4 simpatias para o Dia de São Pedro

São Pedro, cujo nome original era Simão, foi um dos apóstolos mais conhecidos e influentes de Jesus Cristo. Ele nasceu na cidade de Betsaida, na Galileia, durante o primeiro século d.C., e foi pescador de profissão. Era irmão de outro discípulo de Jesus, André, e ambos foram chamados por Cristo para se tornarem “pescadores de homens”.

Simão era de temperamento autoritário, impulsivo e sempre entusiasmado, embora às vezes desanimasse com facilidade. Mas era também franco, bondoso e extremamente generoso. No início de sua jornada com Jesus, recebeu o nome de Pedro, que em aramaico significa “pedra” ou “rocha”.

Essa mudança de nome foi significativa, pois Jesus disse a ele: “Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” (Mateus 16:18). Essa passagem bíblica é frequentemente interpretada como Jesus confiando a Pedro um papel especial e importante na fundação da Igreja Cristã.

Dia de São Pedro

A tradição católica estabeleceu o dia 29 de junho como a festa de São Pedro desde o século IV. Foi escolhido por estar próximo da data tradicionalmente associada ao martírio de São Pedro, que teria ocorrido durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C.

Além disso, a escolha do dia 29 de junho também está relacionada ao contexto religioso e à sucessão apostólica. Segundo a crença católica, Pedro foi escolhido por Jesus para ser o líder da Igreja e recebeu as “chaves do Reino dos Céus”. Acredita-se que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma e, portanto, o primeiro papa.

São Pedro é reverenciado como um santo, sendo considerado o padroeiro dos pescadores e do papado. Além disso, é atribuída a ele a responsabilidade de fazer chover e mudar o clima.

São Pedro é frequentemente associado a diversas simpatias (Imagem: Luis Fraga | ShutterStock)

São Pedro e simpatias

São Pedro, na tradição popular, é frequentemente associado a diversas simpatias e práticas supersticiosas. Essas tradições podem variar de acordo com a região e a cultura, mas geralmente envolvem pedidos de proteção, sorte e auxílio em situações específicas. Muitas pessoas recorrem ao santo por acreditarem que ele tem o poder de interceder em favor delas diante de desafios e dificuldades.

A seguir, confira 4 simpatias para o dia de São Pedro!

1. Simpatia para conseguir um amor

Na noite de São Pedro, separe as pétalas de uma rosa-branca, coloque-as entre as páginas de um livro, para que sua umidade seja absorvida. Quando as pétalas estiverem secas, faça um saquinho de tecido de algodão branco, com linha branca. Dentro desse saquinho, coloque as pétalas secas e costure o saco. Use esse patuá de harmonia, paz e carisma sempre consigo.

2. Simpatia para conseguir a casa própria

No dia de São Pedro, coloque uma chave nova debaixo do seu travesseiro. Mas, antes, embrulhe-a em um papel branco com três pedidos e descreva como você deseja que seja sua nova casa. Deite-se e mentalize que São Pedro e seus anjos estarão durante a noite procurando a casa dos seus sonhos. Depois, guarde a chave na sua bolsa e vá procurar sua casa nova até a conquistar.

3. Simpatia para abrir os caminhos

Ao acordar às segundas-feiras, faça três vezes a oração de São Pedro em voz alta: “Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro, abra as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro, e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Que assim seja. Amém.”

4. Simpatia para proteger a casa

No dia de São Pedro, pegue um copo novo (nunca utilizado) e encha com água. Mergulhe dentro da água a chave da porta da frente da sua casa e diga em voz alta: “São Pedro, apóstolo e guardião, envolvei a minha casa e a minha família em vossa proteção. São Pedro, proteja minha casa, assim como protege de intrusos o céu, afaste todo e qualquer mal da minha casa e, com a ajuda do anjo guardião, não deixe entrar nenhum ladrão”.