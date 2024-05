Veja as características dos 12 animais do Horóscopo Chinês

Na astrologia chinesa, muitos aspectos são levados em consideração na hora de definir as características de cada signo, como os 5 elementos. “Cada animal chinês tem características energéticas muito próprias que fazem relação entre a energia celeste e a energia terrestre, que atuam de forma determinante na constituição da energia pessoal”, explica a consultora e professora de Feng Shui e Astrologia Oriental Chinesa Adriana Di Lima.

O animal chinês se apresenta como seu signo em um dos quatro pilares da vida, sendo o ano, o mês, o dia e a hora de nascimento. “Esses 4 pilares conferem tendências e características preciosas que compõem a constituição da energia pessoal”, complementa.

A seguir, Adriana Di Lima explica como é cada nativo do Horóscopo Chinês!

Rato

Pessoas do signo de Rato é curiosa por natureza (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A pessoa com as características desse signo pode ser curiosa por natureza e hábil para enfrentar desafios e dificuldades que surgem no caminho. Franca e honesta, precisa ter atenção com a crítica exagerada de si e dos outros.

Búfalo

Os nativos de Búfalo geralmente são conservadores (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Essa pessoa age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservadora e busca naturalmente ser independente. Tem facilidade em aceitar os outros por aquilo que são. Pela constância e ação mais lentas, a pessoa de Búfalo precisa ter atenção para não deixar as oportunidades passarem.

Tigre

O nativo de Tigre tem um vigor estimulante (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante. Também é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. A pessoa desse signo precisa ter atenção para não exceder em sua determinação, agindo por impulso.

Coelho

Coelho é um dos signos mais afortunados do zodíaco (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Considerado um dos signos mais afortunados, tem a graciosidade natural na sua conduta e modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas, por isso a diplomacia é evidente. No entanto, precisa ter atenção para que o exagero da autoconfiança não o impeça de ver outros pontos de vista.

Dragão

O nativo de Dragão costuma ter muita vitalidade (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A pessoa de Dragão costuma ser dotada de muita vitalidade. Tem a forma de viver mais extravagante e se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Precisa ter atenção para não subestimar indivíduos ao seu redor, agindo de forma rude.

Serpente

A Serpente é o signo do pensador (Imagem: Katyau | Shutterstock)

É o signo do filósofo. Com sua astúcia, o nativo da Serpente é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito. Precisa ter atenção no relacionamento com os outros e usar essa sabedoria para não ser muito exigente.

Cavalo

O Cavalo gosta de viver com liberdade e prazer (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A aventura estimula a pessoa de Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrica pelas suas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. Além disso, precisa ter atenção para respeitar o tempo do outro, pois tende a apressar as pessoas.

Cabra

A Cabra consegue o que quer sem recorrer à força (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A pessoa de Cabra se apresenta com integridade, sinceridade e emoção. Consegue o que quer sem recorrer à força. Sua atenção é para que não se deixe dominar facilmente por suas emoções e para equilibrar a razão em suas atitudes e respostas.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor (Imagem: Katyau | Shutterstock)

É o signo do inventor. Tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Precisa ter atenção para comunicar e apresentar aos outros suas resoluções e o modo como considerou realizar sua tarefa.

Galo

O nativo de Galo aparenta ser o herói impávido (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Pela altivez marcada em seu espaço, o nativo de Galo aparenta ser o herói impávido. Precisa se sentir seguro no seu domínio de território. Denota confiança, mas deve ter atenção para não exceder nesse papel e se tornar agressivo.

Cão

O nativo de Cão mantém, quase sempre, a constância em suas ações (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A lealdade é muito aparente no nativo de Cão. Mantém, quase sempre, a constância em suas ações. Pode ser compreensivo na maior parte do tempo. De modo geral, precisa ter atenção para ter calma e não ser agressivo quando se sentir atacado em seu terreno.

Javali

O nativo de Javali possui muita força moral (Imagem: Katyau | Shutterstock)

É um signo de honestidade e simplicidade. A força moral do nativo de Javali se torna parte considerável em suas condutas. Dedicado em sua tarefa designada, cumprirá até o fim o que lhe for solicitado. Todavia, precisa ter atenção para que a ingenuidade não limite suas percepções.