Veja como os planetas agem no signo de Gêmeos

Nos estudos da Astrologia, os planetas do mapa astral representam diferentes aspectos da personalidade, emoção e experiências de vida de uma pessoa. Nesse sentido, cada astro possui energia e simbolismo próprios, influenciando as características e tendências de cada signo do zodíaco.

A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como os planetas agem em Gêmeos. Confira!

Mercúrio

Planeta que representa a comunicação e a mente. O nativo de Gêmeos se comunica de forma articulada e versátil. Para se comunicar melhor, é essencial buscar um foco, visando não se dispersar em várias ideias.

Vênus

Planeta que representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. A conexão com Gêmeos é mental. Como o signo tem dificuldade na parte sentimental, se mostra um pouco frio e muito racional. Pode se interessar por várias pessoas ao mesmo tempo. Talvez funcione melhor em um relacionamento aberto ou mais casual. Além disso, o geminiano gosta de se comunicar durante a conquista, para saber o que agrada ou não a outra pessoa.

Marte

Planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. A pessoa com esse posicionamento é voltada para a comunicação, a interação e o conhecimento. Além disso, é falante, inquieta e ansiosa. Começa mil coisas ao mesmo tempo e dificilmente termina alguma. É preciso ir atrás de livros, cursos e palestras para alimentar esses anseios. A conexão mental é refletida na cama. Abusa da criatividade e experimenta coisas novas o tempo todo.

Júpiter

Planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. É uma pessoa com muita lábia e conquista a todos com um bom papo. É extremamente mental. Tem muita curiosidade, vontade em aprender, se comunicar, realizar trocas e escrever. Contudo, também apresenta dificuldade em se aprofundar e focar no que faz, trocando o objeto de interesse toda hora.

A pessoa que tem Saturno em Gêmeos costuma ser observadora, lógica e perspicaz (Imagem: Beyond Space | Shutterstock)

Saturno

Planeta que representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. A pessoa que tem Saturno nessa posição costuma ser observadora, lógica e perspicaz. Adora desafios mentais e está em constante aprendizado, buscando sempre mais conhecimento. É necessário cuidado para não se mostrar arrogante demais. Também precisa melhorar a comunicação e a adaptação.

Urano

Planeta que representa a liberdade, a independência e a rebeldia. A pessoa com esse posicionamento é comunicativa, inventiva e revolucionária. É inteligente e possui mente ágil. Pode seguir carreira científica, literária ou em qualquer área que envolva a comunicação.

Netuno

Planeta que representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Esse nativo possui uma grande habilidade para expressar os sentimentos. Viagens, aprendizados e trocas estão sempre presentes em sua vida. Porém, a busca por experiências e novos amigos dificulta a criação de raízes e a manutenção das amizades.

Plutão

Planeta que representa as transformações profundas e o renascimento. A pessoa com esse posicionamento é muito ligada em tecnologias e procura sempre aprimorar a interação. Gosta de conversas profundas e é inteligente. O foco está no conhecimento e em como repassá-lo adiante.