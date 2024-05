Vejas as previsões do tarô para maio de 2024

Em maio, os astros nos encorajarão a plantar sementes para novos começos que prometem florescer. Após um abril marcado por retrocessos e eclipses de Mercúrio, o novo mês trará um alívio bem-vindo e a promessa de que os desafios recentes serão recompensados. Ele se iniciará sob a influência fortalecida de Vênus em Touro e Marte em Áries, posicionamentos que maximizarão as capacidades no amor e na carreira.

Este período se intensificará a partir de 18 de maio, quando Vênus se aliará a Urano, seguido de uma conexão com Júpiter em 23 de maio, encorajando você a seguir seu coração e abraçar desenvolvimentos inesperados de relacionamentos.

O destaque de maio acontecerá em 25 de maio durante a transição de Júpiter para Gêmeos, signo obcecado por informações e pelo saber. Apesar de Júpiter preferir visões amplas, seu tempo em Gêmeos pedirá uma atenção aos detalhes. Este trânsito poderá ser especialmente transformador para aqueles com Sol, Lua ou ascendente em Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes.

Enquanto maio se despedir, surgirão oportunidades para estabelecer novos objetivos e aprofundar relacionamentos. Com uma orientação da leitura mensal do tarô pelo astrólogo Emer Oliveira, você terá guia confiável para navegar pelas promessas e potenciais do período de acordo com uma carta para seu signo solar, lunar e ascendente. Confira!

O ariano verá novos caminhos para alcançar o que deseja (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Áries: 3 de Ouros

O mundo sussurrará sobre suas habilidades e, neste mês, você experimentará um avanço em seu ofício. Você poderá vivenciar esse crescimento ao colaborar com outras pessoas, então misture-se com seus amigos e conhecidos e peça ajuda às pessoas certas.

Ao se unirem, vocês descobrirão como os pontos fracos de uns são os pontos fortes dos outros, e vice-versa. Você verá novos caminhos para alcançar o que deseja, o que o levará a unir forças e traçar estratégias. Não tenham medo de apontar o que está ou não funcionando.

Viver momentos a sós será de grande importância para taurinos (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Touro: O Hierofante

Este mês, você gastará muito tempo repensando coisas que já passaram ou descobrindo sua própria compreensão da vida e de sua ligação espiritual. Explore o que realmente importa para você, porque o Hierofante, governado por Touro, representa seus valores mais profundos. Sua lealdade e compromisso se mostrarão essenciais, e respeitar seus limites e viver momentos a sós será de grande importância para você. Ouça sua sabedoria interna, pois uma intuição significativa está prestes a se revelar.

O geminiano se sentirá em êxtase neste período (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Gêmeos: O Enforcado

Você se sentirá em êxtase neste mês, como se estivesse sentado em uma sala de espera entre uma aventura e outra. Sentimentos de inquietação poderão surgir, mas a verdade é que saberá que fez tudo o que podia. Aceitará que algo não pode dar certo ou que uma situação já seguiu seu curso.

Agora, estará ganhando tempo, sonhando pacientemente sobre como será o futuro, enquanto faz as pazes com o que não poderá voltar no tempo e mudar. Você tem se segurado com tanta força, mas agora deverá se dar permissão para se soltar. Respire. Acabou.

O canceriano tenderá a uma mentalidade de escassez, que poderá ser driblada (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Câncer: 4 de Ouros

Seu medo de perda ou abandono poderá surgir em vários momentos deste mês, mas você também se esforçará para não perder o controle da situação. Será possível que sinta que não há peixes suficientes no mar ou que suas opções são limitadas, o que fará com que defenda aquilo que tem tanto medo de perder.

Seja essa possessividade manifestando-se em suas finanças ou em seus relacionamentos, sua mentalidade de escassez poderá estar mais impedindo do que protegendo. Conheça seus limites, mas limitar-se a tão pouco apenas fará com que você esqueça sua confiança.

Leoninos poderão se frustrar com separações ou insultos em maio (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Leão: 3 de Espadas

Neste mês, as palavras de alguém serão capazes de partir seu coração. Você estará se separando de alguém ou se sentirá insultado por essa pessoa, e essa troca poderá até causar uma ruptura. Sentir-se oprimido pela rejeição ou decepção será inevitável, então não tente evitar a dor, mas superá-la. Lembre-se de que as palavras nem sempre refletem a verdade, nem são consideradas fatos (nem mesmo por quem as profere). Não permita que uma conversa dite sua autoestima, pois você conhece a si melhor do que isso.

Nativos de Virgem se sentirão energizados pela paixão (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Virgem: Ás de Paus

Você sente aquela sensação intensa e avassaladora de estar à beira de algo brilhante? Essa será a sensação de inspiração e, neste mês, ela correrá em suas veias. Prepare-se para muitos momentos luminosos em que a genialidade emergirá e você se sentirá energizado apenas pela paixão.

No entanto, para que essa chama se transforme em algo real, você precisará mantê-la viva. Alimente e explore essa nova fonte de inspiração, pois as chamas poderão se extinguir tão rapidamente quanto surgirão. Aja agora e o mundo estará ao seu alcance.

Surgirão oportunidades de crescimento para os librianos (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Libra: 8 de Paus

Se você está enfrentando uma tempestade e remando contra a maré, finalmente poderá recuperar o fôlego. Descobrirá o seu ritmo e tudo começará a se encaixar e ganhar impulso. Todo esse trabalho extra e todas aquelas madrugadas finalmente valerão a pena, porque você fez mais do que o suficiente para provar que faria qualquer coisa para triunfar.

Com planos em vigor, surgirão mais oportunidades de crescimento. Não tema aspirar mais alto do que imaginava ser possível, porque você alcançou um novo patamar; demonstrou estar pronto para aprender e compartilhar seu conhecimento.

O escorpiano deverá agir para se afastar de uma situação que já expirou (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Escorpião: 8 de Copas

Você finalmente atingiu seu limite e, neste período, tomará medidas para se afastar de uma situação que já expirou. Seja ganhando coragem para deixar aquele emprego que detesta ou preparando-se para terminar um relacionamento que não tem futuro, essa mudança trará sua própria melancolia, mas, no fundo, você se sentirá animado com o que está por vir. Se ainda não se despediu ou tomou providências para sair, aceitará o inevitável e planejará os detalhes para sua partida. Neste mês, você se libertará de vez.

Sagitarianos tenderão a se livrar do peso do apego neste mês (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Sagitário: A Torre

Um raio atingirá sua vida quando você menos esperar, fazendo com que estruturas antigas desmoronem de repente. São nesses momentos que tudo muda; quando o chão se abala sob seus pés sem razão aparente. No entanto, às vezes essas calamidades aleatórias e inexplicáveis podem abrir espaço para inspiração e transformações imediatas, forçando você a abandonar tudo o que antes considerava essencial. Livre do peso do apego, você se sentirá suficientemente livre para fazer qualquer coisa acontecer.

O descanso deverá fazer parte dos dias dos capricornianos (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Capricórnio: 4 de Espadas

Depois da surra mental recente, neste mês, você estará pronto para relaxar. Tem enfrentado dificuldades para se comunicar e resolver problemas complicados; e, antes de recuperar as forças, precisará descansar. Independentemente de ter sido vitorioso ou não, será necessário processar o que acabou de acontecer e se preparar para os próximos desafios.

Orgulhe-se do que realizou corretamente e aprenda com os erros cometidos. Então, deixe tudo para trás. Limpe sua mente até que ela se torne uma tela em branco. Você sentirá em seu coração quando for o momento certo para tentar novamente.

Aquarianos deverão celebrar suas conquistas (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Aquário: 3 de Paus

Há uma razão pela qual as pessoas dançam alegremente quando finalmente alcançam o sucesso. Neste mês, você certamente terá êxito, e os resultados virão do seu trabalho árduo. Será tentador continuar em ritmo acelerado, mas uma pausa para celebrar sua vitória se mostrará fundamental.

Toda dedicação sem momentos de lazer pode levar ao ressentimento, na melhor das hipóteses, e ao esgotamento total, na pior. Celebrar é o que inspira você a voltar à luta. Compre algo especial com seu dinheiro arduamente ganho ou conceda-se um presente. Afinal, por que mais você estaria se esforçando tanto?

Piscianos deverão se manter resilientes frente aos obstáculos da vida (Imagem: lumyai l sweet | Shutterstock)

Peixes: 9 de Paus

A verdade é que a vida nunca será perfeita. Sempre existirão obstáculos que poderão surgir, mesmo quando você faz tudo ao seu alcance para evitá-los. Não poderá adiar sua felicidade à espera de quebrar algum ciclo imaginário, pois a vida está acontecendo aqui e agora. Ela se desdobrará diante dos seus olhos e tudo que poderá fazer é persistir.

Você deverá manter-se resiliente, sabendo que dias melhores virão, assim como dias mais desafiadores. Mesmo que se sinta exausto neste mês, saiba que estará próximo de uma virada significativa. Desistir apenas complicaria seu retorno. Aceite que não é perfeito(a), mas pelo menos não terá desistido.

Por astrólogo e tarólogo Emer Oliveira