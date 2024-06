Veja a combinação amorosa de Câncer com os 12 signos

Os nativos de Câncer, conhecidos por seu romantismo e emotividade, não se mostram frágeis como muitos acreditam. Para proteger aqueles que amam, enfrentam qualquer adversidade. A seguir, confira a análise feita pela astróloga Thaís Mariano sobre a relação amorosa dos cancerianos com os demais signos.

Câncer e Áries

Ambos são signos cardeais, ou seja, tendem a iniciar movimentos e possuem a capacidade de liderança. Porém, Áries é mais enérgico e busca independência e autonomia. Já Câncer é sensível, emotivo e apegado. Apesar das diferenças, eles podem aprender muito juntos. O canceriano pode ensinar ao ariano a ser mais cuidadoso. Por sua vez, Áries pode ajudar Câncer a ser mais espontâneo.

Câncer e Touro

Câncer e Touro são signos que buscam segurança e bem-estar (Imagem: budiakovahatalia | Shutterstock)

Dois signos que compartilham muitas semelhanças e têm facilidade em se entender. Amorosos e cuidadosos, buscam segurança e bem-estar. A chance de um relacionamento duradouro é grande, pois apreciam uma vida conjunta de maneira simples e tranquila. Quando em sintonia, superam qualquer desafio.

Câncer e Gêmeos

São signos bem diferentes. Há uma grande chance de que o canceriano queira cuidar demais do geminiano, transformando a relação em algo não muito saudável. Além disso, Câncer busca segurança emocional, carinho e é muito emotivo, o que pode não combinar com a personalidade mais racional e inquieta de Gêmeos.

Câncer e Câncer

Há muita afinidade nessa combinação. Ambos valorizam a família, a segurança, os laços afetivos e as demonstrações de carinho. Com isso, podem construir um lar repleto de amor e aconchego, contando histórias sobre o passado e relembrando memórias da vida. Contudo, devido a personalidades tão parecidas, alguns desafios poderão surgir.

Câncer e Leão

Câncer e Leão são signos bem diferentes, dificultando a relação (Imagem: budiakovahatalia | Shutterstock)

São signos que apresentam características bem diferentes. O canceriano é reservado, retraído e tímido, enquanto o leonino é expansivo, entusiasmado, confiante e adora ser o centro das atenções. Devido ao estilo de cada um, a tendência é que haja grandes empecilhos. Entretanto, se estiverem realmente comprometidos com a relação, poderão encontrar um caminho de equilíbrio e respeito.

Câncer e Virgem

A tendência é que esses dois signos se aproximem por meio da amizade e, com o tempo, a relação evolua para o lado romântico. Afinal, ambos são precavidos e cuidadosos. O lado prático de Virgem pode ajudar Câncer a se organizar dentro de suas intensas emoções. Ao mesmo tempo, a sensibilidade e a amorosidade do canceriano podem trazer mais leveza ao virginiano.

Câncer e Libra

Existe a tendência a mais divergências do que aspectos em comum. O libriano não costuma trazer muita segurança para o relacionamento, visto que é uma pessoa instável. Logo, a sua natureza afeta o doce canceriano. Além disso, Libra tende a se entediar com o estilo de vida e as emoções de Câncer.

Câncer e Escorpião

Câncer e Escorpião são signos intuitivos e sensuais (Imagem: budiakovahatalia | Shutterstock)

Ambos são signos de Água. Intensos e emotivos, usam uma armadura para se protegerem. Pode ser um desafio levar essa relação para a frente, a não ser que aprendam a ceder. Se conseguirem lidar com os excessos, há a chance de crescerem e amadurecerem juntos. Afinal, os dois são muito intuitivos, sensuais e apresentam uma química misteriosa.

Câncer e Sagitário

Câncer é introspectivo, apegado e emotivo. Por sua vez, Sagitário é expansivo, muito sociável e não lida bem com os sentimentos. A sensibilidade e as chantagens emocionais do canceriano podem afastar o sagitariano, que gosta de espaço e liberdade. Mas, com dedicação e compreensão, Câncer pode oferecer colo a Sagitário, e este pode trazer mais leveza e otimismo à relação.

Câncer e Capricórnio

São signos opostos complementares. Câncer é sensível, emotivo e acolhedor, enquanto Capricórnio é prático, racional e reservado. Porém, ambos procuram estabilidade e segurança, o que pode levar a uma relação duradoura. O canceriano pode trazer mais afeto ao capricorniano, permitindo que ele se abra. Por sua vez, Capricórnio pode oferecer a Câncer mais maturidade e inteligência emocional.

Câncer e Aquário

A relação de Câncer e Aquário raramente dá certo (Imagem: budiakovahatalia | Shutterstock)

São dois signos muito diferentes. Por isso, raramente dão certo, a não ser que outros pontos do Mapa Astral de cada um amenizem as personalidades e as visões distintas. Câncer é sensível, acolhedor e conservador, enquanto Aquário é excêntrico, original e inovador. Para conseguirem se entender, será necessário muito diálogo.

Câncer e Peixes

Dois signos de Água sensíveis e emotivos. Há grandes chances de que se sintam atraídos pelas características em comum. Porém, será necessário que pelo menos um dos dois desenvolva mais praticidade e senso de realidade. Caso contrário, a tendência é que não consigam tirar os planos do papel e se frustrem com facilidade, abalando, assim, a qualidade da relação.