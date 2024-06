Horóscopo semanal: previsão dos signos de 24 a 30 de junho de 2024

Nesta semana, o Sol no signo de Câncer, em conjunção com Vênus e Mercúrio e em quadratura com Netuno, trará emoções flutuantes e intensas, dificultando a clareza. A sensibilidade elevada demandará acolhimento dos sentimentos para encontrar equilíbrio. Por outro lado, Mercúrio e Vênus, em conjunção e em bom aspecto com Marte, favorecerão o equilíbrio das relações. Marte em Touro, em harmonia com Mercúrio e Vênus, possibilitará ações claras, conscientes e harmoniosas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O momento será propício para o ariano iluminar questões do passado, especialmente em relação a desconfortos (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

O contato com suas memórias e lembranças nutrirá sua alma e equilibrará as emoções neste período. Dedicar mais tempo para acolher-se e cuidar de sua criança interna ajudará bastante. Também, estar com familiares e pessoas próximas, proporcionará bem-estar. Será um bom momento para iluminar questões do passado, especialmente em relação a desconfortos, com a possibilidade de segredos virem à tona para serem esclarecidos. Na vida financeira, a energia para conquistar seus objetivos aumentará, impulsionando sua produtividade.

Touro

Mais vitalidade e clareza impulsionarão a batalha do taurino por independência nesta semana (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Mais vitalidade e clareza impulsionarão sua batalha por independência nesta semana, ajudando a fazer valer sua vontade e a defender seu espaço. Utilizar essa energia com consciência trará excelentes resultados, evitando conflitos e ações precipitadas. Direcionar essa força com sabedoria proporcionará grandes conquistas.

Você entrará em uma fase na qual a necessidade de desacelerar, especialmente nos contatos sociais, se tornará evidente. Logo, quando preciso, volte a atenção para sua casa, família e pessoas próximas. Assimilar tudo que tem vivido e filtrar o que realmente merece permanecer em seu interior será crucial.

Gêmeos

O geminiano viverá uma fase de organização em sua vida financeira (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Você viverá uma fase de organização em sua vida financeira, tomando consciência da forma como lida com seu dinheiro e focando o que deseja conquistar para alcançar mais conforto e estabilidade. Contudo, poderá gastar com coisas desnecessárias em uma busca inconsciente por conforto emocional. Para evitar isso, firme-se em seus valores internos e cuide de sua energia e espiritualidade.

Atenção redobrada nas negociações, pois a possibilidade de enganos será maior. Na vida social, um novo movimento se iniciará, trazendo a disposição para conhecer novos lugares e pessoas, sair da rotina e compreender com mais flexibilidade o ponto de vista alheio.

Câncer

A sensibilidade do canceriano estará em alta, assim como o brilho pessoal (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Nesta semana, a sensibilidade estará em alta, assim como o brilho pessoal e a facilidade para se harmonizar com as pessoas ao seu redor. Práticas espirituais ajudarão a cuidar da energia, reduzindo a absorção de energias externas.

Uma nova fase financeira começará, demandando melhor organização e administração dos recursos. Haverá boas oportunidades de negociações e contratos. Os movimentos em grupos de amigos continuarão intensos, e você terá mais confiança para liderar.

Leão

O leonino passará por uma fase de encerramentos, despertando a necessidade de isolamento e introspecção (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Você passará por uma fase de encerramentos, despertando a necessidade de isolamento e introspecção, com o barulho externo causando incômodo. Rever o último ano ajudará a obter clareza sobre ciclos que precisam ser encerrados e definir novos objetivos. Por sua vez, o contato maior com a espiritualidade contribuirá para o equilíbrio. Profissionalmente, a energia para batalhar pelas conquistas se manterá elevada.

Virgem

A confiança e a determinação do virginiano para alcançar seus objetivos crescerão (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Nos próximos dias, sua confiança e determinação para alcançar seus objetivos crescerão, com um aumento significativo de otimismo. Invista tempo no autoconhecimento, visto que o desejo de crescimento se mostrará forte, algo capaz de gerar insatisfação e impulsividade.

Dedique-se, também, a estudos sobre filosofias de vida e tudo que amplie sua compreensão de si e do mundo. Sua presença será mais solicitada por amigos e grupos, e você sentirá suas habilidades de liderança e comunicação de ideias mais em alta.

Libra

O libriano vivenciará uma fase importante em sua vida profissional (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Você vivenciará uma fase importante em sua vida profissional, com brilho pessoal em alta e tendência a receber reconhecimento de superiores e pessoas que admira. Parcerias e negociações que trarão benefícios estarão em destaque.

Ainda, mudanças no setor de trabalho ocorrerão, com a chegada de novas pessoas e diversos movimentos. Encontrará formas de trazer mais harmonia para sua vida profissional, trabalhando com algo de que gosta e que se alinha aos seus valores internos. Além disso, enfrentará seus temores, que aflorarão com mais frequência.

Escorpião

O período trará para o escorpiano mais otimismo e um desejo crescente de sair da rotina (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

O período trará mais otimismo e um desejo crescente de sair da rotina, movimentar-se, conhecer novas pessoas e lugares. A vontade de expansão e aprendizado estará em alta. Sendo assim, dedique tempo ao autoconhecimento e ao estudo de filosofias de vida, pois isso trará mais energia e clareza para direcionar seu foco. Na vida afetiva, o desejo de equilibrar a forma como se relaciona estará presente, porém a tendência a querer fazer tudo à sua maneira poderá gerar conflitos. Atenção a esse comportamento.

Sagitário

Nos próximos dias, as dores e os medos do sagitariano aflorarão com mais facilidade (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

As dores e os medos aflorarão com mais facilidade, permitindo que tome consciência deles, ressignifique-os e se liberte de padrões de comportamento nocivos. Embora a tendência de fugir desses sentimentos desconfortáveis exista, você deverá enfrentar os desafios para encontrar equilíbrio.

Práticas espirituais e atividades que ajudem a compreender melhor suas emoções e acolher experiências passadas de forma mais amorosa serão fundamentais. A rotina estará bastante movimentada; logo, estabeleça limites e tenha consciência do que realmente pode ser realizado.

Capricórnio

A busca do capricorniano pelo equilíbrio nos relacionamentos continuará em destaque (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

A busca pelo equilíbrio nos relacionamentos continuará em destaque. A tendência a criar muitas expectativas em relação ao outro e a possível ilusão ou frustração permanecerão. Portanto, manter os pés no chão e o senso de realidade será crucial para compreender o que o outro realmente pode oferecer.

Invista em boas conversas para esclarecer o que cada um espera da relação, evitando entendimentos equivocados dos sinais da pessoa amada. Atenção, ainda, à tendência de se apaixonar intensamente e ultrapassar os limites alheios.

Aquário

Uma nova fase se iniciará na vida do aquariano, demandando organização na rotina e maior atenção às atividades cotidianas (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará, demandando organização na rotina e maior atenção às atividades cotidianas. Planejar-se para ter tempo para cuidar de si, da saúde, fazer coisas de que gosta e descansar será essencial. A tendência ao desânimo, crises alérgicas ou problemas de saúde devido a sentimentos e situações mal processadas estará presente. Equilibrar isso vai exigir atenção aos incômodos e melhor cuidado com a energia.

Peixes

O pisciano vivenciará uma fase de conexão com sua essência e brilho pessoal, excelente para desenvolver a autoestima (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

Você vivenciará uma fase de conexão com sua essência e brilho pessoal, excelente para desenvolver a autoestima. Aproveite para dedicar-se a hobbies, artes e identificar seus dons e talentos. No entanto, a possibilidade de agir de forma arrogante ou prepotente e de fantasiar excessivamente sobre si e relacionamentos poderá criar expectativas exageradas e levar à frustração. A vida social estará movimentada, mas respeitar o espaço próprio e dos outros será fundamental.

Por astróloga Thaís Mariano