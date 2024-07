Veja as previsões do Baralho Cigano para os signos em julho

Como o próprio nome diz, o Baralho Cigano é originário da tradição cigana. Também conhecido como Baralho Lenormand, ele é um dos oráculos mais antigos da cultura esotérica. É composto por 36 cartas, cada uma com símbolos e significados que podem ajudar a revelar ideias sobre diversos aspectos da vida. Diferentemente do Tarot, ele é focado em questões mais cotidianas e práticas, sendo utilizado para obter respostas diretas e precisas sobre o presente e o futuro.

O poder do Baralho Cigano reside em sua simplicidade e profundidade. As imagens e símbolos das cartas capturam a essência de situações e emoções humanas, oferecendo uma visão clara e objetiva dos desafios e oportunidades que se apresentam. A leitura pode proporcionar orientações valiosas para tomar decisões, resolver problemas e entender melhor as influências ao nosso redor.

Neste mês de julho de 2024, a bruxa e astróloga Tânia Gori, neta de ciganos, utiliza o Baralho Cigano para fazer previsões para os 12 signos do zodíaco. Com sua vasta experiência e conexão com as tradições ciganas, ela traz uma leitura precisa e inspiradora para orientar cada nativo em seu caminho. A seguir, veja pode aproveitar ao máximo essas energias e orientações.

Áries

Para Áries, a carta sorteada foi a número 6: As Nuvens. Este mês será um período de reflexão e de cautela para os arianos. Isso porque as nuvens simbolizam incertezas e confusões, sugerindo a necessidade de respirar fundo antes de tomar qualquer decisão importante. Elas podem se dissipar ou se transformar em tempestades. Portanto, ariano, tenha paciência e sabedoria para lidar com as situações do dia a dia.

Touro

Para Touro, a carta sorteada foi a número 27: A Carta. Julho poderá ter uma notícia muito agradável, que trará felicidade ao seu coração. Além disso, é um bom momento para se comunicar com familiares e amigos, pois há pessoas preocupadas com você. Mantenha o contato e compartilhe suas novidades, taurino.

Gêmeos

Para Gêmeos, a carta sorteada foi a número 26: O Livro. Este mês é ideal para investir em estudos e aprimoramento profissional. Seja por meio de um novo curso, uma pós-graduação ou, até mesmo, aprendendo um novo idioma, julho favorecerá o desenvolvimento intelectual e a expansão dos conhecimentos. Aproveite essa energia positiva para crescer acadêmica e profissionalmente.

Câncer

Para Câncer, a carta sorteada foi a número 11: O Chicote. Este mês sugere um foco maior na espiritualidade e no autoconhecimento. Dedique-se a atividades que lhe tragam paz e prazer, fortalecendo sua conexão espiritual. Assim, você será recompensado(a) com bênçãos e experiências maravilhosas.

Leão

Para Leão, a carta sorteada foi a número 25: O Anel. Julho será um mês favorável para alianças e associações. Se você está pensando em iniciar uma sociedade ou formalizar um relacionamento, este é o momento ideal. Aproveite as energias positivas para fortalecer suas parcerias e compromissos.

Virgem

Para Virgem, a carta sorteada foi a número 10: A Foice. Este mês pedirá que você corte laços com o passado e elimine o que não lhe serve mais. Será hora de abandonar as mágoas e iniciar um novo capítulo na sua vida. Foco no futuro e na objetividade dos seus objetivos abrirão novos caminhos para você.

Libra

Para Libra, a carta sorteada foi a número 24: O Coração. Julho será um bom período para praticar o perdão e a empatia. Reaproxime-se de pessoas com quem perdeu contato e demonstre mais compaixão. Assim, você atrairá pessoas boas e muitas felicidades para o seu mês.

Escorpião

Para Escorpião, a carta sorteada foi a número 22: Os Caminhos. Isso indica que seus caminhos estarão iluminados este mês, apesar de possíveis perdas. Encare isso como oportunidade de crescimento e aprendizado. Mantenha a calma e confie que tudo se resolverá da melhor forma possível.

Sagitário

Para Sagitário, a carta sorteada foi a número 21: Montanha. Este mês você poderá se sentir mais teimoso(a) e resistente a mudanças. A Montanha sugere que será hora de reavaliar suas posturas e flexibilizar sua abordagem. Aceite as transformações com serenidade e busque soluções criativas para os desafios.

Capricórnio

Para Capricórnio, a carta sorteada foi o número 18: O Cachorro. Este mês destacará sua lealdade e a presença de pessoas fiéis ao seu lado. Confie mais nas pessoas que demonstram ser verdadeiras e deixe de lado a desconfiança desnecessária. Sua rede de apoio será uma fonte de força e conforto.

Aquário

Para Aquário, a carta sorteada foi a número 17: A Cegonha. Julho será um mês de prosperidade e fertilidade. Seus projetos estarão abençoados, trazendo crescimento e realizações. Confie no apoio das energias positivas e da espiritualidade cigana para alcançar seus objetivos.

Peixes

Para Peixes, a carta sorteada foi a número 13: A Criança. Este mês pedirá que você seja menos ingênuo(a) e mais cauteloso(a) com as pessoas ao seu redor. Nem todos são dignos de sua confiança, então cuidado e proteja-se de possíveis decepções. Mantenha os olhos abertos e confie na sua intuição.

