Veja como o eclipse solar afetará cada signo do zodíaco

Hoje (08/03), acontece o eclipse solar. Ele ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Na astrologia, esse fenômeno astronômico indica momentos de intensidade e mudança, representando períodos de transformação e evolução pessoal.

“Ele deve trazer limpeza, uma espécie de cura que nos remeterá a uma nova maneira de nos relacionarmos com nós mesmos e com os outros. Quando mudamos, nossas relações também mudam e ganham novos desenhos, pois fazemos novas escolhas”, explica a astróloga Eunice Ferrari.

A seguir, Eunice Ferrari explica como o eclipse solar afetará cada nativo do zodíaco. Confira!

Áries e Libra

Estes são os signos protagonistas e devem se preparar para mudanças significativas em suas vidas nos próximos meses. Áries nos convida a olharmos para nós e Libra, para o outro. Além disso, os dois nativos podem esperar por transformações importantes e significativas em todas as áreas de suas vidas a partir de uma mudança em si, que acabará reverberando nas relações. É importante ter atenção e consciência com esse processo e deixar o controle de lado, apenas seguindo o fluxo natural das transformações.

Touro e Escorpião

O taurino viverá momentos de mudança na rotina (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Esses nativos poderão esperar por mudanças importantes na maneira como cuidam da saúde. Além disso, poderão se envolver com mais disciplina e dedicação em um programa que envolva o equilíbrio do corpo, da mente, das emoções e do espírito. Por outro lado, será um período de mudanças importantes na rotina, com muitas atividades, especialmente no trabalho. Um novo projeto poderá surgir e transformar significativamente o dia a dia de Touro e Escorpião. É um tempo de metamorfoses e crescimento.

Gêmeos e Sagitário

Ambos os signos vão sentir um novo movimento na vida social. Assim, terão oportunidades de fazer novas amizades e de conhecer gente interessante. Entre uma pessoa e outra que surgir, uma especial poderá mexer mais fortemente com esses nativos. Um romance, meio nebuloso, mas que trará muitas mudanças, poderá começar. Um projeto criativo em equipe também poderá ser planejado e executado ao longo dos próximos meses. Será um período em que surgirão novos clientes, portanto, prepare-se.

Câncer e Capricórnio

O capricorniano passará por mudanças na estrtutura familiar (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Este eixo poderá sentir uma gangorra, um movimento que envolverá a vida pessoal, familiar e a carreira. O período pedirá equilíbrio da dedicação entre trabalho e a companhia dos seus. Câncer, prepara o terreno para mudanças importantes nas duas áreas de sua vida. Capricórnio concretiza essas mudanças. Poderá haver alterações na estrutura familiar, com pessoas partindo e outras chegando. Mas poderá também haver uma mudança significativa na carreira, levando esses nativos a novas escolhas profissionais.

Leão e Aquário

Este é um eixo que já vem passando por transformações importantes nos relacionamentos com a entrada de Plutão em Aquário. Nesta fase de eclipses, as mudanças acontecerão no nível do conhecimento. Há uma forte necessidade de incrementar os “saberes” e, por isso, esses nativos poderão decidir começar um novo curso, por exemplo. Por outro lado, as crenças são avaliadas e uma nova filosofia de vida poderá surgir, levando Leão e Aquário a um novo caminho espiritual. Será um ótimo momento para começar a meditar.

Virgem e Peixes

Este eixo vai sentir alternâncias importantes que levarão a repensar seus ganhos e organizar seus gastos. Será um período em que os passos deverão ser dados lentamente, até os nativos sentirem que o chão é firme o suficiente para caminhar. Novos projetos poderão surgir, mas, no início, procure investir apenas o suficiente para não correr nenhum risco. O período poderá envolver ótimos ganhos, mas cada passo deverá ser dado com muita consciência.

Por Ana Carolina Cationi