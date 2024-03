Ano-Novo Astrológico inicia hoje: veja as previsões

Hoje (20/03), inicia o Ano-Novo Astrológico de 2024, momento marcado pelo ingresso do Sol no signo de Áries. O Mapa Astral do ano, com o dia e horário de início do evento, indica que o ascendente do período será o signo de Capricórnio, regido por Saturno, que surge como o mensageiro da calma e da moderação. A seguir, o astrólogo Ravi Vidya explica o que isso significa e quais serão as tendências para os próximos meses. Veja!

O que esperar do Ano-Novo Astrológico 2024?

Durante o Ano-Novo Astrológico 2024, podemos esperar por muitos desafios, mas também conquistas, que trarão a importância de ter responsabilidade com a vida e com os compromissos. Tudo isso favorecerá o crescimento pessoal e o sentimento de gratidão.

“Ter paciência ajudará a construir coisas mais sólidas; esse ano não é propício para pessoas que querem tudo de imediato. Capricórnio, que, como falei, é ascendente do ano, é o signo do compromisso, da responsabilidade, e ele traz a paciência para conquistar o que deseja, fazendo com que tudo que seja conquistado seja duradouro”, diz o astrólogo.

Conselhos para o novo ciclo

Estar em sintonia com Saturno e Capricórnio trará a energia da estabilidade e beneficiará o amor, as finanças e o trabalho. Por isso, o período favorecerá quem deseja colocar a vida em ordem e assumir compromissos. “Este ano é maravilhoso para quem deseja conseguir traçar objetivos reais e segui-los; trabalhando para conquistá-los, a chance de sucesso é real”, afirma o especialista.

Previsões para os signos no Ano-Novo Astrológico

Para ter uma real projeção para o período, leia abaixo o que os 12 signos do zodíaco podem esperar do Ano-Novo Astrológico:

Áries

O ano trará mudanças para a vida do ariano (Imagem: cggold | Shutterstock)

O ano trará muitas mudanças para a vida do ariano, a grande maioria inesperadas. Muitas coisas não resolvidas poderão vir à tona novamente. Aproveite para encerrar ciclos que já não lhe acrescentam nada de bom. Cuide de você e dos seus interesses, viva a vida com mais leveza.

Touro

O momento será propício para o taurino transformar tudo ao seu redor (Imagem: cggold | Shutterstock)

O momento será propício para o taurino transformar tudo ao seu redor, principalmente aspectos ligados ao profissional. Esteja atento(a) e aberto(a) para novas oportunidades. Procure cuidar da sua saúde mental e bem-estar. Aproveite para estar mais junto de amigos e familiares.

Gêmeos

O ano trará muita sorte e prosperidade ao nativo de Gêmeos (Imagem: cggold | Shutterstock)

O ano trará muita sorte e prosperidade para o nativo de Gêmeos, mas será necessário cuidado para não focar essa energia em coisas erradas. Evite fofocas ou brigas desnecessárias. Coloque-se em primeiro lugar, avalie muito antes de tomar decisões e busque melhorar o lado profissional. Isso te ajudará a crescer e expandir seu lado pessoal também.

Câncer

O ano trará mudanças significativas, e o canceriano será obrigado a sair da sua zona de conforto (Imagem: cggold | Shutterstock)

O ano-novo astrológico trará mudanças significativas, e o canceriano será obrigado a sair da sua zona de conforto. As relações familiares e trabalhistas devem ser suas prioridades. Aproveite o ano para resolver pendências emocionais e livrar-se de medos ou obstáculos que impedem seu crescimento.

Leão

Este ano será de reflexão e autoconhecimento para o leonino (Imagem: cggold | Shutterstock)

Este ano será de reflexão e autoconhecimento para o leonino. Busque adentrar o lado mais profundo da sua personalidade, visto que isso ajudará você a encarar desafios e medos e fará com que evolua e melhore como pessoa. Entenda que os desafios são oportunidades incríveis de crescer e encontrar seu propósito de vida.

Virgem

O planeta Júpiter trará ao virginiano a energia de crescimento na carreira (Imagem: cggold | Shutterstock)

O planeta Júpiter trará ao virginiano a energia de crescimento na carreira profissional e a necessidade da busca por conhecimento. O momento será propício para iniciar cursos e realizar atividades que agregam valores. Oportunidades de promoção a cargos de liderança serão grandes. Tenha cuidado apenas para não se sobrecarregar com atividades em excesso.

Libra

Este ano trará para o libriano pontos inesperados em relação a relacionamentos (Imagem: cggold | Shutterstock)

Este ano trará para o libriano pontos inesperados em relação a relacionamentos e à identidade pessoal. Vibre positivamente e tudo fluirá bem. Aproveite o período para se conectar consigo; se cure, perdoe e se permita viver o melhor que a vida pode oferecer.

Escorpião

O planeta Vênus trará ao nativo de Escorpião oportunidades incríveis no âmbito financeiro (Imagem: cggold | Shutterstock)

O planeta Vênus trará ao nativo de Escorpião oportunidades incríveis no âmbito financeiro, mas será preciso muita dedicação para alcançá-las. Cuide da sua saúde mental e física e esteja aberto(a) a falar com os amigos sobre seus medos e aflições. Dividir o peso da vida faz tudo ficar mais leve e fácil.

Sagitário

O ano será propício para o sagitariano realizar viagens e novas descobertas (Imagem: cggold | Shutterstock)

Ano propício para o sagitariano realizar viagens e novas descobertas. O momento trará essa energia e muitas oportunidades boas se abrirão a partir daí. Atente-se aos relacionamentos amorosos e faça uma manutenção com diálogo para melhorar o que não está bom e fazer mais o que tem dado certo.

Capricórnio

O ano será favorável para o capricorniano cuidar de si (Imagem: cggold | Shutterstock)

O ano será favorável para o capricorniano cuidar da saúde, se amar e fazer atividades que trarão alegria ao seu coração. Evite brigas desnecessárias e foque o que realmente importa para você. Viva a vida com intensidade.

Aquário

O ano será de transformação e muito poder para aquarianos (Imagem: cggold | Shutterstock)

O ano será de transformação e muito poder para o nativo de Aquário. Utilize toda a sua força para crescer e ganhar a notoriedade que você sempre buscou. Cerque-se de pessoas queridas e aproveite para se conhecer mais intimamente ao longo deste ano.

Peixes

O ano de 2024 mostrará ao pisciano a necessidade de focar suas metas (Imagem: cggold | Shutterstock)

O ano de 2024 mostrará ao pisciano a necessidade de focar suas metas, necessidades pessoais, espiritualidade, bem como de se preparar para possíveis confrontos emocionais. Mantenha a mente sã e vibre pensamentos positivos.

Por Ravi Vidya