7 curiosidades sobre a mulher do signo de Áries

Áries é o primeiro signo do zodíaco e dá início ao Ano-Novo Astrológico; por isso, tem grande importância na astrologia. As suas pedras são rubi e jaspe vermelho e o seu elemento é o Fogo, o que torna as mulheres regidas por este signo poderosas e ávidas por viverem novas experiências.

Segundo o astrólogo Brendan Orin, as arianas também são conhecidas por sua independência e a liberdade é prioridade para elas. “Odeiam imposição e amam a liberdade. Além disso, precisam de argumentos muito intelectuais para serem convencidas de algo e, às vezes, podem até ser um pouco controladoras […]”, diz.

A seguir, confira mais 7 curiosidades sobre as nativas de Áries que você precisa saber!

1. Lutam pelo que desejam

Conhecidas por serem donas de uma vitalidade de dar inveja, as arianas possuem um temperamento expansivo. Assim, buscam sempre estar à frente de seu tempo e estão prontas para lutar por si e por sua independência. “Gostam de desafios e precisam deles como uma motivação para se inspirar e ir em busca do que deseja. São mulheres de ação”, avalia a astróloga Thaís Mariano.

2. São autênticas

Segundo Thaís Mariano, as mulheres de Áries também possuem como forte característica a autenticidade em tudo o que fazem. Em função disso, não preenchem o arquétipo que pesam sobre elas, “especialmente se esperam uma mulher submissa e maleável”, diz a astróloga. Essas nativas têm personalidade forte e são decididas.

3. Gostam de liderar

Líderes natas e seguras, as arianas são nativas que fazem questão de demonstrar que merecem estar na posição em que estão e o quanto precisaram ser fortes e determinadas. Inclusive, esta mulher “pode se tornar agressiva quando é para defender o seu posto ou para lutar por reconhecimento”, diz Thaís Mariano.

As mulheres de Áries não costumam fazer compras impulsivas (Imagem: Masterlevsha | Shutterstock)

4. Analisam os prós e os contras antes de compras

A nativa de Áries costuma usar a teoria do “eu realmente preciso disso?” antes de sair gastando dinheiro. Isso porque gosta de ter a certeza de que está escolhendo o melhor produto. Mas, caso deseje muito algo, não pensa duas vezes. “[Arianas] não hesitam em comprar aquilo que querem, mas gostam muito de ponderar antes”, explica o astrólogo Brendan Orin.

5. São intensas e corajosas

Regidas por Marte, as mulheres do signo de Áries têm uma personalidade inabalável e se jogam de cabeça em tudo o que fazem, pois amam desbravar novos territórios. No entanto, em alguns casos, levam a fama de imediatista, pois priorizam a liberdade e gostam de viver a vida intensamente.

6. São competitivas

Uma vez que entram em uma competição, as mulheres de Áries são extremamente determinadas em vencer. Elas colocam toda a sua energia e esforço na busca pelo sucesso, muitas vezes sendo bastante persistentes até alcançarem seus objetivos.

7. Têm muita energia

Com um impulso natural, as mulheres de Áries têm uma energia contagiante. Elas adoram se envolver em atividades físicas e desfrutar de aventuras emocionantes. “E essa é realmente uma boa maneira de descarregar todo o seu excesso de energia. Podem se dar muito bem em esportes que exijam coragem, determinação, força e vitalidade”, conta a astróloga Thaís Mariano.