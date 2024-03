3 rituais de outono para ter prosperidade

Os ciclos da natureza influenciam diretamente nossa vida. Dois exemplos disso são as fases da Lua e as estações do ano. Dentro de nós, carregamos essas quatro fases, que marcam uma qualidade da nossa energia. Durante a virada para o outono, ocorre um chamado para desapegar daquilo que precisa ser solto, transformado, encerrado.

A espiritualista Kélida Marques explica que, depois da expansão do verão, marcada pela emoção da alegria, nossa energia começa a se retrair gradativamente no outono, e o sentimento de tristeza pode predominar nesse ciclo. Isso porque essa estação de transição convida a se despir, se desapegar, se renovar e guardar a energia para o inverno.

Abaixo, a especialista traz alguns dos rituais mais interessantes para fazer após a virada da estação. Confira!

1. Ritual de outono para limpar as emoções

A estação em que as folhas caem e se renovam também é momento para a gente começar a se recolher e limpar as emoções. A ideia é fazer um escalda-pés com óleo essencial ou chá de lavanda, ajudando a acalmar mente, corpo e sentimentos. O ideal é fazer de noite, antes de dormir.

Em um recipiente com 500 ml de água morna, a uma temperatura na qual consiga ficar com os pés, pingue 10 gotas de óleo essencial de lavanda ou o chá de lavanda já pronto. Deixe os pés descansarem na água por 5 minutos. Repita esse ritual pelo menos 1 vez na semana antes de dormir e sinta os benefícios.

2. Ritual de convite para mudança

Faça em um momento intermediário do seu dia — ao amanhecer ou ao entardecer, por exemplo. Afinal, o outono é uma estação medial, entre verão e inverno. Feche os olhos e visualize-se na natureza como a mais bela árvore. Imagine os seus braços como troncos que se elevam aos céus. Veja cada folha e cada fruto. Comece a escrever em cada folha aquilo de que você quer desapegar e liberar.

Quando tiver preenchido todas as folhas que desejar, imagine-as tornando-se mais amareladas-amarronzadas e desprendendo-se naturalmente, sem esforço ou resistência. Se as árvores podem soltar suas folhas sem briga, nós também! Quando tiver soltado todas as folhas, agradeça por tudo aquilo que se foi e olhe para cima, sabendo que, onde existiam folhas, novas folhas irão nascer.

Rituais combinados com ervas ajudam a incentivar o amor (Imagem: Pushish Images | Shutterstock)

3. Itens para atrair amor e eliminar olho-gordo

Tomilho se deseja reconciliação;

Valeriana para apaziguar as coisas;

Arruda para afastar o olho gordo (mau-olhado);

Pimenta para incentivar o amor.

Dica para incentivar o amor: coloque 3 pimentas dedo-de-moça embaixo do colchão do casal; quando secarem, jogue-as fora em uma praça na terra para o amor e o fogo do casal se manterem acesos. Não tome banho de pimenta.

“Tudo que vem da terra nutre e renova as energias. Sabendo dos benefícios e utilizando os materiais de forma correta, passam a ser uma medicina preventiva ou curadora. Ervas, temperos e até flores podem e devem ser utilizados para aliviar dores, cansaço e até coração partido. Nos séculos passados, utilizava-se muito o que tinha em mãos, e os benefícios eram inúmeros. Além disso, a cozinha mágica também traz a essência e o sentimento de cuidado, aconchego, ternura e uma dose de amor, que sempre vai bem”, conclui a espiritualista Kélida.

Por Ludmila Baldoni