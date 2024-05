Saiba como o planeta Marte age em cada signo do zodíaco

Marte, planeta da ação e da energia representa nossa força interior e o modo como agimos para atingir nossos objetivos. A posição do planeta no Mapa Astral pode influenciar o temperamento, a assertividade e a determinação dos nativos. Ele é o nosso guerreiro interior. É o planeta que corta tudo que não é necessário para a evolução. Por isso, a astróloga Bárbara Christan explica como Marte age em cada signo!

Marte em Áries

Quem tem marte em Áries é uma pessoa de muita iniciativa e força de vontade. Luta pelo que almeja sem pestanejar, mas muitas vezes sem planejamento. Ela usa a força de seu guerreiro interior e é obstinada. Precisa ter cuidado com a ansiedade e a agressividade. Para descarregar toda a energia, é necessário manter uma rotina de exercícios físicos. O sexo é agitado, selvagem e excitante.

Marte em Touro

O nativo com Marte em Touro tem dificuldade para tomar atitude (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

Quem tem marte em Touro possui dificuldade em tomar atitudes e para se livrar do que lhe faz mal. Touro é um signo lento, fixo e gosta de estabilidade. Quando está nesse planeta, tem dificuldade de se ajustar e de dar o primeiro passo. A iniciativa é voltada para as questões materiais, a beleza, o conforto e o bem-estar.

Marte em Gêmeos

A pessoa é voltada para a comunicação, interação e para o conhecimento. É falante, inquieta e ansiosa. Começa mil coisas ao mesmo tempo e dificilmente termina alguma. É preciso investir em livros, cursos, workshops e palestras para alimentar esses anseios. Abusa da criatividade e experimenta coisas novas o tempo todo. Ficar sempre na mesma não é a praia dessa pessoa!

Marte em Câncer

A pessoa é extremamente sensível, isso pode resultar em conflitos na família. A relação pode ser mais complicada com os pais, caso essa energia não seja exteriorizada. A tendência é que o indivíduo guarde muitos sentimentos, mágoas e angústias. Marte é ativo, e Câncer é receptivo, o que pode gerar conflitos e uma combustão interna, se não for bem trabalhado.

Marte em Leão

Marte em Leão confere o dom da lideraça para o nativo deste signo (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

O planeta usa do magnetismo leonino para almejar o que quer. A pessoa tem dom para liderança e precisa tomar cuidado com o autoritarismo. Se apresenta de forma brilhante, se faz presente e sabe se impor, quando bem aspectado. Iniciativas e vontades voltadas ao lazer, à criatividade e às artes são favorecidas.

Marte em Virgem

É uma pessoa detalhista e precavida. Todos os passos dados são milimetricamente planejados, e há muita força de adaptação e organização, tanto dos sentimentos quanto da rotina. É voltada para o trabalho, rotina e saúde. Profissões que necessitam de precisão são beneficiadas com esse posicionamento. A intimidade desse posicionamento favorece os exibicionistas, performáticos e dedicados ao prazer a dois.

Marte em Libra

É uma pessoa que volta suas iniciativas aos relacionamentos, mas só age após muita reflexão. Quando há indícios que o outro lado quer o mesmo, aí pode ter momentos prazerosos e harmoniosos a dois. Aqui, há conflito entre a força necessária de ação marciana com a harmonia e diplomacia libriana. O guerreiro precisa ter voz e força, e a energia harmoniosa desse signo atrapalha a tomada de decisão.

Marte em Escorpião

O escorpiano se torna mais intenso quando Marte está sem seu signo (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

É uma pessoa intensa, analítica consigo e com os demais. Pode ter um ótimo faro investigativo. O planeta está em casa nesse signo, que tem grande magnetismo, profundidade e intensidade em tudo o que faz. Aqui, as iniciativas são emocionais, voltadas para a transformação, renascimento das cinzas e corte de tudo o que não serve. O sexo é intenso, transformador e visceral.

Marte em Sagitário

É uma pessoa muito justa e ética em suas ações: alegre, otimista e criativa, sempre vai atrás de novas descobertas. Tem muita iniciativa para estudos acadêmicos e especializações. É ligada aos assuntos relacionados com filosofia, fé e viagens. A expansão sagitariana impulsiona muitas aventuras, alimenta o fogo mutável do signo e o motiva a ir além em tudo o que faz. Os momentos íntimos são cheios de aventuras e risadas.

Marte em Capricórnio

A pessoa é ótima em cargos políticos, diretoria e presidência. Possui excelência e praticidade. Sabe como gerir as pessoas e fazer negócios prósperos. Exaltado, o planeta neste signo busca sempre os melhores patamares profissionais. Leva suas metas a sério, planejando muito bem e persistindo. Precisa tomar cuidado com o materialismo em excesso e com a busca pelo poder a qualquer custo.

Marte em Aquário

Independência e inovação ditam as regras do aquariano (Imagem: Robnroll | Shutterstock)

Independência e inovação ditam as regras. Com tendência voltada à interação com grupos que possuem gostos, hábitos e ideologias afins. Gosta de se rebelar contra os padrões vigentes e fazer as coisas de uma maneira melhor e diferente. É muito criativo. Pode tanto trabalhar com causas humanitárias quanto em invenções científicas. No sexo, gosta de explorar as possibilidades. É dinâmico e versátil.

Marte em Peixes

A pessoa tem dificuldade para lidar com a realidade nua e crua. É ligada às artes e à criatividade. Este posicionamento confere grande sensibilidade, imaginação e intuição ao nativo. As energias voltadas ao campo espiritual, de cura e amor são grandes. É necessário explorar a capacidade de concentração e foco para realizar o que deseja e ter pulso firme para se impor. Os momentos a dois são bem criativos e recheados de sensibilidade.