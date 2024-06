2 simpatias para o Dia dos Namorados

Quem não deseja encontrar um amor tranquilo e sereno? Aquele sentimento que traz calma à alma e um sorriso radiante ao rosto? A oportunidade de compartilhar momentos e risadas, de ser o “alguém especial” para outra pessoa? Construir um relacionamento saudável exige tempo, confiança e dedicação, mas as simpatias podem te ajudar a atrair o amor para sua vida.

No Brasil, o Dia dos Namorados está associado ao frei português Fernando Bulhões, conhecido popularmente como Santo Antônio. Em suas pregações, ele sempre ressaltava a importância do amor e do casamento. Por essa razão, o dia 12 de junho foi escolhido para essa comemoração, que ocorre na véspera do dia dedicado ao santo.

“O amor faz com que você se lance na busca da reciprocidade, fazendo surgir o grande desejo de se unir à pessoa amada”, comenta a cigana Kélida Marques. Confira 2 simpatias poderosas para atrair um grande amor para a sua vida!

1. Simpatia para atrair um novo amor

Ingredientes

1 xícara de chá de mel

1 rosa vermelha

1 prato de louça vermelho

Modo de preparo

Coloque no prato apenas as pétalas das rosas, derrame o mel sobre elas e peça um novo amor. Neste caso, é bom não visualizar alguém em específico, apenas mentalizar o amor presente em sua vida. Mas se já está em uma relação não tão assumida, peça para que o povo cigano traga harmonia e sensualidade para o seu relacionamento.

Simpatias ajudam a apimentar a relação (Imagem: 4 PM production | ShutterStock)

2. Ritual para apimentar a relação

Ingredientes

7 pimentas dedo-de-moça

350 g de farinha de mandioca

1 cidra rosé

1 prato branco fundo

1 rosa vermelha

Modo de preparo

Coloque a farinha de mandioca no prato, despeje a cidra até formar uma farofa umedecida. Em seguida, coloque a rosa vermelha ao centro do prato juntamente com as pimentas, fazendo um círculo próximo à rosa. Leve o prato e o coloque embaixo de uma árvore com muitas folhas. Fazendo com fé, você terá muita paixão e desejo no amor.

Por Alice Veloso