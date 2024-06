5 signos que amam viajar para te acompanhar nas férias

A cada esquina, há uma aventura esperando para ser descoberta. Alguns de nós nascemos com uma paixão inata por explorar, desbravar novos horizontes e colecionar memórias em lugares distantes. Se você está planejando as férias perfeitas e quer um companheiro de viagem que compartilhe esse espírito aventureiro, que tal olhar para as estrelas?

O zodíaco revela muito sobre quem somos, incluindo nossos desejos mais profundos por novas experiências. Por isso, descubra agora os cinco signos do zodíaco que transformam qualquer viagem em uma experiência inesquecível. Com eles ao seu lado, cada destino se torna uma aventura única e emocionante. Confira!

1. Sagitário

Sagitário é um signo que ama expandir seus horizontes (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Sagitário, regido por Júpiter, carrega um espírito aventureiro inigualável. Esse signo de Fogo sente uma constante necessidade de expandir seus horizontes, física e mentalmente. Sagitarianos adoram destinos exóticos, sejam eles praias paradisíacas, montanhas ou cidades da noite agitada.

Com uma curiosidade insaciável, esses viajantes buscam não apenas conhecer novos lugares, mas também mergulhar nas culturas locais, saboreando a culinária, aprendendo novos idiomas e fazendo amigos ao longo do caminho.

Planejar uma viagem com um sagitariano significa estar preparado para uma jornada repleta de aventuras e descobertas. “Assim como o símbolo de Sagitário, que tem a seta apontada para cima, os nativos deste signo estão sempre com um olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, detalha a astróloga Thaís Mariano.

2. Aquário

Aquário prefere preferem locais únicos e menos explorados (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Inovações e experiências fora do comum: isso é o que Aquário, regido por Urano, aprecia. Aquarianos não se contentam com destinos turísticos tradicionais; eles preferem locais únicos e menos explorados. Gostam de viagens que ofereçam oportunidades para aprender e crescer, visitando museus, participando de workshops ou conhecendo comunidades alternativas.

Com um aquariano ao seu lado, espere viagens ricas em momentos inusitados, em que a tecnologia, a ciência e a arte desempenham papéis centrais. Estes nativos também valorizam o impacto positivo no meio ambiente e nas culturas locais, optando frequentemente por ecoturismo e turismo sustentável.

3. Gêmeos

Gêmeos são companheiros perfeitos para viagens dinâmicas (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Geminianos, sob a influência de Mercúrio, possuem uma energia inesgotável, uma curiosidade voraz, e adoram a diversidade e a mudança constante. São companheiros ideais para viagens dinâmicas. Eles gostam de explorar grandes cidades, onde possam se perder em ruas movimentadas, descobrir cafés charmosos e participar de eventos culturais.

Além disso, geminianos valorizam a interação social, o que os leva a fazer novos amigos em cada destino. Planejar férias com eles garante uma experiência cheia de novas descobertas a cada dia, afinal “são como crianças curiosas, explorando o ambiente, atentas a tudo”, explica a astróloga Thaís Mariano.

4. Leão

Leão aprecia viagens para destinos disputados e extravagantes (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Leoninos curtem destinos que oferecem luxo e conforto, como resorts de alta classe, cruzeiros exclusivos e cidades conhecidas pelo requinte. Segundo a astróloga Yara Vieira, o Sol em Leão traz características luxuosas. “Pessoas desse signo costumam gostar de objetos caros e que transmitem poder, como joias e carros. Também apreciam viagens para destinos disputados e extravagantes”, afirma.

Eles apreciam desfrutar de serviços e experiências exclusivos. Viajar com um leonino significa viver momentos inesquecíveis, com um toque de extravagância e sofisticação. Tal nativo também adora compartilhar suas aventuras nas redes sociais, para mostrar ao mundo seus feitos.

5. Peixes

Peixes prefere viagens para destinos místicos e serenos (Imagem: rwdd_studios | Shutterstock)

Piscianos buscam viagens que alimentem a alma e o espírito. Atraídos por destinos místicos e serenos, como templos antigos, praias e retiros de meditação, eles valorizam a conexão profunda com a natureza e a espiritualidade, buscando momentos de introspecção e autoconhecimento.

Também são extremamente sensíveis e intuitivos. Isso os torna excelentes companheiros de viagem, sempre atentos às necessidades e aos sentimentos dos outros e em busca de experiências que fortaleçam a conexão emocional.

“Quando [o nativo de Peixes] encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho de autoconhecimento, consegue encontrar em sua imensa sensibilidade toda a força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro”, complementa Thaís Mariano.