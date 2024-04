7 famosos do signo de Áries para conhecer

Áries é o primeiro signo do zodíaco. Seu elemento é o Fogo. Ele é regido pelo planeta Marte e rege a Casa 1 do Mapa Astral. Por ser o primeiro do zodíaco, representa o início. Corajosos, espontâneos, competitivos e entusiasmados, os arianos são pioneiros e costumam gostar de uma vida agitada.

“A busca primordial desse signo é por ser. Descobrir quem é, desbravar todo o infinito à sua frente para que possa encontrar a si. Representa o nascimento e o renascimento, o primeiro olhar para a vida, o olhar para si, a individualidade que cada ser tem”, comenta a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira 7 famosos do signo de Áries!

1. Jorge Ben Jor

Jorge Ben Jor é um ícone da música brasileira (Imagem: 360b | Shutterstock)

Nascimento: 22 de março de 1939

22 de março de 1939 Profissão: violonista, pandeirista, guitarrista, percussionista, cantor e compositor

Jorge Ben Jor é um ícone da música brasileira, famoso por sua voz única e seu estilo musical inconfundível, tendo recebido um Grammy Latino em 2005.

2. Elton John

Elton John recebeu um Oscar na categoria Canção Original (Imagem: Silvia Elizabeth Pangaro | Shutterstock)

Nascimento: 25 de março de 1947

25 de março de 1947 Profissão: cantor, compositor e pianista

Em 2020, o cantor faturou um Oscar, na categoria Canção Original, pela música (I’m Gonna) Love me Again, trilha do filme Rocketman.

3. Xuxa

Xuxa já recebeu dois prêmios no Grammy Latino (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock)

Nascimento: 27 de março de 1963

27 de março de 1963 Profissão: apresentadora, atriz, cantora e empresária

A artista já recebeu dois prêmios no Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Infantil, um pelo XSPB 2 (em 2002) e outro pelo XSPB 3 (em 2003).

4. Lady Gaga

Lady Gaga é uma artista ligada às causas sociais (Imagem: Denis Makarenko | Shutterstock)

Nascimento: 28 de março de 1986

28 de março de 1986 Profissão: cantora, compositora, atriz e empresária

Em 2020, a cantora ajudou a organizar o show virtual One World: Together at Home, que arrecadou US$ 130 milhões para o combate à COVID-19.

5. Anitta

Anitta já foi eleita uma das mulheres mais poderosas do país (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

Nascimento: 30 de março de 1993

30 de março de 1993 Profissão: cantora, compositora, empresária, atriz e apresentadora

Em 2020, a artista foi eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes.

6. Pedro Pascal

Pedro Pascal interpretou Joel na série The Last Of Us (Imagem: DFree | Shutterstock)

Nascimento: 2 de abril de 1975

2 de abril de 1975 Profissão: ator

O ator chinelo-americano se destacou por sua atuação na série The Last Of Us e tem recebido diversos prêmios pelo personagem Joel Miller.

7. Anderson Silva

Anderson Silva é considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock)

Nascimento: 14 de abril de 1975

14 de abril de 1975 Profissão: lutador de MMA

Considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, ele foi dono do cinturão dos pesos-médios por quase sete anos.