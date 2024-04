Veja como utilizar a radiestesia terapêutica para melhorar o sono

Ter uma boa noite de sono é um desafio para 73 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS). A insônia apresenta diversas causas, orgânicas e psíquicas. Isto é, pode ser desenvolvida no próprio organismo ou ser provocada por fatores psicológicos, como ansiedade, estresse, depressão, trabalho noturno, entre outros.

Para além de remédios e guias, as terapias holísticas podem ser aliadas neste problema, especialmente a radiestesia. Esta é uma prática que utiliza instrumentos sensitivos ou habilidades intuitivas para detectar e interpretar padrões de energia que emanam de objetos, pessoas ou lugares.

A seguir, a terapeuta holística especialista em radiestesia Mariana Tortella ensina como fazer o ritual para driblar a insônia e acordar com mais disposição. Confira!

Gráfico Relax Sono

A especialista explica que existem diferentes tipos de gráficos radiônicos, adquiridos facilmente na internet, que podem ser utilizados para proporcionar uma boa noite de sono. Um deles se trata do Relax Sono, criado exclusivamente para esse fim, tanto para pessoas que sofrem de excesso de sono quanto para quem sofre com insônia.

Para fazer o ritual, basta colocar uma foto sua atual e impressa dentro do gráfico e posicioná-lo em cima de uma superfície dentro do quarto ou, até mesmo, debaixo do travesseiro. “Não tem perigo nem efeito colateral nenhum. A partir do momento em que a pessoa acorda, o gráfico é desativado automaticamente. Então, não corre o risco de ela passar o restante do dia com sono. Ele é um gráfico exclusivo para isso”, assegura Mariana Tortella.

Gráfico Yoshua é ideal para quem tem pesadelos (Imagem: Damir Khabirov | Shutterstock)

Gráfico Yoshua

O Yoshua é um gráfico de proteção espiritual, ideal para quem tem pesadelos ou para crianças com muito medo de dormirem sozinhas. O ritual traz muita calma, tranquilidade, proteção, amor e harmonia.

“Então, essas pessoas que têm pesadelos, sonhos ruins, acordam à noite assustadas, com pânico, ou crianças com muito medo vão se sentir acolhidas, porque o ritual tem uma vibração energética de acolhimento e tranquilidade. Ele deixa o ambiente mais aconchegante para dormir”, explica a especialista. Como o outro, pode ser colocado embaixo da cama ou do travesseiro.

Gráfico SCAP

Outro gráfico que pode ajudar muito é o SCAP. De acordo com a terapeuta, ele é capaz de absorver todo o eletromagnetismo do ambiente e qualquer tipo de intervenção externa, como tubulações de água que podem ter embaixo da cama, rede de esgoto que pode ter na parede do quarto perto da cama, e outros tipos de emanações nocivas que podem afetar o corpo físico e atrapalhar o sono, mantendo a nossa mente acordada. Assim como o Relax Sono, pode ser utilizado embaixo do travesseiro ou embaixo da cama todos os dias até regular o sono.

Potencializando os rituais com cristais

Segundo a terapeuta holística, para potencializar o efeito dos gráficos, é possível utilizar também os cristais. “Coloque no quarto, próximo da cabeceira da cama, cristais de cores claras, como os brancos, violetas, verdes e azuis. Não pode ser cristal preto, nem vermelho, nem laranja, nem amarelo”, conclui Mariana Tortella.

Por Yasmin Santos