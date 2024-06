Horóscopo semanal: previsão dos signos de 10 a 16 de junho de 2024

O Sol em Gêmeos continuará em conjunção com Vênus e Mercúrio e em aspecto tenso com Saturno. Esses movimentos indicam que, apesar de todas as características do signo, a tendência será que algumas limitações vindas de Saturno aumentem o senso de realidade, mas também gerem inseguranças e autocobranças.

Além disso, o Astro-Rei fará aspecto tenso com Netuno na metade da semana. Isso sugere tendências a dificuldades para lidar com as situações de maneira mais concreta. No entanto, o movimento também poderá amenizar o excesso de rigidez de Saturno.

Marte entrará em Touro, o que aponta para uma fase de ações mais direcionadas para o que se deseja conquistar. Contudo, o planeta também fará aspecto tenso com Plutão, indicando atitudes rebeldes motivadas por dores e desconfortos inconscientes.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Áries terá um contato maior com os familiares e com pessoas que lhe trazem segurança emocional (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Uma nova fase começará em sua vida. Será o momento de desacelerar e assimilar todas as informações colhidas nas últimas semanas. Além disso, você terá um contato maior com os familiares e com pessoas que lhe trazem segurança emocional. De modo geral, o período será propício para revisitar suas memórias e lembranças, além de ajudar a entender como elas influenciam o presente.

Por fim, você poderá se deparar com inseguranças, bem como se sentir mais cobrado(a) por si ou pela família. Com isso, o pessimismo e o desânimo poderão aflorar. Apesar de ser algo desafiador, não se deixe levar por esses sentimentos e estabeleça os limites necessários nas relações.

Touro

Touro poderá se deparar com empecilhos que geram atrasos e bloqueios (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Nesta semana, você tenderá a buscar por mais movimentos sociais, sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Todavia, também poderá se deparar com empecilhos que geram atrasos e bloqueios, especialmente se os seus planos envolverem uma viagem. Prepare-se, então, para enfrentar dificuldades nestes dias.

No setor financeiro, o período será favorável para conseguir o conforto e as conquistas materiais que almeja. Porém, ao mesmo tempo em que sua renda poderá aumentar, será possível que gaste de maneira excessiva. Logo, procure controlar os impulsos por meio de conhecimentos espirituais e filosóficos.

Gêmeos

Gêmeos viverá uma fase próspera e de bastante crescimento (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você viverá uma fase próspera e de bastante crescimento nos mais diversos setores do cotidiano. Será possível que experimente um momento de alegria e entusiasmo pela vida. No entanto, inseguranças e desafios poderão surgir. Apesar dos desconfortos, essa será uma ótima oportunidade para lidar com os recursos de maneira mais consciente.

Desse modo, poderá ter clareza de como direcionar a sua energia para conquistar o conforto e a estabilidade que almeja. Por fim, o período será importante para ressignificar medos e sombras, se libertando de padrões que geram sofrimento.

Câncer

Câncer tenderá a se deparar com inseguranças e situações desagradáveis (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Após um período introspectivo e de encerramentos em sua vida, você entrará em um novo ciclo. A tendência será que se sinta mais confiante para dar andamento aos projetos e se autoafirmar. Ao mesmo tempo, tenderá a se deparar com inseguranças e situações desagradáveis, bem como se cobrar de maneira excessiva, drenando sua energia.

Entretanto, não se deixe levar por tais sentimentos e encare os desafios com maturidade. Afinal, eles te ajudarão a ter mais clareza, foco e senso de realidade. Por fim, procure cuidar da sua energia por meio do autoconhecimento e de práticas espirituais.

Leão

Leão terá bastante vitalidade, coragem e determinação para batalhar por suas conquistas de trabalho (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você terá bastante vitalidade, coragem e determinação para batalhar por suas conquistas de trabalho e se dedicar ao que deseja construir para o futuro. Contudo, medos, inseguranças e sentimentos desconfortáveis possivelmente aparecerão. Com isso, você poderá duvidar do seu potencial e agir de maneira radical, prejudicando o bem-estar profissional.

Portanto, cuide melhor das suas emoções e busque o apoio de pessoas que lhe trazem segurança emocional e possuem ideais em sintonia com os seus. Ainda, procure reconhecer as próprias conquistas e esforços, pois isso fortalecerá a autoconfiança.

Virgem

Virgem viverá uma fase próspera e de bastante crescimento na vida profissional (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Fase próspera e de bastante crescimento na vida profissional. A tendência será que surjam novas oportunidades para conseguir realizar os seus sonhos. Apesar disso, inseguranças, desafios e cobranças internas se farão presentes. Tudo isso poderá te levar ao pessimismo e preocupações.

No caso, não deixe esses sentimentos te dominarem e reconheça os esforços e as qualidades que te levaram às conquistas atuais. Além disso, se dedique ao autoconhecimento. Desse modo, poderá ter mais clareza sobre a origem das sensações desconfortáveis, bem como ressignificá-las.

Libra

Libra viverá uma fase de maior conexão com os seus sonhos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você viverá uma fase de maior conexão com os seus sonhos. Além disso, terá mais confiança, otimismo, senso de realidade e objetividade para realizar os projetos de vida. Bom momento para colocar em prática as suas ideias. Ainda neste período, poderá receber o reconhecimento de pessoas que admira, bem como colher os frutos dos seus esforços.

Apesar disso, será possível que se depare com cobranças internas e externas, gerando desânimo e pessimismo. Para lidar com tudo isso, busque reconhecer a sua dedicação e se empenhar da melhor maneira possível.

Escorpião

Escorpião terá uma conexão maior com o lado obscuro da alma (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você terá uma conexão maior com o lado obscuro da sua alma. Desafiadora, essa situação será importante para se libertar de sofrimentos e tomar consciência dos comportamentos nocivos. A tendência será que inseguranças, desesperança e autocobrança surjam.

Todavia, não se deixe levar por tais sentimentos, encare os empecilhos com maturidade e assuma suas responsabilidades nas situações. Por outro lado, o momento será propício para conhecer a sua luz interior. Para cuidar bem de si e da sua energia, se dedique aos estudos espirituais e filosóficos.

Sagitário

Sagitário precisará lidar com empecilhos e resistências no relacionamento (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

A tendência será que se envolva bastante com o setor afetivo, buscando encontrar o equilíbrio na relação. Ao mesmo tempo, precisará lidar com empecilhos e resistências do outro, bem como cobranças e carências de sua parte. Ainda nesta fase, um vento de boa sorte poderá elevar a sua vibração.

Desse modo, conseguirá lidar com as situações que surgirem de forma confiante e positiva. Por fim, a propensão será que a sua rotina fique movimentada. Logo, procure ter foco na hora de direcionar a sua energia. Desse modo, evitará desperdiçá-la em diversos afazeres que só irão te sobrecarregar.

Capricórnio

Capricórnio poderá se sentir mais confiante nesta semana (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Período movimentado em sua rotina. Entretanto, a tendência também será que surjam limitações que desaceleram o seu ritmo e geram desconfortos e desânimos. Além disso, será possível que se sinta mais cobrado(a) diante de muitas situações.

Para não se levar pelo pessimismo e prejudicar a saúde, tente estabelecer os limites necessários nas relações e busque ter consciência do que realmente consegue fazer. Ainda nesta semana, um novo ciclo começará em sua vida. Você poderá se sentir mais confiante. Logo, aproveite para se dedicar ao que lhe traz entusiasmo.

Aquário

Aquário viverá uma fase de maior conexão com a sua essência (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Você viverá uma fase de maior conexão com a sua essência e com o seu brilho pessoal. Contudo, também irá se deparar com inseguranças, excesso de cobranças e pessimismos. Apesar de ser algo desafiador, esse movimento será importante para ter mais consciência do seu ego e de como as ações impulsionadas por ele podem te atrapalhar.

Para lidar com tudo isso, procure compreender com maturidade os desafios que surgirem. Por fim, observe a sua tendência a agir de forma radical quando alguma ideia é contrariada. Afinal, esse comportamento possivelmente levará a conflitos com pessoas próximas.

Peixes

Peixes poderá se deparar com inseguranças e excesso de cobrança por parte dos entes queridos (Imagem: marrishuanna | Shutterstock)

Período importante para as relações familiares. Ademais, ao mesmo tempo em que será uma boa hora para iluminar a sua conexão com as memórias e lembranças do passado, você poderá se deparar com inseguranças e excesso de cobrança por parte dos entes queridos.

Também poderá ter que lidar com padrões enraizados dentro da família, o que irá gerar diferentes limitações. Ao invés de se deixar levar pelo pessimismo, busque compreender de forma madura tudo o que aconteceu lá atrás. Assim, poderá lidar melhor com as suas emoções. Por fim, tenha cautela com os gastos impulsivos, pois eles poderão causar grandes prejuízos.

Por astróloga Thaís Mariano