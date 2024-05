Veja a previsão completa de maio para os 12 signos

Maio iniciará com uma conjunção do Sol com Vênus, Júpiter e Urano, que estarão em Touro. Sendo este signo um representante da Terra e que fala sobre dinheiro, recursos e valores, tais assuntos estarão em alta dentro de cada um. Será o momento de realizar transformações, lidar com o sistema financeiro e sair da zona de conforto. Além disso, imprevistos poderão ocorrer.

Período de reflexões e mudanças

No início do mês, Mercúrio estará sem aspecto no signo de Áries. Depois, entrará em quadratura com Plutão, o que indica um período importante para tomar consciência de dores e traumas que levam a padrões de sofrimento.

Vênus em Touro fará conjunção com Júpiter e Urano, indicando diversas mudanças nos relacionamentos. Apesar dos desconfortos, isso poderá levar a relações com mais propósito e sentido. O que não é para continuar, provavelmente, sofrerá transformações intensas e repentinas. Ademais, será a hora de desapegar do que parece seguro, mas que gera sofrimento.

Marte e Saturno sugerem cautela e equilíbrio

Marte iniciará o mês em conjunção com Netuno, sugerindo a importância da cautela. Afinal, a tendência será que ações precipitadas e confusas ocorram com uma frequência maior e gerem conflitos. Depois, por volta da metade de maio, Marte seguirá em Áries, mas sem aspecto. Isso aponta um período favorável para iniciar algo. Contudo, deve-se ter senso de realidade e um bom direcionamento.

Saturno em Peixes fará bom aspecto com Urano durante todo o mês e com o Sol no início de maio. Esses movimentos favorecerão um olhar mais equilibrado e consciente. Por fim, será o momento de cuidar do inconsciente, pois ele poderá levar a ações repetitivas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A vitalidade do ariano estará em alta em maio (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, a tendência será que a sua vitalidade fique em alta. Apesar disso, haverá a possibilidade de se confundir e agir a partir das suas expectativas e ilusões. Você também poderá se irritar com facilidade, o que te levará a conflitos desnecessários. Portanto, procure cuidar bem da sua energia, se dedique às práticas espirituais e tenha cautela com as suas ações.

Relacionamentos

O desejo de conquistar alguém ou apimentar a relação estará em alta neste mês, mas ações precipitadas e confusas poderão acontecer. Além disso, será possível que se jogue em um relacionamento que não faz muito sentido para você. No caso, compreenda que a sua visão estará distorcida e será baseada apenas na sua verdade. Por fim, apesar do desejo de viver intensamente uma paixão, procure manter os pés no chão e o senso de realidade.

Trabalho e dinheiro

Você sentirá a necessidade de organizar a vida financeira, bem como fazer um balanço de tudo o que já conquistou e o que deseja conquistar. Ainda nesta fase, será possível que ocorram mudanças imprevisíveis. Isso te moverá para algo que você não tinha pensado, mas que poderá trazer um bom avanço financeiro. Portanto, atente-se às oportunidades e controle os gastos impulsivos.

Touro

O taurino viverá uma fase mais leve na vida afetiva (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

Seu brilho pessoal estará em alta neste mês. Será um bom momento para realizar as mudanças necessárias em sua vida para alcançar o avanço que tem buscado e se dedicar ao que realmente lhe traz alegria e realização. A fase se mostrará positiva; por isso, a aproveite com consciência. Por outro lado, será necessário que tenha maturidade, pois tenderá a agir de forma confusa e se deixar levar pelo medo.

Relacionamentos

Após uma fase confusa de encerramentos, a tendência será que desfrute de um período mais leve na vida afetiva. Isso poderá ocorrer devido à consciência do seu valor pessoal e da sabedoria sobre o que deseja viver em um relacionamento. Será um ótimo momento para realizar as mudanças necessárias na relação, buscando um caminho de equilíbrio e respeito à individualidade de cada um.

Trabalho e dinheiro

Mês importante para se conectar com o que realmente faz sentido para a sua vida em relação ao campo profissional. A energia estará propícia para se dedicar ao que quer fazer e ao que lhe traz senso de pertencimento e alinhamento. Ademais, os caminhos poderão se abrir em direção ao que almeja. Entretanto, para que tudo flua bem, será importante saber o que deseja, direcionar bem a sua energia e se abrir para as mudanças.

Gêmeos

O geminiano terá mais energia para finalizar ciclos (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você viverá um período mais introspectivo. Será o momento de encerrar ciclos, mergulhar internamente e assimilar as experiências vividas. Ao longo do processo, poderá se confundir, logo não será uma boa hora para iniciar novos movimentos, liderar grupos ou fazer palestras. Afinal, poderá se envolver em conflitos desnecessários. Por isso, volte a sua atenção para o cuidado com a espiritualidade e para o que habita em seu inconsciente.

Relacionamentos

Fase de encerramento no setor afetivo. Será o momento de compreender a forma como tem lidado com as suas relações e realizar as mudanças necessárias. Desse modo, poderá viver de maneira mais equilibrada. Além disso, procure tomar consciência dos comportamentos que te levam a ciclos repetitivos de sofrimento e se dedique a transformar essa situação, se libertando dos padrões internos.

Trabalho e dinheiro

Você terá muita energia para finalizar os ciclos, especialmente no início do mês. Por isso, será o momento de voltar-se internamente e avaliar quais mudanças gostaria de fazer para encontrar a realização profissional. Por volta da metade do mês, haverá mais vitalidade dentro de si e tudo o que estava parado começará a se movimentar. Por fim, será uma boa fase para iniciar movimentos em direção ao que deseja.

Câncer

A vida do canceriano estará um pouco mais agitada (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, a sua vida estará um pouco mais agitada. Afinal, amigos e grupos de que participa demandarão mais sua presença. Será um bom momento para fortalecer esses laços, mas também para cuidar do que deseja para o futuro, tanto no setor profissional quanto pessoal. Por fim, o período será favorável para se dedicar aos estudos que nutrem a sua alma e te conectam com os seus ideais.

Relacionamentos

O setor afetivo passará, possivelmente, por algumas mudanças, especialmente no que envolve a sua forma de lidar com os relacionamentos. O desejo de ter sua liberdade mais respeitada poderá te ajudar a compreender como tudo isso é importante para o outro. Com isso, será viável realizar as transformações necessárias na relação a fim de que cada um tenha o seu espaço.

Trabalho e dinheiro

Você terá muita energia e disposição para batalhar por suas conquistas profissionais. Porém, no início do mês, precisará agir com mais cautela, revisar suas ações e evitar decisões impulsivas. Afinal, a tendência será que sua visão esteja confusa, possibilitando enganos. Depois, a partir da metade do mês, o cenário mudará. Você poderá contar com uma dose extra de autoconfiança e coragem para ir à luta.

Leão

O desejo do leonino de harmonizar a relação e cuidar do futuro estará em alta (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

Com sua energia em alta, neste mês haverá bons momentos para se dedicar aos seus projetos e o que deseja para a sua vida. Além disso, o período será propício para se harmonizar com o seu trabalho e com as pessoas importantes para você. No início do mês, todavia, procure ter mais cautela com as suas decisões. Isso porque tenderá a se precipitar e exagerar no otimismo, deixando o bom senso de lado e se aventurando em caminhos pouco confiáveis.

Relacionamentos

O desejo de harmonizar a relação e cuidar do futuro estará em alta. Apesar disso, a tendência será que se depare com dores e feridas antigas, o que poderá gerar inseguranças e te levar a agir de forma um tanto radical, especialmente no início do mês. No caso, busque olhar para os desconfortos e encontrar a origem deles. Além disso, será preciso que se dedique a realizar as mudanças necessárias em seu comportamento.

Trabalho e dinheiro

Foco maior no setor profissional neste mês. Além disso, a sua vontade de receber o reconhecimento das pessoas que admira e de alcançar os objetivos lhe trará mais vitalidade e autoconfiança. Ainda nesta fase, será possível que ocorram mudanças repentinas. Precisará confiar no fluxo do universo e se abrir para novas possibilidades. Por fim, será o momento de realizar as transformações necessárias em sua vida com bom senso.

Virgem

O virginiano viverá uma fase importante no setor profissional (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você terá mais otimismo e entusiasmo para realizar os seus sonhos, iniciar novos estudos e ir em busca de aventuras que aumentem o seu repertório. Será uma fase importante para rever o que lhe traz a vontade de ir além do conhecido e a sensação de preenchimento. Afinal, tudo isso irá te impulsionar em direção aos seus propósitos.

Relacionamentos

Após uma fase desafiadora no setor afetivo, você desfrutará de um período mais alegre e divertido na companhia de quem ama. Será um bom momento para viajar juntos e realizar algum sonho. Ainda neste mês, mudanças poderão ocorrer. Contudo, elas serão uma oportunidade para gerar mais alinhamento entre você e os entes queridos, mesmo que seja desconfortável no início.

Trabalho e dinheiro

Por volta da metade do mês, você entrará em uma fase importante no setor profissional. Será o momento de colocar os planos em prática e ir em busca do reconhecimento e das realizações que almeja. Com o brilho pessoal em alta, a tendência será que faça bons contratos e tenha um sopro de boa sorte. Por fim, mudanças não planejadas poderão ocorrer. No caso, elas serão uma oportunidade para que encontre caminhos melhores.

Libra

O libriano viverá um período desafiador (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

Você enfrentará um período desafiador no início do mês. Isso porque entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Apesar dos desconfortos, será um momento importante para tomar consciência dos padrões nocivos e os ressignificar. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Será o momento de renovar as energias e de se conectar com a sua alegria e autoconfiança de forma mais leve, abandonando o que estava pesado.

Relacionamentos

No início do mês, você enfrentará uma fase delicada no setor afetivo, podendo se deparar com medos, dores e inseguranças. Além disso, tenderá a criar muitas expectativas em relação ao outro, causando frustrações. Portanto, procure acolher as dores e controlar as ações. Por volta da metade do mês, a propensão será que tudo fique mais leve e flua com mais alegria.

Trabalho e dinheiro

A insegurança e a necessidade de se recolher se farão presentes no início do mês. Ao mesmo tempo em que isso poderá afetar a sua disposição para o trabalho, também te ajudará a rever como lidar com o campo profissional e com as mudanças que precisam ser feitas. Depois, a autoconfiança atingirá esse setor. Com isso, terá a chance de iniciar movimentos que estejam mais alinhados com o que deseja e aquilo em que acredita.

Escorpião

O setor afetivo receberá mais atenção e foco do escorpiano (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, a sua rotina ficará bem movimentada. A tendência será que assuma mais compromissos do que consegue cumprir. Isso poderá afetar a sua saúde, levando a crises alérgicas, infecções, inflamações e acidentes por distração. Portanto, atente-se a essas questões e respeite os seus limites. Além disso, dedique a sua energia para organizar as tarefas diárias de forma funcional. Assim, poderá direcionar bem o seu foco e aproveitar esta fase.

Relacionamentos

O setor afetivo receberá mais atenção e foco de sua parte. Você terá mais disponibilidade para encontrar o equilíbrio nas relações em geral. No entanto, a tendência será que mudanças e imprevistos ocorram. Apesar dos desconfortos, esses acontecimentos se mostrarão necessários para respeitar a individualidade de cada um. Por volta da metade do mês, o período será importante para lidar com os desconfortos e os ressignificar.

Trabalho e dinheiro

Sua disposição para o trabalho estará em alta. Porém, será necessário que tenha atenção, pois tenderá a se envolver em pequenos acidentes, mal-entendidos e enganos. Depois, volte o seu foco para conquistar algo que queira, evitando desperdiçar a sua energia em diversas coisas ao mesmo tempo. Afinal, isso irá te cansar e não trará os resultados que almeja.

Sagitário

A rotina de trabalho do sagitariano estará mais agitada (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

Sua rotina estará mais movimentada no início do mês. Será a hora de organizar o cotidiano de forma que ele fique mais funcional e te permita ter momentos de diversão e prazer. Período importante também para se conectar com a sua essência e com o que lhe traz alegria. No caso, busque o equilíbrio para que consiga se divertir e se dedicar aos seus passatempos, mas sem deixar as responsabilidades da vida de lado.

Relacionamentos

A tendência a se apaixonar estará em alta nesta fase. Contudo, tome cuidado para não entrar em um relacionamento de forma impulsiva e com excesso de expectativas sobre o outro, o que te levará a frustrações. Se estiver em uma relação, o desejo de alimentar o romance estará mais alto. Porém, será possível que a pessoa amada não corresponda da maneira que você gostaria. Portanto, atente-se a isso e mantenha o senso de realidade.

Trabalho e dinheiro

A rotina de trabalho ficará mais agitada e será possível que surjam viagens, mudanças ou outros movimentos. Você tenderá a ter mais disposição e habilidade para se dedicar aos seus projetos. Com isso, poderá receber mais reconhecimento no ambiente corporativo. Por outro lado, haverá a possibilidade de que o desejo de se divertir entre em conflito com as demandas profissionais.

Capricórnio

O capricorniano irá se conectar mais com a sua identidade e brilho pessoal (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você se conectará com a sua identidade, com o seu brilho pessoal e com o que lhe traz alegria. Será um período importante para se dedicar aos seus passatempos e para que tenha mais momentos de diversão. Depois, no final do mês, você entrará em uma fase de organização da rotina. Será um mês favorável para cuidar das coisas práticas do dia a dia e da saúde.

Relacionamentos

O desejo de se apaixonar e de viver um romance intenso estará em alta. Caso já esteja em um relacionamento, buscará momentos mais emocionantes e que aumentem a conexão com a pessoa amada. Apesar disso, tome cuidado com o excesso de expectativas e atente-se à disponibilidade do outro para viver esse movimento com você. Além disso, respeite os limites e os comportamentos alheios.

Trabalho e dinheiro

Com toda a sua energia voltada para os prazeres, será possível que tenha um pouco de dificuldade para lidar com as situações práticas da vida. Contudo, com criatividade, poderá encontrar maneiras de levar o seu brilho pessoal para o ambiente profissional. No caso, aproveite este momento para realizar as tarefas com mais entusiasmo, transmitindo a sua identidade para elas.

Aquário

O aquariano terá mais intimidade com a pessoa amada (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, ao mesmo tempo em que a vida social estará agitada, também haverá o desejo de desacelerar, se recolher no seu lar e se aproximar das pessoas queridas. Será uma fase importante para revisitar as suas memórias, assimilar todos os aprendizados vividos e cuidar das suas emoções. Por fim, poderão surgir mudanças na casa ou alguma reforma necessária.

Relacionamentos

Você tentará criar mais intimidade com a pessoa amada, bem como afinar os laços com ela e experimentar momentos mais aconchegantes em casal. Ainda nesta fase, as suas emoções oscilarão com mais facilidade. Logo, a presença de quem ama será essencial para que consiga se equilibrar. Entretanto, atente-se à tendência a exigir mais do que o outro pode lhe oferecer. Por fim, lembre-se de se acolher primeiro e cuidar das emoções.

Trabalho e dinheiro

Procure redobrar o cuidado com os gastos no início do mês. Afinal, poderá agir por impulso, gastando mais do que deveria e investindo em algo que não faz muito sentido. Haverá também a possibilidade de alguém te enganar durante o fechamento de um contrato. Portanto, atente-se a essas questões, continue direcionando a sua energia para organizar o setor financeiro e compreenda os esforços necessários para ter mais conforto material.

Peixes

A fase será importante para o pisciano dedicar a sua energia às conquistas materiais (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Energia geral

Período mais movimentado no início do mês. Qualquer lugar fora de casa chamará sua atenção. Isso porque a vontade de conhecer novos lugares e ampliar a sua rede de contatos estará em alta, assim como a flexibilidade para aprender algo novo. Ainda neste período, a tendência será que realize muitas viagens. No entanto, todos esses movimentos poderão te confundir e gerar estresse. Portanto, respeite os seus limites.

Relacionamentos

No setor afetivo, o seu desejo de sair da rotina também se fará presente. Você buscará conhecer novas pessoas e tenderá a se interessar por alguém que se alinhe com a sua forma de pensar. Se estiver em um relacionamento, o momento será ideal para conhecer novos lugares, investir na comunicação e fazer os ajustes necessários. O período também será propício para uma viagem em casal.

Trabalho e dinheiro

Fase importante para dedicar a sua energia às conquistas materiais. A tendência será que tenha mais vitalidade e disposição para trabalhar e aumentar os recursos financeiros. Todavia, no início do mês, você tenderá a se enganar. Logo, com o momento pouco propício para tomar decisões, visando ter mais clareza sobre suas ações, espere até o dia 15.

