4 signos que têm tudo para arrasar no vestibular

Vestibular é algo extremamente importante para boa parte dos estudanted. Independentemente da idade, há sempre nervosismo e ansiedade, resultado de um ano, ou mais, de preparação. No entanto, pensando astrologicamente, as energias dos astros podem favorecer o desempenho de alguns estudantes, como indica, a seguir, a astróloga e psicoterapêuta Eunice Ferrari, que elenca as principais tendências para os nativos nos próximos dias. Confira!

1. Gêmeos

Os geminianos estão em uma fase promissora para os estudos (Imagem: Anastasy_helter | Shutterstock)

Gêmeos está em uma fase promissora, com Plutão em Aquário exigindo maior aprofundamento nos estudos. Júpiter é o planeta da sorte, do conhecimento superior, do ensino e do aprendizado. Portanto, as pessoas de Gêmeos poderão contar com um ótimo desempenho nos vestibulares 2024.

2. Virgem

Os virginianos estão bem-posicionados para conquistar as primeiras colocações no vestibular (Imagem: Anastasy_helter | Shutterstock)

Os virginianos têm razões para estar otimistas. Regidos por Mercúrio, o planeta da comunicação e intelecto, é influenciado por Urano, que traz inovação e criatividade, e Júpiter, que governa a sorte e as oportunidades. Os nativos de Virgem estão bem-posicionados para conquistar as primeiras colocações no vestibular. Com um perfil naturalmente estudioso e um cenário astral tão favorável, nada parece impedir que atinjam seus objetivos acadêmicos.

3. Sagitário

O Sagitário poderá sentir uma forte necessidade de expandir seus conhecimentos (Imagem: Anastasy_helter | Shutterstock)

Com a entrada de Plutão em Aquário no começo do ano, Sagitário poderá sentir uma forte necessidade de expandir seus conhecimentos. Plutão traz uma energia de aprofundamento, foco e determinação, incentivando os sagitarianos a enfrentarem os desafios do vestibular com firmeza. Essa configuração astral é propícia para que os nativos do signo se destaquem nas provas, graças à sua busca constante por novos aprendizados e conhecimentos.

4. Aquário

As áreas de conhecimento dos aquarianos poderão passar por grandes mudanças (Imagem: Anastasy_helter | Shutterstock)

Os eclipses ocorridos no eixo Áries/Libra este ano, que impactam significativamente as áreas de conhecimento e aprendizado de Aquário, prometem grandes mudanças. Esses eventos, que têm influência por até seis meses, podem marcar o início de um novo ciclo educacional para aquarianos, potencializando seu desempenho nas provas. O início de um curso superior é sempre um divisor de águas na vida de todos e, por isso, Aquário poderá contar com uma boa energia nos vestibulares de 2024.

Por Renata Cipili