Confira as tendências da Lua Minguante em Aquário

No dia 01 de maio (quarta-feira), a Lua Minguante entrou no signo de Aquário, o que significa uma fase de análise no signo das mudanças e da criatividade. Isso indica um período repleto de desafios, tendo em vista que a Lua Minguante é dedicada a autoconsciência e finalizações. A seguir, a taróloga Naiá Giannocaro explica quais serão tendências para o período. Confira:

Lua Minguante em Aquário

A Lua Minguante em Aquário representa mudanças de ideias e criatividade para solucionar os desafios que estão vir. A autoanalise e a observação estarão em alta e serão necessárias para enxergar as falhas e erros como aprendizados. Será importante encarar os problemas para encerrar ciclos, poupar as energias e evitar conflitos. É uma boa fase também para renovação, principalmente na saúde.

A Lua Minguante em Aquário representa uma fase de mudanças (Imagem: Diana Kovach| Shutterstock)

Signos que recebem fortes energias da Lua Minguante

Influências nos signos de Virgem e Capricórnio

Esse será o momento perfeito para o virginiano reorganizar a vida, eliminando o que não é mais necessário. Já o capricorniano, deverá aproveitar a fase da Lua para elaborar metas e alcançá-las com solidez. Ambos deverão evitar gastos desnecessários, negociar dividas e praticar o desapego.

Influências nos signos de Câncer, Escorpião e Peixes

Neste período, o nativo de Câncer precisará fortalecer os laços familiares e refletir sobre questões ligadas ao coração. Por sua vez, o escorpiano deverá mergulhar nas próprias emoções e procurar curar as feridas internas. Já o pisciano, terá que se conectar com o mundo interior, explorando a sua sensibilidade e espiritualidade. Os 3 nativos deverão rever suas emoções e avaliar as perdas e tristeza no coração.

Tendências para a próxima fase lunar

Em 30 de maio, a Lua Minguante entra em Peixes trazendo uma fase de recolhimento para verificar as emoções que estão adormecidas. A autoconfiança ajudará a enxergar os conflitos e as dúvidas, auxiliando a tomar decisões mais assertivas. É recomendável aproveitar essas energias para expandir ideias e averiguar emoções, como raiva, magoa, tristeza e perda.