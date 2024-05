Veja a previsão completa de junho para os 12 signos

O mês de junho iniciará com a Lua Nova no dia 05. Além disso, a Lua e o Sol farão aspecto tenso com Saturno e conjunção com Vênus e Mercúrio, ambos em Gêmeos. Com isso, apesar da busca por flexibilidade nas ideias e mais movimento na rotina, a propensão será que as responsabilidades da vida e outros bloqueios externos atrasem os planos e ressaltem a importância do senso de realidade.

Depois, o Astro-Rei seguirá sozinho em conjunção com Vênus e Mercúrio e fará aspecto tenso com Netuno. Isso sugere uma fase de bastante sensibilidade, em que será preciso observar a tendência a se levar por expectativas irreais e a ter dificuldades para estabelecer os limites necessários.

Influência de Marte ao longo do mês

No início do mês, Marte em Áries fará aspecto tenso com Plutão. Isso indica que sentimentos desconfortáveis poderão aflorar com mais facilidade e rapidez, gerando conflitos desnecessários. Depois, Marte entrará em Touro e fará um aspecto positivo com Vênus e Mercúrio, sugerindo uma fase mais tranquila e favorável na busca por conforto.

Outros movimentos importantes

Saturno seguirá no signo de Peixes, o que irá regular a tendência a fantasias e ilusões. Contudo, esse movimento também poderá gerar melancolia e dificuldades para lidar com a realidade. Júpiter entrará em Gêmeos, indicando que a busca por novidades, conhecimentos e desenvolvimento mental estará em alta.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano terá mais disposição para aumentar a sua rede de contato (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

A tendência será que o início do mês seja movimentado no setor social. Todavia, apesar do seu desejo de conhecer pessoas e lugares, poderá se deparar com algumas situações que atrapalhem os seus planos ou gere adiamentos. Depois, será o momento de diminuir o ritmo. Desse modo, conseguirá assimilar as informações colhidas no último mês e se nutrir com o que lhe traz segurança emocional.

Relacionamentos

Apesar de algumas situações restringirem os seus movimentos, no início do mês, você terá mais disposição para aumentar a sua rede de contatos. Boa fase para conhecer pessoas que possam te auxiliar em dificuldades. Depois, será o momento de se dedicar às relações familiares e àquelas que trazem aconchego e conforto emocional.

Trabalho e dinheiro

Mês movimentado nas relações de trabalho, com a possibilidade de conhecer pessoas com quem possa fazer parcerias e negociações. A propensão será que o senso de realidade te ajude a focar as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Com isso, poderá iniciar um curso ou estudo que te ajude a crescer profissionalmente.

Touro

O taurino terá uma dose extra de energia e vitalidade para batalhar pelo que deseja (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

Em junho, haverá uma dose extra de energia, vitalidade, coragem e determinação para batalhar pelo que deseja. Porém, no início do mês, poderá se deparar com medos e feridas inconscientes, o que irá gerar inseguranças e desconfortos. Logo, procure ter coragem para ressignificar essas dores. Depois, você terá mais confiança e segurança.

Relacionamentos

Você tenderá a valorizar as relações que geram segurança e entender se os seus valores estão alinhados com os da pessoa amada. Os dias serão favoráveis para que se dedique a encontrar harmonia e prazer no relacionamento amoroso. Por volta da metade do mês, a tendência será de agitação no setor social, o que propiciará as saídas da rotina.

Trabalho e dinheiro

Ao longo de junho, você terá muita energia para batalhar pelo que almeja. No início do mês, se dedicará a organizar o setor financeiro. Será um bom momento para tomar consciência dos recursos que possui, dos que já conquistou e dos que deseja conquistar. Para alcançar os objetivos e ter mais conforto e estabilidade, procure direcionar bem o seu foco.

Gêmeos

O geminiano viverá uma fase movimentada e de crescimento (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você viverá um período de grandes inícios. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com situações que geram resistências para realizar o que gostaria. Apesar dos desconfortos, esse movimento te ajudará a ter mais consciência do que deseja alcançar. Além disso, ele será uma oportunidade para ter foco e determinação.

Relacionamentos

No início de junho, a tendência será que se depare com desafios para encontrar harmonia nas relações, especialmente devido às resistências internas e externas. A fim de equilibrar essa situação, mostre maturidade para compreender as limitações de cada um. Depois, tudo fluirá melhor. Será o momento de buscar mais estrutura para o relacionamento amoroso, pensando no futuro do casal.

Trabalho e dinheiro

Você experimentará uma fase movimentada e de crescimento em sua vida de forma geral. No campo profissional, possivelmente surgirão novas oportunidades, mudanças positivas e movimentos que trarão crescimento e prosperidade. Por volta da metade do mês, será importante organizar o setor financeiro. Desse modo, poderá ter mais estabilidade e conforto.

Câncer

O canceriano viverá uma fase de encerramentos (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

Você viverá um período de encerramentos no início do mês. A tendência será que mergulhe em seu interior para compreender os aprendizados vividos no último ano. Por volta da metade de junho, uma nova fase iniciará, demandando que preencha o espaço deixado pelo que foi encerrado e que invista naquilo que lhe traz realização.

Relacionamentos

O setor afetivo também passará por uma fase de finalizações no início do mês. A fim de que possa iniciar um ciclo com mais consciência dos seus limites e do que deseja viver nas relações, se dedique a encerrar os comportamentos que trazem desarmonia. Por volta da metade do mês, o momento será propício para encontrar o equilíbrio em sua relação consigo. Afinal, ela reflete todas as outras.

Trabalho e dinheiro

Período de organização no setor profissional. Será possível que tudo pareça um tanto lento e que desafios surjam. No entanto, eles serão necessários para desenvolver mais maturidade e clareza sobre o que realmente deseja para o futuro. No início do mês, haverá a possibilidade de se deparar com inseguranças e de se sentir um pouco pessimista. No caso, não se deixe levar por esses sentimentos e procure reconhecer os seus esforços.

Leão

O leonino viverá uma fase de finalizações (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você terá bastante energia. Ao mesmo tempo, poderá agir de maneira impulsiva, gerando conflitos desnecessários. Portanto, atente-se a isso. Na metade do mês, você entrará em uma fase mais introspectiva. Será importante respeitar o desejo de se recolher. Desse modo, conseguirá compreender as suas emoções e cuidar da sua energia. Caso contrário, a tendência será de cansaços e confusões.

Relacionamentos

No início de junho, você estará mais disponível para compreender a importância do outro, descentralizando a atenção de si e valorizando o que cada um tem de especial. Será um bom momento para alinhar os propósitos de vida com a pessoa amada e planejar um futuro juntos. Por volta da metade do mês, você viverá uma fase de finalizações. Serão dias importantes para abandonar comportamentos que geram sofrimentos nas relações.

Trabalho e dinheiro

O setor profissional estará em foco neste mês. Você poderá contar com uma dose extra de energia para alcançar o que almeja e para batalhar por reconhecimento e crescimento. Entretanto, no início do mês, será possível que se depare com sentimentos desconfortáveis, o que poderá te levar a ações radicais. Logo, atente-se a isso. Por fim, você tenderá a agir de maneira rude, agressiva e extremamente competitiva, gerando conflitos no ambiente de trabalho.

Virgem

Os dias serão favoráveis para o virginiano realizar o que deseja (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

Os dias serão favoráveis para realizar o que deseja e direcionar a sua energia com consciência, evitando desperdiçá-la em diversas coisas sem propósito. No início do mês, que tenderá a ser movimentado, poderá se deparar com inseguranças. No caso, para não se deixar levar pelo pessimismo, procure reconhecer os seus esforços.

Relacionamentos

No início do mês, você tenderá a ter mais disposição para encontrar o equilíbrio e a harmonia nas relações, bem como para compreender a importância disso em seu bem-estar. Contudo, poderá se deparar com inseguranças e carências, além de resistências externas. Por volta da metade do mês, a propensão será que essa situação se amenize e dê espaço para um novo ciclo. Nele, haverá a possibilidade de se conectar com pessoas que tenham ideais em sintonia com os seus.

Trabalho e dinheiro

Mês movimentado no setor profissional. A tendência será que surjam boas oportunidades de crescimento em sua carreira. Portanto, se dedique ao que deseja realizar e atente-se às novas situações. Desse modo, conseguirá desfrutar deste período da melhor forma possível. Apesar disso, no início do mês, a propensão será que inseguranças apareçam. Diante disso, para enfrentá-las, reconheça seus esforços e confie no seu potencial.

Libra

O libriano viverá uma fase de insegurança e autocobrança nos relacionamentos (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

Este será um mês especial. Afinal, você se sentirá mais confiante e otimista para realizar os seus sonhos. Será possível que receba um sopro de boa sorte, o que abrirá caminhos e trará crescimento e alegria. Aproveite, então, esta fase com consciência, direcionando bem a sua energia e escolhendo as oportunidades que realmente fazem sentido para si e que lhe tragam realização.

Relacionamentos

No início de junho, apesar do desejo de viver momentos alegres e divertidos na companhia da pessoa amada, será possível que se depare com inseguranças e que a autocobrança te leve a duvidar do seu potencial. Por volta da metade do mês, a tendência será que essa situação se amenize. Será o momento de buscar mais harmonia nas relações. Além disso, haverá a possibilidade de realizar parcerias que te ajudem a alcançar seus objetivos.

Trabalho e dinheiro

Mês importante para se dedicar à realização dos seus sonhos. Portanto, para direcionar a sua energia da melhor maneira possível, procure ter clareza do que deseja no setor profissional. Por volta da metade de junho, a fase será favorável para receber o reconhecimento de seus superiores e das pessoas que admira. Ademais, novas oportunidades poderão surgir.

Escorpião

O escorpiano poderá receber algum dinheiro inesperado (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

A propensão será de um período desafiador em sua vida. Isso porque você entrará em contato com as suas sombras e dores. Todavia, o momento será uma oportunidade para se libertar de padrões de comportamento nocivos, dando espaço a uma rotina mais harmoniosa. Logo, para aproveitar esta fase da melhor forma possível, se dedique ao autoconhecimento. Além disso, caso precise, busque ajuda terapêutica.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma fase desafiadora no setor afetivo. Afinal, haverá também o contato com dores e feridas passadas do amor, o que irá aflorar medos e traumas. Será a hora perfeita para ressignificar o que aconteceu. Desse modo, por volta da metade do mês, você conseguirá entrar em um ciclo importante para se dedicar ao crescimento das relações e viver momentos divertidos perto das pessoas que ama.

Trabalho e dinheiro

No início de junho, a tendência será que se depare com sentimentos desconfortáveis, o que poderá gerar inseguranças e afetar a sua forma de lidar com o seu potencial. Por outro lado, será possível que receba algum dinheiro inesperado de terceiros, mesmo que não ocorra de uma maneira agradável. Depois, o cenário mudará. A propensão será de uma fase favorável e de bastante crescimento.

Sagitário

O sagitariano terá uma maior conexão com o seu brilho pessoal e com a coragem de ser quem é (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

No começo de junho, você terá uma maior conexão com o seu brilho pessoal e com a coragem de ser quem é. Apesar disso, a tendência será que as responsabilidades da vida adulta gerem bloqueios e atrasos nos planos de se divertir e de viver tudo de forma mais intensa. Depois, um novo ciclo se iniciará. A rotina estará bem movimentada. Portanto, procure direcionar a sua energia para realizar o que é importante.

Relacionamentos

O início de junho será marcado por sua busca em encontrar mais harmonia nas relações. Será possível estabelecer novas parcerias, tanto profissionais quanto afetivas. Ainda, sua habilidade para compreender as necessidades do outro estará em alta. Porém, atente-se à propensão a deixar de lado o que é importante para você na intenção de suprir os desejos alheios. Afinal, isso poderá gerar frustrações.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, o desejo de viver tudo de forma mais intensa poderá atrapalhar o seu foco no setor profissional. Para melhorar essa situação, procure encontrar o equilíbrio entre as responsabilidades e o lazer, fazendo com que essas duas áreas da vida sejam nutridas. Na metade de junho, você terá mais vitalidade e disposição. A tendência será que isso te ajude a ter mais produtividade e a batalhar pelos seus sonhos.

Capricórnio

O capricorniano terá mais disponibilidade para compreender as necessidades alheias (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

No início de junho, o foco será a organização da rotina. Bom momento para encontrar mais equilíbrio e harmonia nos seus dias, inserindo atividades prazerosas e que lhe tragam leveza. Assim, terá mais disposição para realizar o que precisa. Além disso, esta será uma fase favorável para o autoconhecimento e para ter uma maior conexão com a sua essência, o que poderá gerar poderosas transformações.

Relacionamentos

Por volta da metade do mês, os dias serão importantes para o setor afetivo. Afinal, você terá mais disponibilidade para compreender as necessidades alheias e buscar equilíbrio nos relacionamentos. Por outro lado, para manter uma imagem harmônica, será possível que se anule e crie muitas expectativas em relação ao outro. Logo, atente-se a tais questões e não deixe as suas necessidades de lado.

Trabalho e dinheiro

Apesar da sensação de produtividade, será possível que inseguranças e autocobranças aflorem no início do mês. Com isso, desconfortos e pessimismo aparecerão. Para lidar com essa situação, procure reconhecer o seu empenho e dedicação, bem como respeitar os próprios limites. Ainda nesta fase, poderá realizar boas parcerias no setor profissional.

Aquário

As responsabilidades da carreira poderão gerar desconfortos para o aquariano (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

Ao longo deste mês, você terá uma maior conexão com o seu brilho pessoal. Além disso, desejará viver tudo de forma mais intensa e emocionante. Ao mesmo tempo, alguns desafios poderão surgir, o que irá atrapalhar os seus planos. No entanto, isso também te ajudará a ter mais clareza e direcionamento. Com isso, suas ações serão mais bem aproveitadas. Tenha cautela apenas com a tendência a agir de forma egoísta e autocentrada, pois poderá gerar desequilíbrios.

Relacionamentos

O desejo de viver de maneira mais intensa e emocionante se estenderá para o setor afetivo. Você poderá se apaixonar com mais facilidade ou desejar viver momentos mais românticos ao lado da pessoa amada. Entretanto, procure compreender que o outro poderá não estar vivendo o mesmo movimento que você. No caso, será importante respeitar as limitações alheias. Por fim, será um bom momento para desenvolver o amor-próprio.

Trabalho e dinheiro

Devido aos movimentos deste mês, será possível que as responsabilidades da carreira gerem desconfortos. Para lidar com isso, busque formas de trazer mais amor e alegria ao ambiente de trabalho ou se dedique a encontrar um caminho profissional que esteja mais alinhado com o que ama. Contudo, tenha cautela para tomar decisões importantes neste momento. Afinal, poderá perceber que tudo era um desejo passageiro.

Peixes

O pisciano viverá um período mais intenso e emocionante no relacionamento (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você se envolverá mais com as suas memórias. Será um período especial para revisitar as lembranças do passado e compreender a influência que elas têm no presente. Com isso, poderá harmonizar a sua relação com o que viveu. Depois, será o momento de se dedicar ao seu relacionamento consigo, bem como se nutrir de amor-próprio e brilho pessoal.

Relacionamentos

O desejo de criar mais intimidade em seu relacionamento estará bem presente no início do mês. Logo, esta fase será importante para aprofundar a relação e fortalecer o seu laço com a pessoa amada. Por volta da metade de junho, a tendência será de um período mais intenso e emocionante. Afinal, a vontade de viver fortes emoções estará em alta. Todavia, será importante que tenha cautela com o excesso de expectativas, pois poderá se frustrar.

Trabalho e dinheiro

Junho será um período importante para criar mais estrutura e se dedicar ao que deseja realizar no setor profissional. No início do mês, porém, poderá se sentir mais inseguro(a) e se cobrar excessivamente, o que diminuirá a sua vitalidade e te levará a ideias pessimistas. Portanto, atente-se a essa questão. Além disso, lembre-se de reconhecer os seus esforços e busque saber com mais clareza o que deseja para a sua vida.

Por astróloga Thaís Mariano