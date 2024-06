Aprenda ritual de solstício de inverno para renovar as energias

O solstício de inverno, marcado pelo dia mais curto do ano, representa não apenas um fenômeno astronômico de significância científica, mas também um período de profunda influência sobre as energias e percepções.

Este evento, que neste ano ocorre entre os dias 21 e 22 de junho, é caracterizado pelo afastamento do hemisfério sul da Terra em relação ao Sol, enquanto o hemisfério norte se aproxima dele. Para além das explicações científicas, o solstício de inverno assume um papel crucial no âmbito espiritual, sendo visto como um momento de intensa transformação e potencialização energética.

“O ritual de inverno ou ‘Rito de Yule’ é voltado à ideia de que cada solstício carrega uma fase de vida e morte. Um tempo novo inicia e, por isso, há um renascimento nesta nova fase. Um solstício é visto como uma fase nova e, por isso, é necessário praticar rituais ou magias de limpeza, purificação e alinhamento de chakras para um preparo e abertura de caminhos […]”, explica a taróloga Isabel Fogaça.

O fogo é amplamente utilizado devido à sua habilidade de alterar a matéria (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock)

Importância do elemento fogo

Os solstícios acontecem duas vezes ao ano, no verão e no inverno. A comemoração é um ritual bastante comum, sobretudo, pela comunidade nórdica, mas se espalhou para todo o mundo. O elemento mais usado é o fogo por sua capacidade de transformar a matéria.

“O elemento fogo é bastante usado, afinal, transforma, do ponto de vista lúdico. Uma madeira se torna cinza, por exemplo. O fogo permite a transmutação, é visto assim por diversas culturas. No dia do solstício de inverno, é comum acender fogueiras, velas e incensos mentalizando essa transformação”, diz Isabel Fogaça.

Ritual para o dia do solstício

Para o dia do solstício, a taróloga ensina um ritual: escreva uma carta com todos os pontos que deseja deixar para trás, tudo que deseja transformar, melhorar, perdoar ou esquecer. Queime em seguida.

Por Yabá Ritualística