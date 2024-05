Veja as previsões do Horóscopo Chinês para junho de 2024

O ano de 2024 carrega a energia do Dragão, mas cada mês tem a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Junho traz a influência do Cavalo, que é inteligente, comunicativo e versátil. “O Cavalo é um animal com grande capacidade de ação e se torna mais eficiente se bem treinado e disciplinado. Sem passar por essa lapidação, ele se torna arredio e instável, ficando suscetível aos altos e baixos”, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

A especialista explica que este período terá muita expansão e velocidade. Afinal, a união do ano do Dragão com o mês do Cavalo, ambos signos com polaridade yang, poderá trazer mudanças bruscas e significativas na vida de todos.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos dos 12 signos em junho!

Rato

Os nascidos no ano do Rato precisarão ter cautela financeira neste mês (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento ou a segurança.

Os nascidos no ano do Rato precisarão ter cautela financeira neste mês. Haverá a tendência de que sejam muito otimistas e deixem a realidade de lado. Ademais, a energia do Cavalo poderá ajudar esses nativos a organizarem as finanças. Com ordem e disciplina, terão a chance de expandir o setor material.

Búfalo

Os nativos de Búfalo deverão ter mais cuidado com a comunicação (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Os nativos de Búfalo deverão ter mais cuidado com a comunicação neste mês. Afinal, estarão mais suscetíveis a se enganar. Além disso, será benéfico que busquem fontes de informações confiáveis. Por fim, as decisões deles precisarão ser pautadas entre o equilíbrio da razão e da emoção. Caso priorizem apenas um lado, poderão acarretar diversos infortúnios.

Tigre

Apesar de os nativos de Tigre terem afinidade com a instabilidade, as energias em excesso poderão os deixar inseguros (Imagem: Marish | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam a todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar suas frustrações com bens desnecessários.

Ao longo de 2024, mudanças significativas rodearão os nascidos no ano do Tigre. No mês de junho, em específico, a tendência será que esse processo se intensifique. Com isso, possivelmente ocorrerão perdas significativas. Ademais, apesar de os nativos desse animal terem afinidade com a instabilidade, as energias em excesso poderão os deixar inseguros. Portanto, a humildade será fundamental para conseguirem o apoio de outras pessoas.

Coelho

Junho será um mês importante para os nascidos no ano do Coelho, especialmente no que diz respeito à cura (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Junho será um mês importante para os nascidos no ano do Coelho, especialmente no que diz respeito à cura. Será o momento de reavaliarem o que é realmente necessário para encontrar o equilíbrio, já que a cura é o resultado da estabilidade. Além disso, esses nativos deverão se preparar para situações desagradáveis nos próximos meses.

Dragão

A tendência será que os nascidos no ano do Dragão passem por fortes oscilações no mês de junho (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

A tendência será que os nascidos no ano do Dragão passem por fortes oscilações no mês de junho. Isso porque o Cavalo intensificará a capacidade de ação do Dragão. Portanto, os nativos deverão tomar cuidado, evitando agir de maneira agressiva. As atividades esportivas serão fundamentais para canalizar o excesso de energia.

Serpente

Junho será um mês positivo para os nascidos no ano da Serpente (Imagem: Marish | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Junho será um mês positivo para os nascidos no ano da Serpente. De modo geral, para aqueles que estão bem, o período será de conquistas merecidas. Por sua vez, os que enfrentam dificuldades com a saúde ou com as finanças irão experimentar uma melhora significativa. No entanto, todos os nativos deverão ter cautela para não se deleitar e perder as oportunidades que aparecerão.

Cavalo

O período será de ações assertivas para os nascidos no ano do Cavalo (Imagem: Marish | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. O período será de ações corretas para os nascidos no ano do Cavalo. As dificuldades serão superadas mais facilmente. Ademais, o mês será favorável para transformações e o cumprimento de metas. Por fim, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, novos projetos serão beneficiados, assim como a continuação daqueles que já se mostraram eficientes.

Cabra

A tendência será que junho traga infortúnios aos nascidos no ano da Cabra (Imagem: Marish | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer muitos prejuízos. A tendência será que junho traga infortúnios aos nascidos no ano da Cabra. Dificuldades relacionadas à rigidez mental e emocional poderão trazer contratempos significativos. Portanto, evite agir por impulso. Qualquer mudança deverá ter um planejamento minucioso.

Macaco

Em junho, a propensão será que os nascidos no ano do Macaco enfrentem dificuldades relacionadas às parcerias (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em junho, a propensão será que os nascidos no ano do Macaco enfrentem dificuldades relacionadas às parcerias. Disputas de poder e discussões poderão ser frequentes durante este período. Portanto, os nativos deverão ter cautela com a agressividade e a violência, especialmente com as pessoas mais próximas.

Galo

Junho será um mês intenso para os nativos de Galo, o que demandará maior dedicação e empenho nas áreas afetadas (Imagem: Marish | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para conviver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não desenvolve essas habilidades, sofre constantemente com as críticas. Ao longo deste ano, pessoas nascidas no signo do Galo sofrerão com perdas significativas. Neste mês, em específico, isso será mais intenso, o que demandará maior dedicação e empenho nas áreas afetadas. Será fundamental que os nativos comecem a escutar as considerações das outras pessoas, deixando de lado a resistência e a teimosia.

Cão

Apesar de 2024 não ser um ano positivo para o Cão, o mês de junho entregará uma melhora temporária (Imagem: Marish | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Apesar de 2024 não ser um ano positivo para o Cão, o mês de junho entregará uma melhora temporária. Contudo, será importante que os nativos foquem a autonomia, já que apresentam uma forte tendência a depender das opiniões alheias para a validação pessoal.

Javali

Junho poderá ser um mês difícil para os nativos de Javali, e o amadurecimento será cobrado (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação. Por um lado, é algo positivo, pois se trata de um constante aprimoramento. Por outro, é negativo devido às dificuldades em concluir o que começou. Junho poderá ser um mês difícil para os nativos de Javali. O amadurecimento será cobrado, e os que insistirem na acomodação enfrentarão dificuldades até o segundo semestre. Logo, para que os nativos se tornem mais sábios e compreensivos, deverão reavaliar os comportamentos destrutivos.