coragem, determinação, força e vitalidade”, conta.

Sempre ágeis e focados

Decididos e ágeis, os nativos de Áries costumam focar no que realmente desejam e não perdem tempo com dúvidas. “Têm sempre muitas ideias e costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo”, diz Thaís Mariano.

Essa atitude pode parecer um pouco autoritária, mas ela é apenas fruto do comportamento impaciente dos arianos. “Para eles, tudo pode e precisa ser resolvido o quanto antes. Então, se alguém demora a decidir, acabam decidindo na intenção de ajudar, mesmo que possa soar diferente”, esclarece a astróloga.

Os chifres do carneiro simbolizam a força, o poder e a elevação do ariano (Imagem: Jackie Niam | Shutterstock)

Simbologia de Áries

Áries marca o início de tudo. “Ele é desbravador, aquele que chega abrindo caminho para todos os outros signos. Além disso, é o impulso original da vida e o eterno recomeço”, explica Thaís Mariano. O animal que representa Áries é o carneiro, sendo que este utiliza os seus chifres para desbravar caminhos, enfrentar o que for preciso e empurrar todos os outros signos para entrarem em movimento. Segundo a astróloga, os chifres do carneiro representam força, poder e elevação. Ademais, eles contêm a força e a coragem de um guerreiro que está sempre pronto para a batalha.

Mensagem do signo

A mensagem que o signo de Áries traz é sobre a necessidade de confiar no instinto que “é a força que habita dentro de nós, que está sempre pronta para recomeçar, encontrar novos caminhos e batalhar pelo que nos faz ser quem somos na essência mais pura”, completa Thaís Mariano.

Aspectos para melhorar

Certamente, a paciência é algo que os nativos de Áries precisam exercitar. Isso porque a falta dela pode prejudicar a convivência com outras pessoas e levá-los a atos impulsivos. “Além disso, a impaciência pode gerar grande ansiedade. Muitas vezes, eles não conseguem fazer tudo com cuidado por fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, deixando passar detalhes”, analisa Thaís Mariano.

Conforme a astróloga, lidar com a raiva e a agressividade é um grande desafio para as pessoas de Áries. São “características muito presentes e que podem levar a grandes prejuízos e dificuldades em suas relações e em sua própria vida”, alerta.

Ela também comenta que esses nativos têm dificuldade para obedecer a ordens e cumprir prazos. Isso se dá porque eles possuem a tendência a assumir mais atividades do que realmente conseguem realizar.

Mulher de Áries

Impetuosa, decidida e corajosa, a ariana está sempre pronta para lutar e por sua independência. “Gosta de desafios e precisa deles como uma motivação para se inspirar e ir em busca do que deseja. É uma mulher de ação”, avalia Thaís Mariano. A astróloga ainda comenta que a nativa de Áries é autêntica e não preenche o arquétipo que aguardam dela, “especialmente se esperam uma mulher submissa e maleável”.

A mulher de Áries exibe segurança e é uma líder nata. Segundo a astróloga, essa nativa faz questão de demonstrar o quanto merece estar na posição que ocupa e o quanto precisou ser forte e determinada para conquistar o sucesso. “Pode se tornar agressiva quando é para defender o seu posto ou para lutar por reconhecimento”, acrescenta.

Os homens de Áries são clássicos cavalheiros (Imagem: Olya_Kubeeva | Shutterstock)

Homem de Áries

Segundo Thaís Mariano, o ariano é o típico cavalheiro clássico montado em seu cavalo branco, pronto para salvar quem ama. Contudo, é preciso lembrá-lo que nem todos estão em perigo e que sua interferência não é bem-vista em muitos casos.

Com todo o seu espírito competitivo e de liderança, o homem de Áries está sempre querendo dominar a relação, impor a sua vontade e mostrar-se como o parceiro ideal. “Tem a tendência a idealizar a pessoa com quem se relaciona, esperando que ela corresponda às suas expectativas”, relata Thaís Mariano.

Entretanto, conforme a astróloga, esse comportamento do nativo de Áries ocorre para que ele possa esconder sua fragilidade e seu medo de se frustrar. “No fundo, o ariano é sensível e dedicado. Quando consegue se propor a usar toda a energia de movimento e mudanças para modificar a si mesmo, pode conquistar muito crescimento, construindo uma relação mais real e saudável”, complementa.

Vida amorosa de Áries

Intensas e apaixonadas, as pessoas de Áries costumam amar de forma avassaladora. Porém, de acordo com a astróloga, toda essa paixão pode levá-las a relacionamentos rápidos. “Isso porque podem perder o interesse quando não encontram no outro o que esperavam”, esclarece.

Por isso, os nativos de Áries são desafiados a aprender a lidar com o descontrole emocional e a entender que cada indivíduo ama de uma forma. “Com todo o arquétipo de guerreiro pronto para a luta, os arianos são conquistadores e encontram mais motivação na conquista do que na manutenção da relação em si, já que estão sempre buscando movimentos e novidades”, analisa Thaís Mariano.

No entanto, quando trabalham a impaciência e conseguem enxergar o lado do outro, podem criar laços e viver uma relação duradoura. “Se relacionar com um ariano, com certeza, vai trazer emoções e movimentos, além de uma boa dose de aventura e dinamismo para a sua vida”, garante a astróloga.