Veja as previsões de julho para o signo de Câncer

No início do mês, você, nativo do signo de Câncer, poderá contar com uma dose extra de energia para ir em busca do que deseja. Também terá mais consciência dos seus potenciais e das suas necessidades. Ao mesmo tempo em que haverá mais habilidade para se acolher, perceberá a importância de ter por perto as pessoas que lhe trazem segurança emocional.

Por isso, canceriano, procure direcionar a sua energia de forma consciente. Desse modo, conseguirá dar andamento aos seus projetos, bem como ter clareza sobre quais sonhos estão alinhados com seus valores e realizações pessoais e profissionais.

Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Você poderá se deparar com medos e inseguranças, o que irá abalar suas emoções. Logo, será importante se conectar com os valores internos e se abrir para mudanças e desapegos.

Mês de grandes oportunidades no amor

No início do mês, a tendência será que surjam medos e inseguranças para você, nativo de Câncer. Logo, observe a sua inclinação a se livrar dos incômodos. Isso porque as situações que surgirem serão uma oportunidade para desapegar de comportamentos nocivos e abrir espaço para viver seus relacionamentos de forma mais harmoniosa.

Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Será uma boa hora para planejar o futuro da relação amorosa, alinhar as expectativas e viver momentos prazerosos com o seu par. O período também será favorável para encontrar alguém que tenha valores em sintonia com os seus.

Com Sol em Câncer, os nativos poderão se deparar com imprevistos e desconfortos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Período movimentando nas finanças

Neste mês, você buscará organizar o setor financeiro. Será um momento importante para tomar consciência de tudo o que conquistou e do que almeja para ter mais estabilidade e conforto. Contudo, no início de julho, poderá se deparar com medos e inseguranças.

Além disso, canceriano, haverá a possibilidade de imprevistos, gerando bastante desconforto. Apesar de desafiador, isso será uma oportunidade para que se desapegue e abra espaço para o novo. Por volta da metade do mês, você tenderá a viver uma fase mais leve e tranquila. Haverá a chance de ganhos extras e aumento dos seus recursos.

Por astróloga Thaís Mariano