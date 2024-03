Horóscopo semanal: previsão dos signos de 25 a 31 de março de 2024

O Sol em Áries iniciará a semana em conjunção com Netuno e em bom aspecto com Plutão. Depois, seguirá sem aspectos, indicando um período movimentado, com atitudes impulsivas. Mercúrio seguirá em Áries no início da semana e entrará em quadratura com Plutão, sugerindo uma possível clareza sobre dores e feridas internas. Apesar disso, inseguranças poderão entrar em conflito com a razão.

Vênus em Peixes fará conjunção com Netuno e Saturno e bom aspecto com Júpiter e Urano. Esses movimentos indicam tendência a inseguranças e carências, mas também o desejo de construir algo sólido e ter mais consciência sobre o que é importante para um relacionamento.

Marte em Peixes fará conjunção com Saturno. Isso sugere uma fase em que a autocobrança poderá aumentar. Haverá tendência à rigidez e ao autoritarismo. Contudo, esses sentimentos e ações poderão ser amenizados por meio da compreensão das forças que levam aos desequilíbrios.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, a tendência será que a sua vitalidade fique em alta e tudo o que estava travado comece a andar. Será o momento de direcionar a sua energia para o que deseja realizar. Afinal, se sentirá mais autoconfiante e contará com uma dose extra de brilho pessoal. Além disso, a propensão será que os caminhos se abram para você. Contudo, também poderá perder o foco e se envolver em diversas atividades.

No setor afetivo, apesar de ser uma fase de encerramentos, você poderá fazer esses movimentos de forma consciente e em conexão com o tipo de relação que almeja para a sua vida. Por fim, tome cuidado com os gastos na intenção de suprir necessidades emocionais.

Touro

O taurino estará mais envolvido com a organização da rotina (Imagem: sivVector | Shutterstock)

No início da semana, você se envolverá com a organização da rotina. Será um bom momento para se dedicar às questões práticas e ao cuidado com a saúde. Por outro lado, você viverá uma fase mais introspectiva e de finalizações. Entretanto, a tendência será que esses movimentos sejam mais leves.

Além disso, você terá mais consciência dos comportamentos repetitivos que te levam a situações desequilibradas. Para compreender melhor as questões por trás dessas atitudes e equilibrar as forças internas, dedique-se à meditação e ao autoconhecimento.

Gêmeos

A tendência será que as relações de amizade e a conexão com aqueles que estão em sintonia com os seus ideais lhe façam bem e gerem momentos de prazer e conforto. Portanto, aproveite para passar mais tempo com essas pessoas, pois isso te ajudará a ter mais clareza sobre seus pensamentos e propósitos.

No setor profissional, a fase continuará a ser movimentada. Você terá muita energia para batalhar pelo que deseja. No entanto, sua mente poderá ficar confusa, como se uma névoa dificultasse a compreensão. Para lidar com tudo isso, volte o olhar para o lado interno, cuide melhor da sua energia e evite tomar decisões, bem como fechar contratos.

Câncer

Semana importante para as relações. Afinal, você terá mais habilidade para encontrar o equilíbrio, ponderar as necessidades de todos e agir de forma mais madura e consciente. Aproveite também este período para melhorar o seu relacionamento consigo, se olhando de maneira mais amorosa e compreensiva. Além disso, não se deixe levar por autocobranças que poderão surgir.

Ainda nesta semana, você terá vontade de lutar pelos seus sonhos e por aquilo em que acredita. Ademais, desejará sair da rotina, viajar, conhecer novos lugares e se expandir internamente. No caso, desfrute deste momento com consciência, pois isso poderá lhe trazer alegria e crescimento.

Leão

O leonino sentirá a necessidade de se expandir (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A tendência será que sinta alegria e esperança, assim como desejo de se expandir, crescer e se aventurar por caminhos que lhe tragam mais conhecimento sobre si e sobre a vida. No setor afetivo, a fase poderá ser mais leve. A propensão será que se torne mais consciente dos seus limites e do que deseja em uma relação.

Caso esteja em um relacionamento, poderá ser um bom momento para dar um passo mais sério e concreto. Porém, tome cuidado com as expectativas em excesso. Além disso, busque comunicar o outro sobre os seus desejos, pois a falta de comunicação poderá levar a frustrações.

Virgem

O setor afetivo receberá bastante atenção de sua parte. A tendência será de uma fase propícia para encontrar o equilíbrio. Todavia, você ainda poderá se deparar com inseguranças e carências. No caso, procure ter mais consciência dos próprios limites e do que realmente deseja para um relacionamento.

Desse modo, poderá expressar de forma mais segura as suas necessidades e compreender as do outro. Por fim, você terá um contato maior com as suas dores e sombras. Caso não se deixe levar por mecanismos de fuga, poderá lidar com isso de maneira mais consciente.

Libra

Nesta semana, sua rotina poderá ficar mais agitada. Além disso, a sua disposição para os afazeres diários estará em alta, podendo programar diferentes tipos de tarefas. Apesar disso, procure respeitar os seus limites e se comprometa somente com aquilo que consegue fazer.

Caso contrário, a irritação poderá tomar conta de você, o que irá gerar conflitos e desgastes desnecessários. Use o seu bom senso para se organizar. Por fim, no setor afetivo, tenha cautela com o excesso de expectativas em relação ao outro.

Escorpião

O escorpiano irá buscar trazer mais alegria para a sua rotina (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Fase de organização em sua rotina. A tendência será que busque trazer mais alegria e prazer para os seus dias e deixe o cotidiano mais alinhado com o que deseja. Entretanto, poderá se sobrecarregar com excesso de afazeres. Logo, atente-se a essa questão e procure ter consciência dos seus limites.

Ainda nesta semana, você viverá um período importante na relação consigo. A vontade de se conectar com os seus talentos e com a sua essência estará em alta. Apesar disso, inseguranças, autocobranças e irritações poderão surgir com mais facilidade, especialmente quando sentir que invadiram seu espaço e que suas verdades foram desrespeitadas.

Sagitário

Período importante para se conectar com a sua essência. Hora de alimentar o amor-próprio, se dedicar àquilo de que gosta e ter mais tempo para o lazer. A tendência será que o desejo de viver tudo de forma intensa esteja em alta, o que poderá te levar a se apaixonar com facilidade por alguém ou por algo novo.

A fase ainda será propícia para aprimorar os seus talentos e investir em mais momentos de diversão com as pessoas que ama. No ambiente familiar, apesar dos ânimos exaltados, você poderá encontrar um caminho mais harmônico nas relações. Para isso, no entanto, não poderá se deixar levar por irritações e cobranças.

Capricórnio

Ao longo desta semana, você desejará ampliar sua rede de contatos. Ao mesmo tempo, irá se deparar com limitações e inseguranças, o que poderá te abalar e te irritar. Fase propícia para organizar a mente e se dedicar aos estudos que possam lhe trazer crescimento profissional.

Todavia, direcione o seu foco com sabedoria. Assim, evitará embarcar em diversos assuntos e desperdiçar energia. Você organizará as informações colhidas nos movimentos sociais e cuidará do ambiente familiar. Será a hora de dar mais atenção às lembranças e aos entes queridos.

Aquário

O período será importante para o aquariano organizar as finanças (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Fase importante no setor financeiro. Você poderá organizar as finanças, bem como tomar consciência de tudo o que já conquistou e dos movimentos que precisa fazer para ter mais conforto material. Além disso, será o momento de fazer um balanço dos seus valores internos, buscando compreender o que faz sentido para si e o que lhe traz segurança interior.

Porém, tome cuidado com os gastos impulsivos, pois eles poderão te desequilibrar e te irritar. No caso, direcione toda a sua energia para aumentar a produtividade. Por fim, o período será movimentado nas relações sociais: hora de conhecer pessoas, frequentar novos lugares e sair da rotina.

Peixes

Sua vitalidade estará em alta nesta semana. Contudo, autocobranças e autocríticas surgirão com mais frequência, o que poderá gerar inseguranças para iniciar os movimentos que deseja. Apesar dos desafios, tais sentimentos te ajudarão a direcionar o seu foco com consciência e maturidade, evitando desperdiçar o seu tempo com coisas que não te levarão ao que almeja. No setor financeiro, você embarcará em uma fase de organizações e balanços. Isso poderá te ajudar a ter mais clareza sobre a segurança material que almeja e o que precisa fazer para alcançar esse objetivo.

Por astróloga Thaís Mariano