Representado pelo caranguejo, o signo de Câncer rege o período entre 21 de junho e 22 de julho. “Apesar de ser caracterizado, na maioria dos artigos, como sensível, emocional e sentimental, Câncer também é corajoso e firme nas adversidades, principalmente quando alguém que ama está envolvido”, explica a astróloga Agnes Katsumata. Além disso, cancerianos são pessoas bem-humoradas, tranquilas e muito atenciosas.

Para conhecer melhor esse signo regido pela Lua, veja 11 curiosidades sobre os cancerianos!

1. Protegem aqueles que amam

As pessoas de Câncer prezam a segurança e muitas vezes assumem o papel de cuidadoras. “Representado pelo caranguejo com a sua carapaça protetora, o signo indica como criamos recursos para nos proteger, para proteger o que é mais sensível e profundo em nós, além do que armazenamos internamente para aquecer nosso interior”, exemplifica a astróloga.

2. Possuem forte intuição

Devido à sua sensibilidade, os cancerianos são muitas vezes capazes de captar sutis mudanças de humor e energia ao seu redor. Eles podem perceber a atmosfera emocional de um ambiente ou grupo de pessoas. Essa intuição está ligada aos próprios sentimentos dos cancerianos.

3. São criativos

A imaginação dos cancerianos reflete seu mundo interior. Eles têm a capacidade de criar cenários, histórias e universos internos detalhados. Também apresentam uma inclinação natural para expressar as emoções por meio das artes; como pintura, escrita, música e dança.

4. É ligado à família

O canceriano costuma idealizar, desde muito cedo, a construção de uma família. Ele quer proporcionar um ambiente seguro e amoroso para seus futuros filhos, assim como busca manter a harmonia e o bem-estar de todos os parentes.

“O interior, assim como o lar, as memórias e aquilo que possui de valioso é tratado pelo canceriano com grande zelo”, explica Thaís Mariano. Além disso, a casa é um local que proporciona alegria a esse nativo. É nesse ambiente que ele gosta de cuidar, proteger e acolher.

5. Mudam de humor com facilidade

Emotivos, esses nativos podem experimentar mudanças de humor frequentes, passando de alegres a melancólicos rapidamente. Às vezes, têm dificuldade em lidar com situações de conflito ou estresse. Tal oscilação emocional é uma característica marcante de Câncer.

6. Pessoas reservadas

Quando os cancerianos se sentem desvalorizados ou ameaçados, voltam-se para dentro de si. Por esse motivo, são cautelosos quando se abrem para os outros. Eles costumam se blindar de possíveis feridas emocionais.

Cancerianos são pessoas compreensivas e excelentes ouvintes (Imagem: Syda Productions | ShutterStock)

7. Dotados de empatia

Devido à habilidade como ouvintes atentos, possuem a capacidade de se conectar profundamente com as emoções dos outros. São capazes de entender as experiências emocionais de outras pessoas e oferecer apoio e compreensão.

8. Alta capacidade de resiliência

Câncer é reconhecido pela resiliência e capacidade de lidar com diversas situações na vida. A pessoa desse signo astrológico possui uma força mental sólida, tornando-a capaz de enfrentar qualquer adversidade com determinação.

9. Trabalhadores e econômicos

Uma das características positivas de Câncer é que eles são ótimos com dinheiro e trabalham para economizar e investir. Quando se trata de trabalho, os cancerianos sempre levarão os projetos até o fim, mesmo que isso signifique sacrificar algum conforto ou tempo para conseguir fazê-lo. Câncer é leal não apenas à sua família e aos amigos, mas também aos seus objetivos e colegas profissionais.

10. São conquistadores

Os nativos desse signo têm uma maneira especial de conquistar os outros. Com uma abordagem atenciosa e acolhedora conseguem tocar facilmente o coração das pessoas. Esse charme é muitas vezes expresso por meio de gestos gentis e cuidadosos.

11. Gostam de demonstrar afeto

Os nativos de câncer tendem a estabelecer laços profundos com as pessoas que amam, demonstrando seu afeto de maneira sensível e carinhosa. Eles gostam de presentear e se dedicam a criar lembranças significativas com aqueles que são importantes para eles. “Tendem a querer formar um ninho em que possam depositar todo o seu carinho e cuidado”, destaca a astróloga Thaís Mariano.