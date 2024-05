Veja o cristal, o aroma e a cor de cada signo do zodíaco

O signo solar é responsável por sinalizar as características de cada pessoa. Ele é definido pela posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada nativo. Os 12 signos do zodíaco também são regidos por planetas e se relacionam com os quatro elementos da natureza. Além disso, cristais, cores e aromas podem ser usados como amuletos para atrair boa sorte e proteção. Veja a seguir!

Áries

Áries é o primeiro signo do zodíaco e seu elemento é o Fogo. Ele é regido por Marte e rege a Casa 1 do Mapa Astral. Segundo a astróloga Thaís Mariano, as pessoas de Áries são pioneiras e costumam estar prontas para agir, muitas vezes, até sem pensar. São corajosas, espontâneas, competitivas, entusiasmadas e possuem muita vitalidade. “Estão sempre em busca de algo novo e encorajam os outros para que possam seguir em frente”, acrescenta.

Cristal: topázio, rodonita e granada;

topázio, rodonita e granada; Aromas: mirra, canela e cravo;

mirra, canela e cravo; Cores: vermelho e laranja.

Touro

O taurino é uma pessoa apegada e não gosta de se arriscar (Imagem: Inkoly | Shutterstock)

Touro é o segundo signo do zodíaco. Seu elemento é a Terra, é regido por Vênus e rege a Casa 2 do Mapa Astral. De acordo com Thaís Mariano, as pessoas de Touro são práticas, apegadas e não costumam se arriscar. Precisam sentir que o terreno é firme e seguro para os seus planos.

“Isso acontece em relação à vida material e nos relacionamentos. Regido por Vênus, busca por conforto na matéria e nas relações”, analisa. Os taurinos são pessoas charmosas e sensuais. É um signo que busca pelo prazer nos cinco sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato.

Cristal: quartzo rosa e turmalina verde;

quartzo rosa e turmalina verde; Aromas: ylang-ylang e palma-rosa;

ylang-ylang e palma-rosa; Cores: verde e rosa.

Gêmeos

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco. É regido pelo planeta Mercúrio e rege a Casa 3 do Mapa Astral. O seu elemento é o Ar. Considerados os falantes do zodíaco, os geminianos se comunicam com maestria, adoram trocar informações e são muito curiosos.

“A pessoa de Gêmeos é vivaz, tem necessidade de falar, de se movimentar, colhe informações e as transmite. Isso faz parte de sua natureza, é como uma criança curiosa explorando o ambiente, atenta a tudo”, explica Thaís Mariano.

Cristal: ágata e jaspe;

ágata e jaspe; Aromas: hortelã-pimenta e tomilho;

hortelã-pimenta e tomilho; Cores: tons mesclados.

Câncer

Câncer é o quarto signo do zodíaco e seu elemento é a Água. Um signo cardeal, ele é regido pela Lua e rege a Casa 4 do Mapa Astral. De acordo com Thaís Mariano, esse é o signo que rege as emoções, a memória, a ligação com o lar e a formação da estrutura emocional, ensinada pela família durante a infância.

“Representado pelo caranguejo com sua carapaça protetora, indica como criamos recursos para nos proteger, para proteger o que é mais sensível e profundo em nós, além do que armazenamos internamente para aquecer nosso interior”, acrescenta.

Cristal: madrepérola e pedra da Lua;

madrepérola e pedra da Lua; Aromas: lavanda e camomila;

lavanda e camomila; Cores: tons de cinza e perolados.

Leão

Leão é o quinto signo do zodíaco. Um signo fixo, é regido pelo Sol, rege a Casa 5 do Mapa Astral e seu elemento é o Fogo. De acordo com a astróloga, os nativos do signo de Leão são expansivos, alegres, luminosos e exuberantes.

“Os leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda a sua luz. Para eles é muito importante que isso realmente aconteça”, explica. Esse é um signo fixo e resistente à mudança. Por causa disso, os nativos não gostam de ser desafiados ou contrariados.

Cristal: pedra do Sol e ágata;

pedra do Sol e ágata; Aromas: alecrim e flor de laranjeira;

alecrim e flor de laranjeira; Cores: ouro amarelo.

Virgem

O virginiano está sempre tentando aperfeiçoar as suas ações (Imagem: Inkoly | Shutterstock)

Virgem é o sexto signo do zodíaco. É regido por Mercúrio, rege a Casa 6 do Mapa Astral e seu elemento é a Terra. É um signo perfeccionista, realista e controlador. Entretanto, também é inteligente, prestativo e adaptável.

De acordo com Thaís Mariano, os virginianos estão sempre tentando aperfeiçoar suas ações e o ambiente ao seu redor. “É através da repetição no cotidiano e das mutações que eles conseguem adaptar e deixar tudo mais funcional e prático”, explica.

Cristal: amazonita e água-marinha;

amazonita e água-marinha; Aromas: lavanda e capim-limão;

lavanda e capim-limão; Cores: tons de verde.

Libra

Libra é o sétimo signo do zodíaco. Cardeal, ele é regido por Vênus, rege a Casa 7 do Mapa Astral e seu elemento é o Ar. É bastante racional e mental, o que nem sempre é positivo para os nativos deste signo. “São cautelosos, pensam muito antes de agir, de tomar uma decisão, de escolher algo. Com isso, acabam muitas vezes perdendo a oportunidade de dar seu veredito e precisam aceitar a escolha alheia”, acrescenta Thaís Mariano. Além disso, os nativos de Libra exalam charme e delicadeza.

Cristal: quartzo verde e esmeralda;

quartzo verde e esmeralda; Aromas: gerânio-rosa e orquídea;

gerânio-rosa e orquídea; Cores: rosa.

Escorpião

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. É regido pelo planeta Plutão e co-regido por Marte. O seu elemento é a Água. A pessoa de Escorpião é questionadora, otimista, intensa e marcada pelo ar de mistério que a cerca.

“Consegue enxergar o que está no inconsciente do outro, tem um olhar profundo, hipnótico e é capaz de acessar facilmente a própria sombra”, acrescenta Thaís Mariano. Ela explica que os escorpianos costumam ser o centro das atenções e contagiam as pessoas ao redor com a forte energia que emanam.

Cristal: turmalina negra, citrino e ametista;

turmalina negra, citrino e ametista; Aromas: patchouli;

patchouli; Cores: preto.

Sagitário

Sagitário é o nono signo do zodíaco. Regido por Júpiter, seu elemento é o Fogo e rege a casa 9 do Mapa Astral. Expansivas, alegres, animadas e positivas, essas pessoas são destaque em qualquer lugar. Estimular quem deseja realizar um sonho é com esses nativos mesmo. “Por isso, todos os querem por perto quando precisam de energia e otimismo. Assim como o símbolo de Sagitário que tem a seta apontando para cima, os nativos deste signo estão sempre com o olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, explica a astróloga.

Cristal: sodalita e quartzo azul;

sodalita e quartzo azul; Aromas: malva, mirra e alfazema;

malva, mirra e alfazema; Cores: violeta.

Capricórnio

O capricorniano ama a lei e a ordem, mas pode ser egoísta e dominador (Imagem: Inkoly | Shutterstock)

Capricórnio é o décimo signo do zodíaco. Regido por Saturno e rege a Casa 10 do Mapa Astral. Os nativos são pessoas cautelosas, responsáveis, escrupulosas tradicionais, práticas, trabalhadoras, econômicas, firmes, dogmáticas e seguras. Amam a lei e a ordem. Como são do elemento Terra, todas as coisas precisam ser palpáveis. No entanto, podem ser egoístas, dominadoras, rancorosas, fatalistas, extremamente racionais, teimosas e apegadas aos status.

Cristal: ônix, hematita e olho-de-tigre;

ônix, hematita e olho-de-tigre; Aromas: vetiver, jasmim e cedro;

vetiver, jasmim e cedro; Cores: grafite.

Aquário

Aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco. É regido por Urano e co-regido por Saturno, rege a Casa 11 do Mapa Astral. Seu elemento é o Ar. Essas pessoas têm sempre um objetivo pelo qual desejam lutar. Idealistas, anseiam por um mundo melhor para todos e contribuem com essa mudança. São originais, independentes, inteligentes e possuem a intuição aguçada. Livres, não costumam se importar muito com a opinião alheia.

Cristal: turquesa e sodalita;

turquesa e sodalita; Aromas: violeta e cânfora;

violeta e cânfora; Cores: índigo.

Peixes

Peixes é o décimo segundo signo do zodíaco. Mutável, é regido pelo planeta Netuno, co-regido por Júpiter e rege a Casa 12 do Mapa Astral. Seu elemento é a Água. As pessoas desse signo são sonhadoras, criativas e tendem a viver no mundo das fantasias.

“Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho humano em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade onde os extremos se encontram”, explica Thaís Mariano.