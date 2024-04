Veja a previsão completa de abril para os 12 signos

No início de abril, o Sol em Áries fará conjunção com Mercúrio, indicando uma fase de bastante movimento e habilidades para novos aprendizados. Contudo, essa energia dificultará o foco, o que poderá comprometer a finalização das atividades iniciadas.

Depois, por volta do dia 20, o Astro-Rei entrará em Touro e em quadratura com Plutão. Isso sugere um período desafiador, pois o signo buscará estabilidade e segurança, enquanto o planeta irá aflorar os desconfortos e trazer reviravoltas.

Influência dos astros nos relacionamentos

No começo de abril, Mercúrio fará conjunção com o Sol. Depois, o planeta entrará em movimento retrógrado e fará conjunção com Vênus. Tais aspectos apontam para possíveis dificuldades nas relações. Por outro lado, convidam a reavaliar a comunicação e acendem um alerta para aprimorar esse setor. Vênus seguirá por todo o mês em conjunção com Netuno, sugerindo um aumento na sensibilidade. No entanto, as emoções poderão ser amenizadas a partir de estudos e atividades artísticas.

Período de mudanças

Marte seguirá por todo o mês em conjunção com Saturno, o que pedirá atenção. Afinal, esses dois planetas juntos indicam a possibilidade do aumento de tensões, bem como dificuldades para encontrar um caminho de compreensão e excesso de cobranças.

Júpiter e Urano seguirão em conjunção com Touro, apontando um período de mudanças na rotina e em tudo aquilo que gera segurança emocional. Com isso, haverá um movimento para caminhos que fazem mais sentido.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O brilho pessoal do ariano estará em alta (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, a tendência será que o seu brilho pessoal fique em alta, assim como a sua habilidade para se comunicar, absorver novas ideias, compreender outras formas de pensar e realizar mudanças. Apesar disso, poderá se confundir e não ter muita clareza em suas ações, o que poderá te atrapalhar e te fazer agir no calor das emoções.

Relacionamentos

Após uma fase de encerramentos no setor afetivo, um novo ciclo se iniciará. Você terá mais disposição para conquistar alguém e para se dedicar ao amor. Ao mesmo tempo, a tendência será que perceba a importância de se valorizar e de construir um relacionamento mais sólido com a autoestima. No início do mês, contudo, atente-se à propensão a criar muita expectativa. Afinal, poderá se frustrar ao não ser correspondido(a) da maneira que gostaria.

Trabalho e dinheiro

A tendência será que tenha mais energia e disposição para batalhar por suas conquistas e autonomia. Com isso, poderá se dedicar mais ao trabalho e às finanças. Será importante direcionar essa energia de forma consciente. Caso contrário, tenderá a se envolver em diversos projetos, não conseguindo colocar as suas ideias em prática.

Touro

O taurino viverá um período de encerramentos no setor afetivo (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você viverá uma fase de encerramentos. Com isso, poderá se confundir, se dispersar e ficar com as emoções mais afloradas. Portanto, para organizar os pensamentos, procure se dedicar às práticas espirituais e às atividades artísticas. Desse modo, além de não tomar decisões sem clareza, você evitará enganos.

Relacionamentos

Período de encerramentos no setor afetivo. A tendência será que se confunda sobre os seus sentimentos. Logo, procure se recolher mais e se interiorizar. Além disso, faça um balanço sobre tudo o que viveu nos seus relacionamentos, o que aprendeu com eles e quais são os ciclos que têm gerado sofrimento. Desse modo, você saberá quais etapas deverão ser finalizadas.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você terá mais energia para realizar atividades em grupo. Além disso, irá contar com o apoio de amigos e colegas de trabalho. A tendência será que se sinta mais confiante. Entretanto, no início do mês, você enfrentará uma fase mais introspectiva, o que poderá diminuir a sua energia profissional. Portanto, respeite os seus limites e procure se voltar internamente para compreender se o que tem feito realmente faz sentido para você.

Gêmeos

O geminiano terá bastante disposição para o trabalho (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, dedique-se mais ao autoconhecimento. Afinal, isso irá te ajudar a compreender as sensações estranhas, além de dar mais clareza e compreensão sobre as experiências vividas e o que aprendeu com elas. Ao longo desse processo, poderá se confundir. Por isso, evite tomar decisões ou iniciar algo. Ademais, busque ferramentas que te auxiliem a se organizar internamente.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você terá mais flexibilidade para entender a importância do outro em sua vida. Além disso, estará em busca de se conectar com pessoas que estejam alinhadas com os seus propósitos e ideais. Será um bom momento para alinhar as visões do futuro com o ser amado e para compreender a relevância da liberdade e da individualidade de cada um na construção de uma relação mais saudável. Por fim, o período será favorável para estar na companhia dos amigos.

Trabalho e dinheiro

Você terá muita disposição para o trabalho. No entanto, também haverá maiores cobranças, tanto internas como externas. Com isso, poderá atrasar os seus projetos, além de se deparar com medos e inseguranças. Portanto, tenha consciência disso e evite se irritar. Ademais, direcione a sua energia e foco para ter mais comprometimento e compreenda que os atrasos podem ser uma oportunidade de reavaliar o seu caminho.

Câncer

O canceriano viverá um período movimentado nas relações sociais (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

Mês movimentado nas relações sociais. Será um bom momento para estar perto das pessoas que têm ideais em sintonia com os seus, bem como iniciar estudos em áreas nas quais têm interesse. Além disso, haverá propensão a mais encontros com os amigos. Por fim, procure se dedicar ao que está em conexão com o seu propósito de vida.

Relacionamentos

O setor afetivo irá chamar muito a sua atenção neste mês. Você buscará por mais equilíbrio na relação e terá mais disposição para se dedicar a ela. Porém, no início do mês, atente-se à tendência ao excesso de compreensão e tolerância, pois isso poderá te levar a ultrapassar os próprios limites. Haverá também a possibilidade de fantasiar muito o relacionamento, vindo a se frustrar.

Trabalho e dinheiro

Você focará bastante no setor profissional neste mês. Todavia, a tendência será que se depare com inseguranças, excesso de cobranças e rigidez de seus superiores. Ainda nesta fase, ao mesmo tempo em que irá se movimentar para conquistar o que deseja, também irá se deparar com o cansaço e com o pessimismo. Para lidar com tudo isso, procure se respeitar, caminhar no seu ritmo e agir com cautela e paciência.

Leão

O leonino viverá um bom momento no setor afetivo (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você terá um contato maior com seus medos e sombras. Contudo, poderá contar com mais coragem e determinação para encarar e ressignificar os seus traumas de forma madura. Ainda neste período, atente-se à tendência a se deixar dominar pelo desânimo e pessimismo. Isso porque tais sentimentos poderão te levar a agir de maneira ríspida com o outro.

Relacionamentos

A tendência será de uma fase positiva no setor afetivo. Haverá a chance de realizar os seus sonhos na companhia da pessoa amada ou de encontrar alguém que se alinhe com as suas verdades e valores. Apesar disso, no início do mês, procure observar a propensão a criar muitas expectativas. Afinal, isso poderá te levar a grandes frustrações. Por fim, o momento será favorável para uma viagem de casal ou para se apaixonar durante uma viagem.

Trabalho e dinheiro

Fase importante para colocar em prática as ações planejadas e realizar os seus sonhos. Caso se dedique ao que realmente deseja para o futuro, terá a chance de receber o reconhecimento de seus superiores e de pessoas que admira. Entretanto, atente-se à possibilidade de se enganar, bem como de se deixar levar por ilusões e excesso de expectativas.

Virgem

O virginiano terá dificuldade para encontrar equilíbrio no setor profissional (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você entrará em contato com as suas sombras. No entanto, terá mais flexibilidade para lidar com os desafios e aprender com eles. Depois, apesar de se deparar com os seus medos, entrará em uma fase de mais otimismo e clareza. Com isso, poderá compreender as suas dores e encontrar um caminho que te ajude a expandir a consciência.

Relacionamentos

A tendência será de um período desafiador para os relacionamentos. Afinal, você entrará em contato com dores e traumas de relações passadas. Com isso, inseguranças, comportamentos radicais e o medo da rejeição e do abandono poderão aflorar. Em vez de fugir dos sentimentos desconfortáveis, procure acolhê-los. Somente assim conseguirá ressignificá-los de forma compreensiva e amorosa.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, poderá ter dificuldades para encontrar o equilíbrio necessário nas relações profissionais. Isso porque tenderá a agir de forma rude e agressiva com os colegas de trabalho, gerando conflitos. Ainda nesta fase, será possível receber mais cobranças e exigir bastante do outro. Portanto, procure direcionar essa energia para fazer com que as parcerias funcionem de forma mais assertiva.

Libra

A organização será o foco do libriano nos próximos dias (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

Período de organização e de bastante movimento em sua rotina. Porém, isso poderá exigir muito de você, afetando a sua saúde e te irritando. Logo, procure priorizar o que é realmente importante, colocando os limites necessários para consiguir fazer o que é preciso sem se sobrecarregar. Atividades físicas leves e acupuntura poderão aliviar as tensões.

Relacionamentos

A tendência será que dedique bastante atenção ao setor afetivo. Você tentará encontrar equilíbrio e harmonia na relação amorosa. No início do mês, todavia, atente-se à tendência a se deixar levar por fantasias. Afinal, poderá ser enganado(a) pelo outro ou se enganar sobre o que deseja para um relacionamento. Para ajustar o que é preciso e viver em maior sintonia com a pessoa amada, aposte na comunicação.

Trabalho e dinheiro

A rotina de trabalho poderá exigir muito de você, o que irá gerar tensões e te sobrecarregar. Será importante colocar os limites necessários, bem como ponderar suas ações. Isso porque, ao buscar o reconhecimento alheio, poderá cumprir com responsabilidades que não são suas. Por fim, haverá tendência ao aumento da competitividade e ações ríspidas com os colegas de trabalho, o que poderá levar a conflitos.

O escorpiano buscará viver momentos românticos no relacionamento (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Escorpião

Energia geral

Período importante para fortalecer o amor-próprio e firmar as suas opiniões. Ao mesmo tempo, a tendência será que se depare com situações que regulam o seu ego e geram desconfortos. Apesar dos desafios, esses cenários serão essenciais para não se deixar levar pela prepotência e arrogância. Por fim, as responsabilidades da vida adulta poderão impedir que realize as atividades de que gosta, o que te deixará com raiva.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você terá mais facilidade para se apaixonar ou buscará viver momentos emocionantes em seu relacionamento. Por outro lado, a tendência será que se depare com situações que trazem bloqueios e afloram inseguranças. Apesar dos desafios, o movimento será necessário para consiguir controlar os ânimos e não se deixar levar por empolgações momentâneas.

Trabalho e dinheiro

Você terá a oportunidade de harmonizar a sua rotina de trabalho, de trazer mais prazer para os seus afazeres e de encontrar mais equilíbrio nas relações profissionais. Além disso, contará com uma dose extra de produtividade, o que te ajudará a aumentar os seus recursos. Contudo, no início do mês, tome cuidado com a tendência a confusões e enganos, pois isso poderá prejudicar a sua produção.

Sagitário

O sagitariano sentirá mais vontade de se divertir (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

Período importante para se conectar com a sua essência e com a autovalorização. A tendência será que se sinta mais confiante, mais alegre e disponível para viver momentos cheios de emoção e que alimentam a sua alma. Portanto, procure direcionar mais tempo para as atividades de que gosta e para o lazer. Caso tenha filhos, dedique mais tempo para eles. A companhia das crianças lhe fará muito bem.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você buscará viver tudo de forma intensa. Com isso, a tendência será que se apaixone com mais facilidade. Entretanto, atente-se à propensão a se deixar levar por ilusões e se enganar. Por mais que seja difícil, procure controlar os seus impulsos e ter consciência das suas fantasias. Além disso, aposte na comunicação para compreender o que cada um espera da relação.

Trabalho e dinheiro

A necessidade de diversão estará em alta neste mês. Por isso, as responsabilidades do trabalho poderão se tornar um peso maior. Ademais, a tendência será que o desejo de estar na companhia da família se aflore. Ainda nesta fase, sua presença poderá ser mais solicitada pelos familiares, impedindo que se dedique como precisa ao setor profissional. Por fim, se você trabalha com algo de que gosta, será um bom momento para ganhar reconhecimento.

Capricórnio

O capricorniano irá se conectar mais com a família (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

Após um período movimentado, a tendência será que desacelere e organize internamente todas as informações colhidas, interiorizando o que faz sentido para você. Ainda nesta fase, você tenderá a se conectar com a sua família e se nutrir pela companhia dos entes queridos. Por fim, o momento será favorável para revisitar as lembranças do passado, buscando trazer luz a elas.

Relacionamentos

Você continuará a buscar mais movimento nas relações e terá mais energia para conhecer novas pessoas. Ao mesmo tempo, irá se deparar com bloqueios e resistências, o que poderá diminuir esse dinamismo. Haverá também a necessidade de entrar em contato com aqueles que lhe transmitem segurança emocional. Será uma fase importante para criar mais intimidade em seu relacionamento.

Trabalho e dinheiro

A tendência será que este seja um mês movimentado para as relações de trabalho. Você poderá viajar ou se comunicar com pessoas de diferentes locais, o que te ajudará a ampliar a sua rede de contatos. No entanto, o excesso de movimentos poderá gerar desgaste e tensão. Logo, procure respeitar os seus limites. Por fim, o momento será favorável para iniciar um estudo voltado para a vida profissional.

Aquário

O momento será favorável para o aquariano sair da rotina (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. Será o momento de sair da rotina, conhecer pessoas e lugares, bem como adquirir novos conhecimentos e iniciar algum estudo. Porém, procure focar a sua atenção em algo e evite iniciar diversas atividades, pois poderá desperdiçar a sua energia e não concluir algumas tarefas.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma fase importante para valorizar as suas relações e refletir sobre o que deseja construir no setor afetivo. Além disso, poderá encontrar alguém que se alinhe com os seus valores. Depois, a tendência será de um período movimentado. Portanto, procure sair da rotina e conhecer novos lugares na companhia da pessoa amada. Será um bom momento para fazerem uma curta viagem juntos.

Trabalho e dinheiro

Fase importante no setor financeiro. Você terá mais habilidade e determinação para organizar as finanças e ir em busca de segurança material. Todavia, o dinheiro que espera poderá não chegar na velocidade que gostaria, o que acarretará tensões. Apesar de ser algo desafiador, com cautela e paciência, conseguirá se organizar e ter disciplina para conquistar o conforto desejado.

Peixes

O pisciano estará mais sensível emocionalmente (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será de um mês movimentado, em que sentirá bastante energia para batalhar pelo que deseja. Em contrapartida, haverá propensão a se deparar com dificuldades e bloqueios no caminho, o que poderá te desanimar e aflorar inseguranças e irritabilidade. No caso, procure compreender que esses desafios poderão te ajudar a direcionar melhor a sua energia, desenvolver disciplina e ter senso de realidade.

Relacionamentos

No início do mês, você estará mais sensível emocionalmente, o que poderá afetar a qualidade das suas relações. Além disso, a tendência será que espere demais do outro e, caso não seja correspondido(a), acabe entrando em mecanismos de vitimização. Por outro lado, poderá usar a sua energia sensível para compreender melhor as necessidades alheias, mas sem deixar as suas de lado.

Trabalho e dinheiro

Você viverá um período de organização nas finanças. Ademais, irá valorizar tudo o que já conquistou e o que deseja conquistar na busca por segurança e estabilidade. Com isso, a tendência será que seja uma fase produtiva, em que poderá diversificar a sua forma de gerar recursos e se abrir para novas ideias. Por fim, o momento será propício para estudar sobre educação financeira.

Por astróloga Thaís Mariano