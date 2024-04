Veja qual é o talento natural de cada signo do zodíaco

No dicionário, a palavra ‘talento’ define-se como uma “aptidão incomum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria”. Sendo assim, já parou para pensar o que você faz excepcionalmente bem que o destaca das outras pessoas? Ou, ainda, como os astros influenciam as suas habilidades?

Bom, seja qual for a sua resposta, esse é um bom momento para descobrir a explicação para essas perguntas, pois, segundo Tatiana Marinho, consultora esotérica da iQuilibrio (plataforma de esoterismo online), a posição dos planetas regentes na casa um do mapa astral diz quais são os talentos associados a cada signo do zodíaco.

“Um exemplo mais prático de como os talentos se mostram para cada pessoa é por meio da rotina: uma pessoa faz tanto aquilo que já não presta mais atenção, se tornou algo rotineiro. Quando aprendemos a dirigir, inicialmente, prestamos atenção a cada detalhe, como ajustar o banco, os retrovisores, ligar o carro, passar a marcha, um ritual que demanda nossa atenção, mas que, com o tempo, se torna tão natural que o fazemos sem pensar, alcançando nosso destino sem esforço aparente, graças à prática diária e ao hábito. Na astrologia, os talentos se mostram dessa mesma forma”, resume.

A seguir, Tatiana Marinho lista quais são os maiores talentos de cada signo. Confira!

Áries e Escorpião

A coragem, a liderança e a iniciativa são traços proeminentes de arianos e escorpianos. Eles não têm medo de assumir riscos e enfrentar desafios de frente, sempre buscando alcançar objetivos com determinação e fervor. A força de vontade e a capacidade de liderança natural os tornam figuras inspiradoras para aqueles ao redor, enquanto a intensidade emocional confere a estes indivíduos muita paixão e comprometimento com suas causas.

Touro e Libra

A afetuosidade, o amor e a apreciação pela harmonia são características marcantes de librianos e taurinos. Eles valorizam profundamente os relacionamentos interpessoais e têm uma habilidade natural para criar ambientes harmoniosos e acolhedores. Sua sensibilidade estética também se destaca, sendo capazes de apreciar e criar beleza em todas as formas de expressão.

Gêmeos e Virgem

A comunicação eficaz, o ensino e o aprendizado são aspectos essenciais para virginianos e geminianos. Eles possuem uma habilidade natural para expressar ideias de forma clara e concisa, além de serem excelentes ouvintes. A mente ágil e curiosa os torna ávidos por conhecimento, sempre em busca de novas informações e experiências que possam enriquecer seu entendimento do mundo.

Câncer

A sensibilidade se trata de uma das características mais marcantes dos cancerianos. Seu profundo apego às emoções e à intuição faz com que esses nativos sejam capazes de perceber nuances que passam despercebidas para muitos — esse é seu maior talento. Ainda, a dedicação às pessoas que amam é incomparável, estando sempre prontos para oferecer apoio e conforto nos momentos difíceis.

Os nativos de Leão costumam ser criativos e se expressar bem (Imagem: N I R V A N A | Shutterstock)

Leão

A criatividade é o forte desse signo, então pode-se dizer que esse seja o maior talento do leonino. Além disso, sua incrível capacidade de se expressar, seja em gestos, palavras ou escrita, o garante um destaque maior em meio à multidão.

Sagitário e Peixes

A busca pelo conhecimento e pela compreensão do mundo é fundamental para sagitarianos e piscianos. A mente inquisitiva e o espírito aventureiro os impulsionam a explorar novos horizontes e expandir seus limites. Eles podem ser exploradores natos e desse ponto, tirar os seus talentos. Além disso, generosidade e compaixão são evidentes em sua disposição para ajudar aqueles que estão ao seu redor.

Aquário e Capricórnio

A maturidade e a responsabilidade se referem a características distintivas dos aquarianos e capricornianos. Eles são conhecidos pela seriedade e determinação em alcançar objetivos, muitas vezes demonstrando sabedoria além de sua idade. Além disso, a abordagem inovadora e a capacidade de pensar fora da caixa os tornam líderes na busca por soluções criativas e originais para os desafios que enfrentam.

Por Alice Veloso