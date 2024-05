Veja a sinastria amorosa de Gêmeos com os 12 signos do zodíaco

Representado pelo símbolo dos gêmeos, o signo é marcado pela dualidade. Por isso, suas emoções e características podem alternar com muita frequência. Um desafio do nativo de Gêmeos nas relações pode ser a dificuldade em lidar com as próprias emoções. Tende a racionalizar demais os sentimentos e as situações, o que pode não ser muito bem compreendido por outras pessoas.

Segundo a astróloga Thaís Mariano, a pessoa de Gêmeos gosta de se relacionar com quem entende a necessidade que ela tem de se sentir leve e livre para ser o que bem desejar, “porque precisa se expressar e compartilhar o máximo de informação que conseguir”, acrescenta.

A seguir, Thaís Mariano explica como é a relação desse nativo com os outros signos do zodíaco. Confira!

Gêmeos e Áries

No início, pode existir uma grande identificação, bem como entusiasmo, longas conversas e momentos divertidos. Afinal, esses nativos são ativos e movidos por novidades. Porém, assim como essa chama surge, ela tende a se apagar rapidamente. Contudo, se houver amor e comprometimento, poderão construir uma boa relação.

Gêmeos e Touro

Touro e Gêmeos são diferentes, mas a combinação pode render longas conversas (Imagem: Fabrizio Chiriu | Shutterstock)

Esta é uma combinação de seres muito diferentes. Touro não costuma gostar de novidades e movimentos, o que facilita que se canse de Gêmeos, sempre inquieto. Por sua vez, o geminiano possivelmente se incomodará com a lentidão, a teimosia e o apego do taurino. No entanto, apesar das diferenças, poderão ter longas conversas e desfrutar de comidas e lugares interessantes.

Gêmeos e Gêmeos

De início, há muita compatibilidade. São semelhantes, e as conversas tendem a durar horas. Também podem se divertir juntos em eventos sociais, em viagens ou em qualquer aventura. Entretanto, ao longo do tempo, a dificuldade em se aprofundar no relacionamento poderá fazer com que se afastem. Costumam funcionar muito bem para relações de amizade.

Gêmeos e Câncer

São dois signos muito diferentes. O canceriano busca segurança emocional, gosta de cuidar das pessoas e é muito emotivo. Por sua vez, o geminiano é independente, racional e está sempre em movimento. Existe também a tendência de que Câncer queira cuidar de Gêmeos como quem cuida de uma criança, o que, para uma relação, não é muito saudável.

Gêmeos e Leão

Esta tende a ser uma combinação divertida e estimulante. Afinal, ambos são animados e gostam da vida social. O adaptável geminiano trará leveza ao relacionamento. Além disso, ele não irá se incomodar com o ar mandão do leonino, mas também não fará as suas vontades. Se respeitarem as particularidades de cada um, poderão funcionar muito bem em todos os tipos de relação.

Gêmeos e Virgem

A intelectualidade dos virginianos pode atrair os nativos de Gêmeos (Imagem: Fabrizio Chiriu | Shutterstock)

Dois signos regidos por Mercúrio, mas com aspectos diferentes. O jeito intelectual do virginiano pode render boas conversas e trazer mais comprometimento ao geminiano. Porém, Virgem costuma ser muito responsável, prático e objetivo, entrando em conflito com o comportamento mais leve e mutável de Gêmeos.

Gêmeos e Libra

Intelectuais, sempre buscam novas culturas e conhecimentos. Tendem a funcionar muito bem juntos, com grande sintonia e compatibilidade. Contudo, enquanto o libriano é mais romântico e busca demonstrações de afeto, o geminiano é mais livre e independente. Caso exista diálogo, o relacionamento poderá fluir bem.

Gêmeos e Escorpião

Esta é uma combinação de naturezas distintas e que raramente costuma dar certo. Escorpião é intenso, profundo, apaixonado e apegado. Por sua vez, Gêmeos é totalmente oposto. Ao longo do tempo, o geminiano poderá se espantar e se irritar com a intensidade amorosa e as crises reflexivas do escorpiano.

Gêmeos e Sagitário

São signos opostos complementares. A tendência é que a relação seja baseada na atração e no aprendizado. Ambos buscam o conhecimento, prezam a liberdade e gostam de aventuras, viagens e festas. Com essas características em comum, poderão construir um relacionamento que valoriza a parceria, mas respeita a individualidade.

Gêmeos e Capricórnio

A natureza responsável, crítica e exigente do capricorniano não costuma ser um atrativo para o geminiano. Capricórnio geralmente não se interessa pela inquietude, pelo imediatismo e pela dispersão de Gêmeos. Contudo, a relação poderá funcionar muito bem no setor profissional. Isso porque o capricorniano conseguirá materializar as ótimas ideias do geminiano.

Gêmeos e Aquário

Gêmeos e Aquário têm potencial positivo para uma boa relação (Imagem: Fabrizio Chiriu | Shutterstock)

São dois signos de Ar e que representam um potencial positivo. Afinal, ambos gostam de cultura, viagens, liberdade e são ótimos comunicadores. Se tiverem objetivos em comum, poderão ir longe nas relações profissionais e pessoais. A rotina não será um problema, já que sempre estarão em busca de novidades.

Gêmeos e Peixes

Apesar da natureza distinta, não é raro que haja atração entre esses dois signos mutáveis. A leveza aparente do pisciano, como se vivesse em outro planeta, costuma despertar a curiosidade do geminiano. Porém, ao longo do tempo, as diferenças virão à tona. Isso porque Peixes mostrará o seu lado mais carente e suas emoções mais profundas.