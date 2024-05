Veja como Plutão retrógrado afeta cada casa do mapa astral

Plutão estará retrógrado até o dia 11/10, trazendo uma carga energética para cada pessoa. “Por ser o planeta mais longe do Sol e da Terra, Plutão rege a força do que está ou estava oculto até o momento, cuidando de toda uma geração. Podemos demorar para sentir os efeitos de Plutão retrógrado. Então, fique ligada! Pois onde ele estiver passando, energias serão movimentadas”, diz Tatiane Marinho, consultora esotérica da iQuilibrio.

Além disso, segundo ela, a casa que o astro habita no seu mapa astral pode dar dicas de como será este período para você. Confira!

Casa 1

Plutão retrógrado poderá trazer uma profunda introspecção sobre sua identidade e como você se expressa no mundo. Assim, poderá sentir a necessidade de reformular sua imagem pessoal e encontrar maneiras mais autênticas de se relacionar com os outros. Além disso, cuidado com novas tatuagens ou algum procedimento estético muito drástico ou comprometedor, pois poderá se arrepender depois.

Casa 2

Este posicionamento poderá trazer transformações significativas em sua autoestima e valores. Você poderá sentir necessidade de reavaliar suas prioridades financeiras e buscar uma maior segurança emocional e material. Além disso, cuidado com perda, roubo ou furto de celular, notebook, bolsa, peças de roupas, carteira, cartões e dinheiro. Se resguarde.

Casa 3

Plutão retrógrado aqui poderá influenciar sua comunicação e interações locais. Você poderá sentir uma necessidade de se expressar de forma mais autêntica e confrontar padrões de pensamento que limitam sua liberdade pessoal. Além disso, cuidado com discussões desnecessárias, pois poderá se arrepender de algo dito. Por isso, pondere e não seja tão pessimista ao dar o seu ponto de vista sobre algo.

Plutão na Casa 4 do mapa astral trará mudanças na vida doméstica e familiar (Imagem: Mikhail Sheleh | Shutterstock)

Casa 4

Este posicionamento poderá trazer mudanças profundas em sua vida doméstica e familiar. Você poderá sentir necessidade de confrontar questões do passado e transformar padrões familiares que não estão mais servindo para o seu crescimento. Além disso, poderá mudar de casa. Todavia, tome cuidado para não tomar uma decisão precipitada. Quanto ao novo lugar que irá morar, converse com os vizinhos para saber como são as proximidades.

Casa 5

Plutão retrógrado aqui poderá influenciar sua expressão criativa e romântica. Você poderá sentir necessidade de se libertar de bloqueios criativos e buscar relacionamentos e atividades que tragam sensação de renovação e transformação. Além disso, cuidado com relacionamentos tóxicos. Isso porque pessoas entrarão rápido na sua vida e sairão com a mesma velocidade.

Casa 6

Este posicionamento poderá trazer mudanças significativas em sua rotina diária e saúde. Você poderá sentir necessidade de eliminar padrões de comportamento autodestrutivos e adotar hábitos mais saudáveis e produtivos. Além disso, cuidado com mudanças drásticas na rotina. Priorize sua saúde física e mental.

Casa 7

Plutão retrógrado aqui poderá influenciar seus relacionamentos e parcerias. Você poderá sentir necessidade de transformar dinâmicas de poder e controle em suas relações e buscar conexões mais autênticas e transformadoras. Além disso, cuidado com termos abruptos, controladores e manipulações, imponha os seus limites.

Casa 8

Este posicionamento poderá trazer à tona questões relacionadas à intimidade, herança e/ou dívidas e transformação pessoal. Você poderá sentir necessidade de se aprofundar em relacionamentos íntimos e enfrentar questões emocionais que estavam escondidas. Cuidado com um burnout! Preste atenção ao quanto você está conseguindo cuidar da sua rotina, pois tudo o que é postergado na casa 6 será revelado aqui para você.

Casa 9

Plutão retrógrado aqui poderá estimular sua busca por conhecimento e significado mais profundo. Você poderá sentir necessidade de explorar filosofias de vida alternativas e expandir seus horizontes por meio de viagens ou estudos. Todavia, cuidado com viagens ou cursos que não fazem sentido para você. Reavalie a necessidade de fazer algo agora, pois poderá se arrepender depois.

Plutão na Casa 10 do mapa astral pode trazer mudanças significativas na carreira (Imagem: Bada1 | Shutterstock)

Casa 10

Este posicionamento poderá trazer transformações significativas em sua carreira e no seu sentido de propósito na vida. Você poderá sentir necessidade de se libertar de estruturas obsoletas e seguir um caminho mais alinhado com sua verdadeira paixão. Poderá sair do trabalho atual ou ter uma mudança intensa de setor ou cargo.

Casa 11

Plutão retrógrado aqui poderá influenciar suas amizades e conexões com grupos sociais. Você poderá sentir necessidade de se libertar de relacionamentos superficiais e buscar conexões mais autênticas e transformadoras. Poderá mudar de grupo social, achando que não se encaixa. Por isso, reflita antes se não é apenas questão de tempo para se adaptar.

Casa 12

Este posicionamento poderá despertar questões profundas sobre sua espiritualidade e conexão com o divino. Você poderá se sentir compelido(a) a explorar seu mundo interior e confrontar seus medos mais profundos. Todavia, cuidado com paranoias infundadas, nem tudo diz respeito sobre nós.

Por Alice Veloso