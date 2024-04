7 tipos de chakras e como eles influenciam as emoções

Os chakras são centros de energia localizados ao longo da coluna vertebral e do corpo humano, conforme a tradição espiritual e filosófica do hinduísmo e do budismo. São considerados pontos de conexão entre o corpo físico, emocional, mental e espiritual, e cada um está associado a diferentes aspectos da experiência humana.

Quando se trata de equilíbrio de chakras, é como se estivéssemos preparando o nosso terreno para o plantio e para a colheita. “Se você quer ser feliz, por exemplo, é a felicidade que você tem que plantar. Porém, só é possível plantar e colher felicidade em um terreno fértil. E esse terreno fértil é a nossa energia. Então equilibrar os nossos chakras é preparar o terreno para depois você plantar aquilo que você quer colher”, ensina a terapeuta holística Mariana Tortella.

Abaixo, conheça cada um dos 7 chakras!

1. Chakra básico

Mariana Tortella explica que o primeiro chakra fica localizado na base coluna e é chamado de básico, ou vermelho. Ele está relacionado às questões da vida material, como família, dinheiro, emprego, prosperidade, lar, segurança e alimento.

“O chakra vermelho tem tudo a ver com a felicidade, pois uma pessoa que tem o chakra básico em desequilíbrio apresenta muitos bloqueios. Ela tem dificuldade de evoluir profissionalmente, financeiramente, tem dificuldade de correr atrás dos sonhos dela, ela está desconectada com essa energia material”, diz a terapeuta.

2. Chakra sacro

Logo acima do básico tem o chakra sacro, de cor laranja, que fica um pouco abaixo do umbigo. Ele está relacionado à nossa capacidade criativa em todos os sentidos: para lidar com problemas, arrumar uma solução, começar algo novo, colocar a mão na massa.

“O chakra sacro é como se fosse a bateria do nosso celular. Então, quando ele está em desequilíbrio, a gente fica sem energia, procrastinando, sem vitalidade. Ele também está relacionado com os prazeres da vida, como trabalhar, estar vivo, acordar, estar com a família, correr atrás dos seus sonhos, enfim”, explica Mariana Tortella.

Uma pessoa que quer ser feliz, está buscando algo. Mas se o chakra sacro dela está em desequilíbrio, ela não tem energia para buscar a felicidade, pois não sente prazer nas pequenas coisas, como estar vivo e com saúde.

3. Chakra umbilical ou plexo solar

Esse chakra é amarelo como o sol, então é de muito brilho e luz. Ele está relacionado com a família, os relacionamentos e as emoções. Quando está bloqueado, a gente começa a ter problemas com a família e dificuldade em lidar com as emoções. Portanto, estar com o chakra do plexo solar em equilíbrio traz capacidade de lidar com as emoções; você se torna uma pessoa mais feliz e se relaciona melhor com as pessoas.

“Tem gente que quando chove, está nublado, ou escurece, por exemplo, não sente tanta felicidade. E esse chakra do plexo solar, que é como o sol, é exatamente isso. Se estiver apagado e bloqueado, é como se a pessoa estivesse sem sol”, comenta a terapeuta.

O chakra cardíaco está relacionado ao amor (Imagem: vetre | Shutterstock)

4. Chakra cardíaco

Esse chakra é verde, se encontra na região do coração e está relacionado ao amor. “É o chakra do amor-próprio, da evolução, do autoconhecimento e do amor aos outros, amor à vida. A pessoa que está infeliz, ou que está buscando a felicidade, precisa estar com o chakra cardíaco em equilíbrio, porque ela vai se autoconhecer e cuidar mais de si. E quando se tem amor-próprio, é possível desenvolver a capacidade de amar os outros e a vida”, diz Mariana Tortella.

Esse chakra também nos mantém no agora. Geralmente, uma pessoa com depressão está muito preocupada com o passado, com problemas que ela já viveu, enquanto uma ansiosa vive no futuro, preocupada com o amanhã. Logo, estar com esse chakra em equilíbrio proporciona felicidade porque a pessoa fica feliz com a vida e se sente satisfeita.

5. Chakra laríngeo

O chakra laríngeo fica na região da garganta e está relacionado com a expressão, a comunicação e a expressão da sermos quem somos. Ele é de cor azul. Uma pessoa feliz é aquela que consegue ser ela mesma, não fica guardando expressões e fala o que pensa.

6. Chakra frontal

O chakra frontal fica bem na região da cabeça, no centro da testa. É de cor roxa. Ele está relacionado com a nossa mente, pensamentos, memórias e aprendizado. Se estiver em desequilíbrio, a pessoa fica com um pensamento desgovernado e acaba perdendo a clareza e o foco. Quem que está buscando ser feliz, precisa ter clareza do que quer da vida, para onde quer ir e o que quer fazer.

“Quem tem esse chakra em equilíbrio possui melhor memória e consegue se desenvolver melhor mentalmente, até porque a maioria dos nossos problemas começa na cabeça”, explica a terapeuta.

7. Chakra coronário

O chakra coronário é de cor rosa. Fica no topo da cabeça e nos conecta com a espiritualidade, com o propósito de vida e com a missão de cada um na Terra. “Essa é uma razão pela qual existem pessoas que passam uma vida inteira infelizes, porque não sabem quem são, qual é a missão delas, o que elas vieram fazer aqui. É o chakra coronário que faz a gente se encontrar. Então ele precisa estar em equilíbrio para podermos nos conectar com o nosso propósito”, diz Mariana Tortella.

Como equilibrar os chakras?

Existem algumas técnicas para realizar o equilíbrio de chakras, como a radiestesia terapêutica, com o auxílio de gráficos e pêndulo, e com cristais, que é mais simples.

Para cada chakra a ser equilibrado, existe um cristal diferente, que deve ser deixado na região do corpo correspondente por 15 minutos, todos os dias. Confira:

Chakra básico: jaspe vermelho. Chakra sacro: calcita laranja. Chakra umbilical: citrino. Chakra cardíaco: quartzo verde. Chakra laríngeo: quartzo azul. Chakra frontal: sodalita. Chakra coronário: ametista.

Por Yasmin Santos