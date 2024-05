Veja o presente ideal para a mãe de cada signo

O Dia das Mães é uma das datas mais esperadas do ano. Para comemorá-lo, os filhos não querem errar no presente, não é? Para isso, a astrologia pode ser uma ferramenta incrível e te auxiliar na hora de escolher o presente ideal.

Cada signo do zodíaco tem suas próprias características e peculiaridades, e isso pode influenciar a personalidade e o comportamento das mães. Por isso, o astrólogo Ravi Vidya apresenta algumas dicas de presente para as mães de cada signo do zodíaco, baseado nas previsões astrológicas. Afinal, algo personalizado pode ser uma forma especial de demonstrar amor e carinho pela sua mãe!

Áries

Mães arianas são corajosas e fortes, mas também podem ser impacientes. Para presenteá-las, você pode optar por algo relacionado à sua paixão ou ao seu passatempo favorito, como uma aula de dança ou um novo equipamento de ginástica.

Touro

As mães de Touro gostam de presentes que remetam ao conforto e à praticidade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Mães taurinas são práticas e apreciam a beleza e o conforto. Para presenteá-las, você pode escolher algo para a casa, como um novo jogo de panelas, uma manta macia ou um belo vaso de flores.

Gêmeos

Mães geminianas são comunicativas e curiosas, mas podem ter dificuldade em relaxar. Para presenteá-las, você pode considerar um livro interessante, um ingresso para uma peça de teatro ou um voucher para um spa.

Câncer

Mães cancerianas são carinhosas e sensíveis, mas também podem ser um pouco inseguras. Para presenteá-las, você pode escolher algo sentimental, como uma caixa de fotos ou um álbum de scrapbooking personalizado.

Leão

As mães leoninas gostam de presentes que as façam se se sentir glamurosas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Mães leoninas são vibrantes e apaixonadas, porém também podem ser um pouco egocêntricas. Para presenteá-las, você pode optar por algo que as faça se sentir glamourosas, como um novo batom, uma bolsa de grife ou um par de sapatos elegantes.

Virgem

Mães virginianas são organizadas e perfeccionistas, mas também podem ser um pouco críticas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais organizadas, como um novo planner ou uma caixa de armazenamento.

Libra

Mães librianas são equilibradas e elegantes, entretanto também podem ter dificuldade em tomar decisões. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais bonitas e confiantes, como um vestido novo ou uma sessão de maquiagem com um profissional.

Escorpião

Mães escorpianas são intensas e apaixonadas, mas também podem ser um pouco ciumentas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as faça sentir mais conectadas consigo mesmas, como uma sessão de terapia ou uma experiência de meditação guiada.

As mães sagitarianas são aventureiras e gostam de viajar (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sagitário

Mães sagitarianas são aventureiras e enérgicas, no entanto, também podem ter dificuldade em se comprometer. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as inspire a explorar novos lugares e culturas, como um livro de viagens ou uma viagem surpresa.

Capricórnio

Mães capricornianas são determinadas e responsáveis, mas também podem ser um pouco duras consigo mesmas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a relaxar e cuidar de si mesmas, como um kit de spa em casa ou um dia de tratamentos de beleza em um salão de luxo.

Aquário

Mães aquarianas são originais e independentes, todavia também podem ser um pouco distantes emocionalmente. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se conectar com as pessoas ao seu redor, como um jantar em família ou um dia de diversão com amigos.

Peixes

Mães piscianas são intuitivas e sensíveis, mas também podem ter dificuldade em definir limites. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais seguras e protegidas, como uma joia de proteção ou um amuleto de boa sorte.