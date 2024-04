Horóscopo semanal: previsão dos signos de 08 a 14 de abril de 2024

Nesta semana, o Sol em Áries fará conjunção com Mercúrio retrógrado. Além disso, a Lua Nova fará conjunção com o Astro-Rei e com o planeta da comunicação. Esses movimentos indicam que será necessário rever a maneira de se comunicar, bem como organizar a mente e as emoções. Desse modo, as ações poderão ser mais claras e direcionadas.

Vênus em Peixes fará conjunção com Netuno e bom aspecto com Plutão. Isso sugere tendência ao excesso de sensibilidade, o que poderá levar a fantasias nas relações. Ao mesmo tempo, esses movimentos também favorecem o contato com as artes, ajudando a equilibrar as ilusões.

Marte seguirá em conjunção com Saturno no signo de Peixes, indicando tendência à autocobrança, rigidez e dificuldades para lidar com a realidade. Contudo, esta fase também será voltada para a organização dos sentimentos mais profundos, assim como para a necessidade de ter coragem e maturidade para lidar com os fantasmas internos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Apesar de estar com energia para ir em busca dos seus objetivos, poderá cometer enganos, enfrentar desentendimentos e apresentar dificuldades na comunicação. Com isso, a sua imagem e vitalidade serão prejudicadas. Logo, procure controlar os ânimos.

No setor afetivo, tudo poderá fluir de forma mais leve. Será um bom momento para cuidar da autoestima e desfrutar de relações harmoniosas. Aproveite para ficar perto de pessoas com quem se sente bem. Por fim, tome cuidado com a tendência a gastar de maneira impulsiva na tentativa de suprir necessidades emocionais.

Touro

O taurino viverá um período de finalizações no setor afetivo (Imagem: 12design | Shutterstock)

No início da semana, poderá se sentir um pouco confuso(a). Isso porque as emoções poderão oscilar mais. Depois, será o momento de reconhecer a importância da presença das pessoas que trazem segurança emocional e acolhimento. Após uma fase de encerramentos, a tendência será de que tudo comece a fluir um pouco mais rápido. Apesar disso, haverá a possibilidade de mal-entendidos. No setor afetivo, o período será de finalizações. Você tenderá a criar muitas fantasias e ilusões em relação ao outro. Portanto, para ter mais clareza, cuide dos seus sentimentos.

Gêmeos

Será o momento de desacelerar o ritmo e mergulhar internamente. Ao longo desse processo, poderá se confundir, como se uma névoa estivesse sobre os seus olhos. Além disso, haverá a possibilidade de mal-entendidos e dificuldades de comunicação. Para lidar com tudo isso, respeite esse movimento mais introspectivo e evite tomar decisões importantes. Tente compreender a melhor forma de se comunicar e organize os seus pensamentos. Sua presença será mais solicitada no grupo de amigos e no ambiente de trabalho. No caso, para não se desgastar de maneira excessiva, respeite os seus limites.

Câncer

Período movimentado no setor profissional. Você buscará mais equilíbrio e harmonia nas relações de trabalho. Entretanto, haverá a possibilidade de mal-entendidos. Para quem trabalha com arte, fotografia e espiritualidade, será uma fase boa. Tenha cuidado com a autocobrança e ao criticar o outro para evitar a tensão e a irritação. No caso, procure colocar os limites necessários e compreender suas responsabilidades. Por fim, poderão ocorrer conflitos entre amigos. Portanto, atente-se a essa questão.

Leão

O leonino buscará mais reconhecimento das pessoas que admira (Imagem: 12design | Shutterstock)

Você buscará mais reconhecimento das pessoas que admira e terá mais energia para cuidar do seu futuro. Ao mesmo tempo, poderão ocorrer mal-entendidos e problemas na comunicação e com documentos. Portanto, para não ter que refazer algo, procure redobrar a sua atenção em tudo o que for burocrático.

No campo afetivo, você poderá viver momentos mais alegres e divertidos na companhia de quem ama ou se apaixonar por alguém que esteja em sintonia com as suas verdades. Contudo, a tendência a criar muitas expectativas em relação ao outro estará em alta. Logo, atente-se a isso e mantenha o senso de realidade.

Virgem

Após uma fase de conexão com as suas sombras, você experimentará um período de maior leveza. No entanto, assuntos que não foram bem resolvidos poderão reaparecer. Será preciso finalizar essas pendências para que possa seguir com mais clareza.

No setor afetivo, a tendência será de um momento desafiador, mas que trará a oportunidade de olhar para as suas dores e cuidar de suas feridas de maneira amorosa e acolhedora. Por fim, atente-se ao excesso de autocobrança e de exigência com o outro. Afinal, isso poderá desequilibrar o relacionamento.

Libra

Você viverá uma fase importante para iluminar o lado obscuro da sua alma, ressignificar as suas dores e se libertar de padrões de comportamentos nocivos. Será o momento de encarar os seus medos e compreender do que precisa se desapegar para se conectar com o que realmente faz sentido para você.

No setor afetivo, você buscará por mais equilíbrio e terá mais habilidade para compreender o outro. Contudo, a tendência será que tenha dificuldades para estabelecer limites. Logo, tome cuidado com essas questões.

Escorpião

O escorpiano terá dificuldades para lidar com as responsabilidades (Imagem: 12design | Shutterstock)

Você poderá encontrar formas de equilibrar a sua rotina. Desse modo, terá mais momentos prazerosos e harmoniosos. Porém, haverá a possibilidade de ter dificuldades para lidar com as responsabilidades da vida. Além disso, sentimentos melancólicos poderão surgir, afetando a sua produtividade. Você buscará mais equilíbrio nas relações. Todavia, para que consiga alcançar esse objetivo, será necessário lidar com possíveis conflitos. Por fim, tenderá a agir de maneira precipitada devido a impulsos emocionais. Logo, atente-se às suas emoções.

Sagitário

Você se conectará com a sua essência e terá mais consciência do seu brilho pessoal. Apesar disso, a tendência será que algumas questões que pareciam resolvidas ressurjam. Você poderá se apaixonar por algo que não faz sentido ou ter mais dificuldade para comunicar o que sente.

No ambiente familiar, os ânimos continuarão tensos e haverá possíveis cobranças e exigências. Portanto, procure estabelecer os limites necessários, mesmo que isso gere desconforto no outro. Ademais, observe a tendência à autocrítica.

Capricórnio

A tendência será que experimente um momento mais intenso em suas emoções. Portanto, atente-se às ações impulsivas, pois isso poderá gerar conflitos. Ainda nesta fase, você irá se conectar com os assuntos familiares. Contudo, haverá a possibilidade de que mal-entendidos ocorram e que temas do passado ressurjam para serem compreendidos e resolvidos.

No setor social, cuidado com a rigidez e a cobrança excessiva em relação ao outro. Afinal, essas questões poderão gerar tensões e atrapalhar o aprendizado. No caso, procure ter mais flexibilidade nos pensamentos e se abra para novas ideias.

Aquário

O aquariano viverá uma fase movimentada no setor social (Imagem: 12design | Shutterstock)

Fase movimentada no setor social. A sua curiosidade ficará aguçada, assim como o seu desejo de aprender coisas novas. Entretanto, a sua mente poderá ficar um pouco nebulosa, o que te levará a ter dificuldades para assimilar novas informações. Portanto, evite começar um novo estudo e procure desacelerar. Desse modo, irá evitar problemas maiores.

Ainda neste período, organize o campo financeiro, mas tome cuidado com a propensão a se cobrar em excesso pelo que ainda não conquistou. Afinal, isso poderá te levar a gastos equivocados na intenção de buscar conforto.

Peixes

Seu desejo por movimento estará em alta. Portanto, aproveite este momento, mas tenha cautela com os excessos. Afinal, eles poderão te sobrecarregar e te levar a ações impulsivas. A partir desta semana, tenha cuidado com suas finanças, pois poderá se enganar com mais facilidade, gastar em algo que não faz sentido e se deixar levar por opiniões alheias. Para encontrar mais equilíbrio nesse setor, revise a forma como lida com os seus recursos. Por fim, atente-se a uma possível autocobrança.

Por astróloga Thaís Mariano