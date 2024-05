Conheça as características do signo do Cavalo no Horóscopo Chinês

O Cavalo é o sétimo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Gêmeos. Com polaridade Yang, é regido pelo planeta Marte. O elemento dos nativos é o fogo, as pedras são topázio e magnetita, a flor é a margarida, os metais são zinco e estanho, a erva é a erva-doce e o aroma, floral. Já as cores são amarelo e ocre e o número da sorte é o 5.

“Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro”, conta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

Quem são os nativos de Cavalo?

Os nativos do signo de Cavalo são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

25/01/1906 a 12/02/1907;

11/02/1918 a 31/01/1919;

30/01/1930 a 16/02/1931;

15/02/1942 a 04/02/1943;

03/02/1954 a 23/01/1955;

21/01/1966 a 08/02/1967;

07/02/1978 a 27/01/1979;

27/01/1990 a 14/02/1991;

12/02/2002 a 31/01/2003;

31/01/2014 a 18/02/2015;

Se você nasceu entre 11h e 13h, o seu ascendente é o Cavalo.

Características marcantes do Cavalo

Segundo o tarólogo e numerólogo Victor Souza, os nascidos no signo de Cavalo detestam superficialidades. Normalmente, se relacionam com pessoas com quem tenham afinidades intelectuais e que jamais deixam a relação cair na rotina ou no tédio. “São altamente independentes e fogem a toda e qualquer tentativa de domínio”, afirma.

Dentre as virtudes marcantes dos nativos de Cavalo, há a inteligência viva e aguçada, que, conforme explica Victor Souza, está aliada à capacidade de comunicação, de adaptação e de versatilidade. “O Cavalo é o animal com grande capacidade de ação e se torna mais eficiente se bem treinado e disciplinado”, acrescenta Tery Kanakura.

Os nativos de Cavalo podem ser inconstantes (Imagem: Baksiabat | Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Cavalo também possui características que precisa desenvolver. Segundo Victor Souza, a principal delas se refere ao caráter volúvel, que o torna superficial e inconstante. Por isso, é difícil prever suas reações.

Nativos do Cavalo nos relacionamentos

Victor Souza explica que os nativos de Cavalo buscam um prazer mais sutil: o da sedução. São pessoas de raciocínio lógico e ágil; por isso, conseguem captar o sentido oculto das palavras e dos gestos. “Muito críticos em relação a si próprios, também são exigentes com as pessoas com as quais se relacionam”, completa.