Horóscopo semanal: previsão dos signos de 06 a 12 de maio de 2024

Esta semana é marcada pela Lua Nova em Touro no dia 08, quando o Sol se conjuga com a Lua, Vênus, Urano e Júpiter. Esta configuração amplia a grande conjunção de Júpiter e Urano, prometendo uma fase repleta de intensidade e transformações significativas, tanto no âmbito pessoal quanto coletivo.

Espere uma semana de surpresas e reviravoltas. Isso porque poderão ocorrer mudanças importantes no sistema financeiro e eventos naturais inesperados, além de situações antes vistas como seguras serem desafiadas. Isso pode agitar não só o ambiente coletivo, mas também provocar desconforto ao nível do ego individual, impulsionando todos rumo a propósitos mais profundos e alinhados com a essência de cada um.

Mercúrio continua em Áries e sem fazer aspectos com outros planetas, o que pode trazer uma certa dificuldade em organizar pensamentos e ideias. Além disso, Marte segue em conjunção com Netuno em Peixes, indicando que muitas ações podem emergir de medos inconscientes. No entanto, este alinhamento também oferece a oportunidade para enfrentar esses medos com coragem.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Nesta semana, sua atenção estará voltada às finanças. Prepare-se para alguns gastos não planejados, embora também possa surgir uma entrada inesperada de dinheiro. Você sentirá um impulso para alterar seu modo de gerenciar recursos, com perspectivas criativas surgindo para aumentar sua autonomia e solidez financeira.

Seus princípios fundamentais poderão ser questionados durante este período; será uma excelente oportunidade para reavaliar suas crenças e adaptá-las conforme necessário. Aja com prudência para evitar decisões e despesas apressadas.

Touro

O taurino viverá uma semana bastante intensa (Imagem: AVA Bitter | Shutterstock)

Semana bastante intensa e com a possibilidade de muitas mudanças e transformações acontecendo em sua vida. Sua intuição estará mais aguçada e você poderá aproveitar todo esse movimento para ir em busca do que realmente quer, romper ciclos de situações ultrapassadas e se movimentar em direção aos novos caminhos que estão surgindo para você.

Deixe de lado a teimosia e se abra para o novo; permita- se se aventurar em algo que ainda não conhece e não traz tanta segurança, mas está em sintonia com os seus valores e sonhos. Momento de encarar seus fantasmas internos com coragem e determinação, sem se deixar levar por medos e inseguranças.

Gêmeos

A fase de encerramentos que está vivendo se fará ainda mais intensa nesta semana. Será o momento de finalizar os ciclos repetitivos que te mantêm em situações de sofrimento, deixando ir embora o que não serve mais para começar uma nova caminhada mais consciente e em conexão com suas verdades.

Você poderá não ter tanta clareza sobre o que fazer, mas confie em sua intuição e permita que as mudanças aconteçam. Dedique sua energia às suas práticas espirituais e observe os sinais que o universo envia. Conecte-se com sua alma na intenção de reconhecer o que realmente quer realizar em sua vida, quais são os propósitos e ideais que te movem e nutrem.

Câncer

As atividades coletivas ganharão destaque em sua vida e terão um impacto ainda mais significativo no futuro. Você buscará a companhia de pessoas que compartilham ideais alinhados aos seus e terá sua singularidade valorizada.

Dedique-se a descobrir os propósitos da sua alma e o que verdadeiramente te motiva enquanto parte da sociedade. Será o momento de refletir sobre seu papel no mundo e avançar em direção ao que realmente te ligará à sua sabedoria interna. No ambiente profissional, haverá bastante movimentação, mas poderá enfrentar uma fase com confusões e mal-entendidos.

Leão

O nativo de Leão enfrentará uma fase bastante agitada (Imagem: AVA Bitter | Shutterstock)

Você enfrentará uma fase bastante agitada na carreira. A semana promete transformações significativas, com chances de receber mais reconhecimento pelo seu esforço e dedicação, possivelmente até uma promoção ou mudança benéfica. Você sentirá mais segurança e, com isso, realizará as ações necessárias para alcançar seus objetivos.

Ademais, o desejo de concretizar seus sonhos e o otimismo estarão elevados. Aproveite este período, mas preserve o senso de realismo para evitar se envolver em planos excessivamente idealizados que poderiam resultar em perdas. Utilize sua intuição e criatividade para concretizar seus desejos.

Virgem

Será uma semana com mudanças e transformações especiais acontecendo em sua vida e te movimentando em direção à realização de seus sonhos. Quanto mais aberto(a) você estiver, melhor poderá aproveitar este momento para realizar algo que sempre quis, se dedicar à concretização de seus sonhos e viver momentos especiais que nutrirão sua alma.

Apesar disso, a fase de conexão com seus medos e dores continuará presente, mas haverá também a coragem para desvendar os seus mistérios e encarar o que te impede de crescer com coragem e determinação. Com isso, você poderá se libertar de padrões que geram sofrimento.

Libra

Você está passando por uma fase intensa e bastante transformadora em sua vida e, neste período, mudanças significativas tenderão a acontecer, te ajudando a se libertar de padrões de comportamento nocivos que reforçam ciclos de sofrimento. Momento de desapegar do que te faz mal e gera desconforto para poder se mover em direção ao que faz mais sentido para você.

Atente-se à sua intuição e se abra para receber as mensagens da sua alma, tomando consciência das suas sombras e da força que habita em seu interior para superar e ressignificar os desafios. A vida afetiva pedirá cautela em suas ações e expectativas.

Escorpião

A vida amorosa do escorpiano demandará maior atenção (Imagem: AVA Bitter | Shutterstock)

Sua vida amorosa demandará maior atenção e experimentará transformações significativas e inesperadas, impulsionando-o(a) para relações ou circunstâncias mais alinhadas com sua essência. Este momento será ideal para eliminar padrões de comportamento que provocam angústia e abrir espaço para uma etapa mais equilibrada, tanto nos aspectos afetivos quanto nos profissionais. Desapegar-se daquilo que não está mais fluindo ajudará a evitar grande sofrimento. Na sua rotina, também ocorrerá muita agitação, mas precisará respeitar seus limites para prevenir a queda da imunidade e evitar adoecer devido ao excesso de tarefas.

Sagitário

Esta semana tenderá a ser bem movimentada. Alguns imprevistos poderão acontecer e mudar o rumo dos seus planos de forma bastante significativa. Fase importante para organizar e estruturar seus dias de forma que tenha tempo para fazer aquilo de que gosta e para deixar seu cotidiano mais “a sua cara”. Use a criatividade para lidar com o que vier, assim conseguirá aproveitar bem este momento. Será uma fase importante também para tomar mais consciência de si. Terá mais clareza do seu real valor e coragem para ser quem realmente é.

Capricórnio

Tenderá a ser uma semana cheia de movimentos. Emoções e imprevistos poderão acontecer e abalar um pouco sua autoconfiança, mas serão um convite para encarar situações que te farão sair do seu ego e perceber a importância do coletivo para a construção da sua identidade. Bom momento também para mudar comportamentos egoístas. No ambiente familiar, será um período movimentado, com a chegada de parentes ou oportunidade de viajar para visitar a família.

Aquário

O nativo de Aquário viverá uma fase de profunda conexão com suas memórias e família (Imagem: AVA Bitter | Shutterstock)

Você está vivenciando uma fase de profunda conexão com suas memórias e sua família. A semana será marcada por muita atividade e emoções intensas neste contexto. Eventos inesperados surgirão, provocando reviravoltas na maneira como você interage com suas lembranças e nas relações com os familiares. Essas experiências impulsionarão você para vivências mais conscientes, apesar de poderem inicialmente causar desconforto. No setor financeiro, você poderá ter despesas desnecessárias devido à distração e falta de foco, portanto, será essencial exercer maior cautela com seus recursos.

Peixes

Você experimentará um período intenso em suas interações sociais, com muita agitação e múltiplas atividades. Será provável que descubra ambientes novos e pessoas alinhadas com seus valores, proporcionando oportunidades ricas para adquirir conhecimentos significativos.

Você se mostrará mais aberto(a) a absorver lições das divergências e a revisar seus pensamentos. No entanto, poderá enfrentar uma turbulência mental, o que pode gerar desconforto. Evite começar novos cursos ou estudos, já que haverá dificuldades para concentrar-se. Tenha cautela com gastos exagerados durante esse período movimentado.

Por astróloga Thaís Mariano