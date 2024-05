Aprenda técnica de radiestesia para a melhorar o foco

A falta de foco e concentração é um desafio comum enfrentado por muitas pessoas. Com a constante exposição a estímulos externos, como dispositivos eletrônicos, redes sociais e uma rotina acelerada, torna-se cada vez mais difícil manter a atenção em uma única tarefa por um período prolongado.

A prevalência do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), por exemplo, passou de 6,1% para 10,2% em um período de 20 anos, segundo pesquisa publicada na revista acadêmica JAMA Network.

Por outro lado, as habilidades de foco e concentração são essenciais para alcançar o sucesso em muitas atividades, desde o aprendizado acadêmico até o desempenho profissional, passando pela realização de objetivos pessoais.

Prejuízos do excesso de informação

Mariana Tortella, terapeuta holística especialista em radiestesia, explica que atualmente vivemos em uma sociedade imediatista, pulando de story em story, de reels em reels, escutando áudio e vendo vídeos de forma rápida, e que tudo isso faz com que tenhamos uma mente acelerada e um excesso mental muito grande.

“Quando temos muita coisa na cabeça, nós acabamos ficando mais confusos, com a mente mais bagunçada. Isso nos leva à procrastinação, ao estresse, à irritação e reduz bastante nosso desempenho no trabalho, nos estudos, no dia a dia com a família, e na qualidade de vida como um todo”, pontua.

Os chakras desequilibrados podem afetar o foco e a concentração (Imagem: vetre | Shutterstock)

Chakras em desequilíbrio

Segundo a terapeuta, quando estamos com muito excesso mental, o primeiro chakra a se desequilibrar é o frontal. Situado na testa, ele é considerado o centro da intuição, da sabedoria e da capacidade de discernimento. “Um chakra frontal bem equilibrado, portanto, permite que a pessoa filtre as distrações e se concentre mais profundamente, o que é essencial para a realização de qualquer tarefa que exija atenção plena”, afirma.

Outro chakra que quando está em desequilíbrio afeta nossa clareza mental é o cardíaco. Ele é responsável pelo foco no momento presente e tem uma relação grande com as emoções. “Uma mente muito agitada nos gera ansiedade, que nos tira do momento presente e nos faz remoer algo do passado ou nos preocuparmos em excesso com o futuro, reduzindo assim a nossa concentração e foco”, explica Mariana Tortella.

Melhorando a concentração com a radiestesia

A radiestesia é uma técnica milenar utilizada para fazer análises a nível energético e detectar o que está invisível aos nossos olhos, mas que existe. Para isso, os radiestesistas utilizam pêndulos, gráficos, cristais e outros instrumentos para medir desequilíbrios energéticos, como o caso de uma pessoa sem foco, que está com o chakra frontal e/ou cardíaco desalinhado.

Mariana Tortella diz que a técnica que pode ser aplicada nesse caso é utilizando o gráfico radiônico Labirinto de Amiens, que pode ser encontrado facilmente na internet. Imprima em um papel grosso ou, até mesmo, adquira-o em uma peça de MDF. O Amiens atua diretamente no campo mental. Não à toa, seu desenho lembra um cérebro.

Depois, tenha em mãos também uma foto sua 3×4 atual, de no mínimo 3 meses, e um cristal sodalita – ele atua diretamente no chakra frontal. Para montar o tratamento, coloque a sua foto no centro do gráfico e acrescente a sodalita em cima. Deixe montado por sete dias.

“Pode ser que nos três primeiros dias de tratamento, você sinta muito sono ou dor de cabeça, mas é um processo normal de catarse, isto é, de limpeza. Após os sete dias, você perceberá que está mais focado e concentrado; seu sono vai melhorar, sua capacidade cognitiva também”, explica.

Por fim, a especialista lembra que a radiestesia para tratar casos de falta de foco e concentração é uma terapia complementar, que não deve substituir a medicina convencional e que cada um não pode deixar de fazer sua parte buscando uma vida mais leve e saudável, se alimentando bem e praticando exercícios físicos.

Por Yasmin Santos