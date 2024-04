11 curiosidades sobre o signo de Touro

Touro é o segundo signo do zodíaco, sendo regido pelo planeta Vênus. Os nativos são conhecidos por sua natureza estável e determinada, refletindo as qualidades associadas ao elemento Terra. Possuem uma forte ligação com questões materiais e uma apreciação pelo conforto e pela segurança.

De acordo com a astróloga Thais Mariano, Touro é o signo que traz a força da vida em sua plenitude. “É onde se concretiza o que se iniciou em Áries. Traz calmaria, beleza, paciência e perseverança em um solo fértil e abundante”, comenta.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Touro!

1. Muito leais

Os taurinos são reconhecidos por sua lealdade excepcional aos amigos, familiares e parceiros, demonstrando confiança e valorizando profundamente os relacionamentos duradouros.

2. Determinados

Quando os nativos de Touro estabelecem metas, sua incrível persistência em alcançá-las se destaca. A determinação e a perseverança são notáveis, tornando-os grandes lutadores.

3. Apreciam as coisas boas da vida

Touro é regido por Afrodite, a deusa do amor, da beleza e da arte. Desse modo, os taurinos valorizam bastante as coisas boas da vida, desfrutando de comida deliciosa, roupas elegantes e ambientes agradáveis. “Em toda a sua potencialidade, Touro nos traz a consciência da importância de colocar o amor em tudo o que se faz. Assim, tudo ao seu redor se torna belo e fértil, trazendo paz interior, saúde e equilíbrio das emoções”, pontua Thaís Mariano.

4. São gulosos

Taurinos tendem a exagerar quando encontram um prato de que eles gostam muito. “A comida pode ser uma incrível experiência de conexão com o corpo ou virar uma fuga para tentar desviar a atenção de algo que falta”, alerta Thaís Mariano.

5. Gostam de praticidade e estabilidade

A natureza do elemento Terra torna os taurinos práticos e realistas. Eles preferem abordagens sólidas e estão sempre em busca de estabilidade e segurança. “Isso acontece em relação à vida material e nos relacionamentos. Regidos por Vênus, buscam conforto na matéria e nas relações”, analisa a astróloga.

6. Dotados de muita teimosia

Esses nativos precisam aprender a lidar com a teimosia e a obstinação. Isso porque elas desencadeiam outros comportamentos nocivos, como a intolerância. “Por serem muito realistas, tendem a acreditar que só eles são capazes de realmente enxergar a verdade e, com isso, julgam que qualquer opinião ou visão alheia está equivocada”, afirma a astróloga.

7. Têm forte vínculo com a natureza

Muitos taurinos têm uma conexão especial com a natureza. Eles podem encontrar paz e conforto em atividades ao ar livre.

Taurinos adoram desfrutar dos prazeres sensoriais da vida (Imagem: Natalia Gaikova | Shutterstock)

8. São sensuais

Os taurinos têm uma sensibilidade especial para apreciar as sensações físicas e adoram relações recheadas de romantismo. Eles gostam de desfrutar dos prazeres sensoriais da vida. “Por isso, são excelentes apreciadores de comida e outros tipos de prazer”, conta Thaís Mariano.

9. Financeiramente responsáveis

A abordagem prática dos taurinos também se estende às finanças. Tendem a ser cautelosos com dinheiro, fazendo escolhas financeiras sólidas e responsáveis.

10. Não curtem mudanças

Os taurinos preferem a estabilidade e podem resistir a mudanças drásticas. Eles precisam de tempo para se ajustar a novas situações, mas, uma vez adaptados, mostram sua força. “Os nativos de Touro são constantes e não gostam de mudanças de última hora. Tudo que atrapalhe sua rotina precisa ser combinado com muita antecedência ou você irá se deparar com a fúria de um taurino”, explica Thaís Mariano.

11. Gostam de relações sólidas

As pessoas de Touro buscam estabilidade emocional, relações sólidas e estáveis. “Analisam tudo com o seu senso de realidade antes de se comprometerem e são muito responsáveis com os acordos que fizerem. Podem até ficar em um relacionamento que já perdeu o brilho para preservar a estabilidade e manter a palavra”, finaliza a astróloga.