Saiba qual é o ovo de Páscoa ideal para cada signo

Cada nativo do zodíaco tem personalidade, identidade e gosto próprios. Logo, nas preferências gastronômicas, não é diferente. O chocolate, por exemplo, é um doce que nem sempre agrada a todos. Porém, o mercado está repleto de variações da guloseima, o que significa que certamente existe uma adequada para cada signo. Mas como escolher a melhor opção para presentear os nativos nessa Páscoa? Isso é o que a astróloga Kiki Haddad explica a seguir:

Áries

Regidos pelo planeta Marte, os arianos, pioneiros e corajosos, valorizam o que é bom. São mais interessados nos chocolates com castanhas e amêndoas.

Touro

Os taurinos gostam de chocolates com recheio ou ao leite (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Os nativos de Touro vivem bem os prazeres da vida; assim, os chocolates e ovos da Páscoa ao leite, com recheios como ganache e brigadeiro, costumam agradar.

Gêmeos

Os geminianos mudam bastante de opinião, então o melhor é optar por chocolates que são metade branco e metade preto, assim eles ficarão satisfeitos de todas as formas.

Câncer

Para fazer os cancerianos felizes, que tal escolher um chocolate com caramelo? Outra opção são os chocolates com cookies trazendo contraste de texturas para eles, que amam a intensidade nas relações.

Leão

Caixas de bombons são as melhores opções para os leoninos, que não gostam muito de escolher (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Os nativos de Leão adoram chocolates dragê ou os ovos com recheio cremoso tipo merengue. Outra alternativa são aquelas enormes caixas de bombom, com todas as opções disponíveis para eles não terem que escolher nada e contarem com toda a diversidade nesta Páscoa.

Virgem

Os virginianos amam cuidar da saúde, do bem-estar e do corpo. Com eles, é melhor não errar e optar pelos chocolates 70% ou 80% cacau, sem açúcar, para deixá-los felizes e sem neuroses.

Libra

Os nativos de Libra preferem o refinamento e a classe. Então, a escolha perfeita é investir em barras, bombons ou ovos de Páscoa com recheio de pistache, sempre embrulhados em um lindo papel.

Escorpião

Os escorpianos amam chocolates elaborados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Regidos por Plutão, os escorpianos são intensos e não se contentam com pouco. Por isso, as versões meio-amargo e chocolate com pimenta costumam agradar bastante esses nativos.

Sagitário

Os sagitarianos, animados e divertidos, amam uma aventura. Nessa Páscoa, uma cesta cheia de chocolates e bombons recheados com licor e whisky pode dar mais um ânimo para eles, que estão sempre prontos para a festa.

Capricórnio

Os capricornianos gostam do bom e do melhor. Chocolates importados são sempre boas pedidas, mas opte pelos clássicos. Chocolate crocante, com laranja ou com menta, aquelas versões que nunca saem de moda.

Aquário

Os chocolates com recheios diferentes são os prediletos dos aquarianos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Com os aquarianos, inove! Eles amam algo diferente. Chocolate com cumaru, cupuaçu, gianduia ou aqueles ovos e barras com recheios de mousse de maracujá… Escolhas perfeitas!

Peixes

Os piscianos são românticos e vão adorar um chocolate branco clássico ou as opções com pedaços de coco e morango. Os ovos trufados e com bastante recheio também são uma boa pedida.

Por Kiki Haddad – astróloga e terapeuta