Horóscopo semanal: previsão dos signos de 29 de abril a 05 de maio

O Sol em Touro seguirá em conjunção com Vênus e, na metade da semana, passará por uma quadratura com a Lua. Com isso, a tendência será que as emoções fiquem mais afloradas e o desejo de mudança, mais presente.

Vênus seguirá em aspecto tenso com Plutão, indicando uma fase desafiadora para as relações. Afinal, feridas e medos trarão desconfortos. Contudo, haverá a possibilidade de ressignificar esses sentimentos, bem como abandonar os comportamentos nocivos.

Mercúrio seguirá no signo de Áries e não fará outros aspectos. Isso sugere tendência a pensamentos acelerados, confusos e mal direcionados. Marte, por sua vez, seguirá em conjunção com Netuno em Peixes, reforçando a agitação e as dificuldades para direcionar a energia de forma consciente. Logo, para ter ações mais certas e evitar desentendimentos, será necessário cuidar melhor das emoções, da energia e da espiritualidade.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Áries deve ter atenção com decisões precipitadas (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Fase de organização no setor financeiro. Será a hora de olhar para a maneira como lida com os seus recursos e compreender o que precisa ser feito para ter mais estabilidade e conquistar o que almeja.

A tendência será que imprevistos ocorram e te levem a se movimentar para uma nova forma de gerar recursos que esteja mais alinhada com os seus valores. Contudo, tenha atenção com as decisões precipitadas. Procure controlar os ânimos e entenda para onde quer direcionar a sua energia. Por fim, lembre-se que tenderá a se enganar com mais facilidade nesta semana.

Touro

Touro poderá compreender o seu verdadeiro valor (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você viverá um período de maior vitalidade e brilho pessoal. Contudo, a tendência será que se depare com feridas e dores afetivas, o que poderá abalar a sua autoestima e gerar inseguranças, medo do abandono e da rejeição.

Apesar dos desconfortos, o momento será importante para ressignificar essas sombras, compreender o seu verdadeiro valor, nutrir o amor-próprio e se desapegar dos comportamentos nocivos. Ainda nesta fase, tenha cautela com os impulsos e tente entender o que realmente deseja para a sua vida. Assim, conseguirá direcionar a sua energia para as mudanças que precisa realizar.

Gêmeos

Gêmeos deverá voltar a sua atenção para o lado interno (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Período de encerramentos em sua vida. Você estará mais sensível às energias alheias. Portanto, para não entrar em situações prejudiciais, especialmente com amigos ou colegas de trabalho, cuide das suas emoções. Além disso, volte a sua atenção para o lado interno e diminua o ritmo, evitando que mal-entendidos ocorram.

Ainda nesta semana, os dias serão propícios para se dedicar à espiritualidade, principalmente ao lado de grupos que praticam caridade e oferecem acolhimento. Afinal, isso irá nutrir a sua alma e beneficiar diversas pessoas. Por fim, caso necessário, busque ajuda terapêutica.

Câncer

Câncer poderá trabalhar em grupo e ficar bem com os amigos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Fase importante para as relações sociais. Você perceberá como as ações coletivas impactam o individual e a importância de cada um na equipe. Será um bom momento para trabalhar em grupo, bem como estar entre amigos e pessoas em sintonia com os seus ideais.

Ainda neste período, você se conectará com a sua alma e com os seus propósitos. Entretanto, também tenderá a cometer enganos e agir de maneira precipitada no ambiente profissional, se envolvendo em confusões e mal-entendidos. Portanto, para se equilibrar, cuide da energia e controle os ânimos.

Leão

Leão poderá realizar algo que estava planejando (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Nesta semana, você se destacará em sua vida, especialmente no âmbito profissional. Será o momento de permitir que o Sol brilhe e, assim, receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Também será uma boa hora para realizar algo que estava planejando, pois a tendência será que as portas se abram para parcerias de trabalho.

Ainda neste período, inseguranças poderão surgir, o que abalará a sua autoestima. No entanto, não se deixe levar por elas e procure compreender as mensagens que os desconfortos lhe trazem. Desse modo, poderá se libertar dos padrões nocivos. Por fim, os dias serão importantes para se dedicar às práticas espirituais e aos estudos filosóficos.

Virgem

Virgem poderá se deparar com medos e fantasmas internos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você viverá um período intenso e transformador. Isso porque, ao mesmo tempo em que o otimismo estará em alta e os caminhos irão se abrir em sua vida, a tendência será que se depare com medos e fantasmas internos, o que poderá te abalar e te levar a duvidar da sua capacidade.

Para lidar com tudo isso, dedique-se a olhar para as suas dores com coragem e empatia, compreendendo que fez o que era possível no momento. Além disso, se empenhe ao que realmente te faz crescer e se comprometa a realizar as mudanças necessárias. Por fim, para ter mais equilíbrio e consciência, cuide bem da energia e da espiritualidade.

Libra

Libra terá dificuldade para respeitar os limites dos outros (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você tentará encontrar mais harmonia no setor afetivo, bem como conquistar a pessoa amada. Porém, a tendência será que tenha dificuldades para respeitar os limites alheios e acabe gerando conflitos e mal-entendidos.

No caso, procure olhar para os seus medos e carências de forma mais acolhedora, compreendendo que o outro não tem obrigação de suprir os seus desejos. Desse modo, conseguirá empatia em suas relações. De modo geral, será uma fase em que terá um contato maior com as feridas internas, mas também com a possibilidade de ressignificá-las de maneira amorosa.

Escorpião

Escorpião poderá ressignificar situações mal resolvidas (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Ao mesmo tempo em que tentará encontrar mais equilíbrio nas relações, a tendência será que se depare com dores e feridas que geram inseguranças no setor afetivo. Apesar dos desafios, essa será uma oportunidade para poder ressignificar situações mal resolvidas e dar espaço a sentimentos positivos e prazerosos. Na rotina, a propensão será que tudo fique mais agitado, o que pedirá a sua atenção. Afinal, o excesso de afazeres poderá levar a doenças, tensões e dificuldades.

Sagitário

Sagitário deverá cuidar melhor das suas emoções (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Período de organização em sua rotina. No caso, busque cuidar melhor das suas emoções e se dedique a acolhê-las, pois elas irão interferir na produtividade e não permitirão que encontre o equilíbrio. No trabalho, alguns desentendimentos poderão aflorar inseguranças e te levar a agir de forma um tanto radical.

No âmbito familiar, os ânimos continuarão exaltados. Além disso, haverá tendência a conflitos sem motivos claros. Portanto, cuide mais das suas emoções e da energia da casa, bem como tente desvendar os sentimentos desconfortáveis que poderão surgir na presença dos seus familiares.

Capricórnio

Capricórnio poderá se conectar com o que lhe traz alegria (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você entrará em uma nova fase. Será o momento de nutrir o amor-próprio, bem como se conectar com o que lhe traz alegria e a sensação de ser único(a). Também será um período importante para transformar comportamentos que reforçam o seu ego, se direcionando para a sua essência verdadeira e se conectando com toda a sua luz.

Ainda nesta semana, o desejo de viver tudo de forma intensa se fará presente, o que poderá te levar a se apaixonar com facilidade por uma pessoa ou por um projeto. Todavia, a tendência também será que se confunda. Portanto, procure ter cautela e discernimento sobre o que deseja antes de mergulhar em algo novo.

Aquário

Aquário poderá revisitar as memórias e assimilar todas as experiências vividas recentemente (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Será o momento de revisitar as memórias e assimilar todas as experiências vividas recentemente. Ainda neste período, você desejará estar em casa e perto das pessoas que lhe trazem segurança emocional. Logo, dedique mais tempo à família, cuide do lar e tente iluminar as suas lembranças.

No setor financeiro, o período pedirá cautela. Afinal, a tendência será que tenha dificuldades para organizar o seu dinheiro e gaste mais do que deveria. Tenha cuidado também com a possibilidade de alguém te enganar e, com isso, te prejudicar financeiramente.

Peixes

Peixes buscará conhecer novos lugares e ampliar a rede de contatos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

A tendência será que este seja um período movimentado no setor social. Você buscará conhecer novos lugares e ampliar a sua rede de contatos. Assim, qualquer lugar fora da rotina chamará a sua atenção. Por outro lado, você tenderá a agir de forma confusa e precipitada devido às ilusões e fantasias.

Com isso, poderá gerar mal-entendidos e desperdiçar a sua energia. Dessa forma, tenha cautela em suas decisões, mantenha os pés no chão e avalie os seus movimentos de forma minuciosa. Além disso, para conseguir ter mais equilíbrio e clareza, cuide da energia e das emoções.

Por astróloga Thaís Mariano