Veja a previsão completa de julho para os 12 signos

Julho começará com a Lua Nova em Câncer no dia 5. Sol, Lua e Vênus, em conjunção no mesmo signo, estarão em harmonia com Marte e Saturno. Essa configuração promete equilíbrio, apesar da alta sensibilidade do signo de Água.

Na metade do mês, o Astro-rei formará um aspecto tenso com Plutão, sugerindo emoções intensas. Será importante, desse modo, evitar atitudes impulsivas e buscar ressignificar memórias dolorosas para se libertar de padrões prejudiciais.

Mudanças nos relacionamentos e nas estruturas

Vênus iniciará em Câncer tensionando Plutão, trazendo à tona o medo de rejeição nos relacionamentos. Será uma chance de acolher essas feridas com amor e transformá-las. Depois, Vênus entrará em Leão, proporcionando alegria e leveza às relações.

Marte em Touro, em conjunção com Urano, sinalizará um período de mudanças repentinas nas estruturas e possíveis eventos naturais inesperados. Julho será um mês para você sair da zona de conforto e buscar seus objetivos.

Oportunidades de expansão

Saturno em Peixes ajudará a controlar fantasias e ilusões, mas também trará melancolia e desafios com a realidade. Enquanto isso, Júpiter em Gêmeos favorecerá viagens, estudos e expansão do conhecimento.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A energia do ariano estará mais ligada às relações familiares (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, sua energia estará bem ligada ao lar, às relações familiares e às memórias. Revisite suas lembranças para fortalecer a segurança emocional e acolher o passado. Em seguida, concentre-se em reforçar sua identidade, nutrindo o brilho pessoal e a autoestima.

Relacionamentos

Você buscará maior intimidade com a pessoa amada. Fortalecerá o contato com quem se sente emocionalmente seguro(a). Ainda, desejará viver tudo de forma mais emocionante, aumentando o desejo de se apaixonar e viver fortes emoções. Porém, lembre-se de respeitar os limites do outro sem impor suas vontades.

Trabalho e dinheiro

Você viverá uma fase de energia e determinação para batalhar por conforto e estabilidade material. Isso aumentará sua disposição para o trabalho, elevando a produtividade e gerando mais recursos. Surgirão ideias e novas possibilidades inovadoras, levando a avanços nas conquistas materiais. Assim, esteja atento(a) para aproveitar as oportunidades.

Touro

O taurino assimilará as experiências recentes, filtrando o que deve manter ou deixar ir (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Depois de um período agitado, você desacelerará neste mês. Assimilará as experiências recentes, filtrando o que deve manter ou deixar ir. No início do mês, estará mais sensível emocionalmente. Para se equilibrar, busque a companhia de pessoas queridas.

Relacionamentos

Após um período agitado em suas relações, você se aquietará, buscando mais intimidade com quem lhe traz segurança emocional. No início do mês, contudo, enfrentará inseguranças que poderão abalar suas emoções e levar a atitudes radicais. Esteja atento(a) a isso e controle os ânimos.

Trabalho e dinheiro

Você viverá uma fase com muita energia para batalhar por seus objetivos, com ideias inovadoras que trarão crescimento profissional. Aproveite essa fase, direcionando sua energia com consciência para dar força a esse novo movimento, evitando desperdiçar recursos.

Gêmeos

O geminiano terá muita energia para lutar por seus ideais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Você viverá um período de muita energia, criatividade e desejo por inovação. Será essencial direcionar bem essa energia visando evitar ansiedade, impulsividade e conflitos. Procure ter clareza e coragem para batalhar pelo que realmente deseja.

Relacionamentos

No início do mês, você viverá uma fase movimentada na vida afetiva, buscando novas experiências e conhecendo pessoas e lugares. Sentimentos de insegurança poderão surgir, gerando desconfortos e possíveis atitudes radicais. Na metade do mês, porém, um novo ciclo começará, no qual você deverá focar em estar perto de quem lhe traz segurança.

Trabalho e dinheiro

Com muita energia para lutar por seus ideais, você estará mais produtivo(a). Aproveite a fase, mas tenha cautela para evitar atitudes egoístas e prepotentes. Respeite os limites dos outros e mantenha a clareza nos seus objetivos a fim de evitar conflitos e ações impulsivas.

Câncer

O canceriano terá energia extra para batalhar pelos seus objetivos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Você terá energia extra para batalhar pelos seus objetivos de forma harmoniosa e consciente, reconhecendo seu potencial e suas necessidades. Na metade do mês, entretanto, poderá enfrentar inseguranças que abalarão suas emoções.

Relacionamentos

No início do mês, medos poderão surgir. Você precisará evitar ações radicais. Procure ver as situações como oportunidades para desapegar de comportamentos nocivos. Na metade do mês, o cenário mudará. Será uma boa fase para planejar o futuro da relação, alinhar expectativas e viver momentos prazerosos.

Trabalho e dinheiro

Neste período, você buscará organizar suas finanças, tomando consciência de conquistas e objetivos para maior estabilidade e conforto. No início do mês, enfrentará possíveis imprevistos, que poderão desestabilizar e causar desconforto.

Leão

O leonino encerrará ciclos na vida afetiva, enfrentando medos e inseguranças (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Você viverá um período de encerramentos, com energia mais baixa e introspectiva. Respeite o momento e olhe internamente para compreender os ciclos a serem finalizados. Na metade do mês, um novo momento trará mais energia para avançar nos projetos.

Relacionamentos

Você encerrará ciclos na vida afetiva, enfrentando medos e inseguranças que poderão levar a atitudes radicais. Esteja atento(a) e busque desapegar do sofrimento conscientemente. Na metade do mês, um novo ciclo se iniciará, com perspectivas de momentos harmoniosos e felizes junto à pessoa amada.

Trabalho e dinheiro

Você terá energia para lutar por conquistas profissionais, mesmo em um momento introspectivo, encontrando soluções inovadoras para bons resultados e crescimento. Além disso, entrará em uma fase favorável para trabalho em equipe, especialmente com pessoas alinhadas aos seus ideais.

Virgem

O virginiano desejará se conectar com pessoas ideias parecidas com as suas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você estará em uma fase movimentada, com muita energia e apoio de amigos. Será um momento para lutar pela realização dos seus sonhos. Busque ter clareza sobre seus objetivos para direcionar essa energia de forma eficaz e evitar iniciar projetos sem concluí-los.

Relacionamentos

Você desejará se conectar com pessoas que compartilham suas ideias. Será um bom momento para alinhar expectativas com seu parceiro(a), pois compreenderá melhor o ponto de vista do outro. Na metade do mês, poderá entrar em uma fase de encerramentos na vida afetiva, essencial para assimilar os aprendizados recentes.

Trabalho e dinheiro

Você terá muita energia e disposição para batalhar pelos seus sonhos, com tendência a ideias inovadoras que ajudarão em suas realizações. Mudanças inesperadas poderão surgir e te conduzir a novos caminhos profissionais alinhados com seus ideais, proporcionando crescimento. No entanto, tanta energia poderá causar falta de foco, levando(a) a fazer várias coisas ao mesmo tempo e gerando tensão. Esteja atento(a) para evitar esse problema.

Libra

O libriano estará em destaque na vida profissional, com reconhecimento pelos esforços e novas oportunidades (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, haverá muita energia e disposição, com aumento do brilho pessoal e a chance de encontrar harmonia na rotina. Será um bom momento para estar com amigos, buscando apoio para enfrentar medos e dores. Você terá coragem para superar as adversidades.

Relacionamentos

Você buscará equilíbrio nas relações, mas poderá enfrentar medo de abandono e rejeição, bem como terá contato com antigas feridas. Esteja atento(a) a isso. Depois, entrará em uma fase mais leve, ideal para alinhar expectativas futuras na relação.

Trabalho e dinheiro

Você estará em destaque na vida profissional, com reconhecimento pelos esforços e novas oportunidades para trabalhar com aquilo de que gosta. Na metade do mês, terá energia para lutar pela realização dos sonhos, com mudanças inesperadas alinhando você aos seus propósitos.

Escorpião

O escorpiano terá muita energia para se dedicar aos sonhos e aos estudos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Você terá muita energia para se dedicar aos seus sonhos e estudos, com boas chances em provas. Na metade do mês, começará uma fase favorável em que será possível concretizar planos, receber reconhecimento e agarrar novas oportunidades.

Relacionamentos

No início do mês, a relação crescerá, mas poderá enfrentar desconfortos e inseguranças que abalam a autoconfiança. Dedicar-se ao autoconhecimento te ajudará a entender esses sentimentos. Depois, você entrará em uma fase favorável, encontrando equilíbrio e harmonia nos relacionamentos.

Trabalho e dinheiro

O período começará movimentado profissionalmente, com possíveis mudanças de cargo, setor, local de trabalho ou cidade, o que poderá trazer inseguranças. Essas mudanças oferecerão a oportunidade de ressignificar traumas passados. Na metade do mês, uma fase favorável se iniciará, permitindo colher os frutos dos esforços.

Sagitário

O sagitariano se conectará com suas sombras, tomando consciência de padrões que causam sofrimento (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Você se conectará com suas sombras, tomando consciência de padrões que causam sofrimento. Será uma oportunidade para se libertar desses ciclos. O autoconhecimento ajudará a enfrentar desafios e a ter clareza sobre o que precisa abandonar para se alinhar com seus valores.

Relacionamentos

No início do mês, você ressignificará dores e traumas nas relações, vivendo uma fase transformadora e de crescimento, apesar do desconforto. Na metade do mês, o cenário mudará para uma fase favorável, com crescimento e momentos alegres nas relações.

Trabalho e dinheiro

Você mostrará muita produtividade no trabalho, com energia extra para avanços profissionais. No entanto, esse excesso de energia poderá causar tensões que afetarão sua saúde, exigindo atenção. Na metade do mês, uma fase importante começará para a realização dos seus sonhos, com novas oportunidades surgindo.

Capricórnio

O capricorniano buscará equilíbrio nas relações, ponderando mais seu comportamento (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, você buscará equilíbrio nas relações, ponderando mais seu comportamento. A busca por viver intensamente e a necessidade de autoafirmação serão fortes, assim como a defesa do seu ponto de vista. Somente tenha atenção para que essa energia não cause conflitos desnecessários.

Relacionamentos

Sua vida afetiva tenderá a receber o foco neste período. Você buscará equilíbrio nas relações e se apaixonará com facilidade. No entanto, essas paixões poderão ser passageiras, então tenha cautela. Cuidado também com a tendência de impor suas vontades, gerando desequilíbrio.

Trabalho e dinheiro

Você viverá uma fase próspera no trabalho, com novas oportunidades e boas parcerias, auxiliando na realização dos seus objetivos. Dedicar-se aos seus dons e talentos será importante. Surgirão oportunidades inesperadas para trabalhar com aquilo de que gosta.

Aquário

O aquariano deverá buscar ressignificar suas dores para encontrar equilíbrio (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, você viverá um período transformador. Observe seus pensamentos, evitando ser dominado(a) por medos e traumas. Dedicar-se a práticas espirituais ajudará a cuidar da sua energia. Busque ressignificar suas dores para encontrar equilíbrio e desapegue do que gera sofrimento, abrindo espaço para experiências mais prazerosas.

Relacionamentos

Você buscará equilíbrio nas relações e compreender as necessidades do outro sem negligenciar as suas. No início do mês, enfrentará desconfortos e inseguranças que poderão abalar a autoconfiança, mas depois o cenário mudará, trazendo momentos alegres e importantes para o crescimento da relação.

Trabalho e dinheiro

Será possível colher os frutos da organização financeira que vem fazendo ao longo do tempo, encontrando mais estabilidade e conforto. Terá, também, clara consciência do que precisa fazer para conquistar seus objetivos. Seu senso de realidade e praticidade será favorecido, o que ajudará a encontrar o caminho para realizações profissionais.

Peixes

O pisciano se conectará com seu brilho pessoal no início do mês (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Energia geral

Você se conectará com seu brilho pessoal no início do mês, fortalecendo o que te torna especial e vivendo momentos divertidos. Depois, será hora de dar atenção às questões práticas, organizando a rotina para torná-la mais prazerosa e alinhada com seus desejos.

Relacionamentos

No início do mês, seu desejo por emoções intensas levará a paixões fáceis e romances mais intensos, trazendo alegria à relação. Respeite os limites do outro e evite exigir demais. Na metade do mês, perceberá como nutrir o amor nas atividades cotidianas.

Trabalho e dinheiro

Você se sentirá mais produtivo(a) e capaz de organizar melhor sua rotina de trabalho e implementar mudanças necessárias. No início do mês, situações poderão abalar suas emoções e causar inseguranças, reduzindo a produtividade. Acolha essas emoções e tome consciência dos padrões nocivos para abandoná-los.

Por astróloga Thaís Mariano