Confira as previsões do Horóscopo Chinês para julho

O ano de 2024 tem a energia do Dragão, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Julho traz a influência da Cabra, que é bondosa e empática.

Os nascidos no ano da Cabra são muito ligados ao lar e dedicam boa parte do seu tempo às questões familiares. “Talentosos em ler e interpretar as emoções, podem se tornar manipuladores, alternando entre o vitimismo e a arrogância de acordo com a sua conveniência”, explica Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

A profissional também comenta que os nativos da Cabra possuem limitações para concretizar os objetivos profissionais devido à falta de empenho. Além disso, apreciam o conforto e o luxo mais do que o trabalho. “A falta de garra e disciplina pode trazer inúmeros problemas para a Cabra, que sempre conta com alguém para ajudá-la, reforçando o seu aspecto de dependência”, acrescenta.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos dos 12 signos em julho!

Rato

As pessoas regidas pelo Rato sentirão, de forma mais intensa, as transformações repentinas (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento ou a segurança.

Em julho, os nascidos no ano do Rato sentirão, de forma mais intensa, as transformações repentinas. A resistência só atrapalhará o processo. Por isso, será mais vantajoso seguir o fluxo das mudanças. Além disso, será preciso respeitar as limitações próprias e dos outros.

Búfalo

Os nativos de Búfalo irão digerir melhor as perdas que tiveram em 2023 (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado, trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Neste mês, as pessoas nascidas no ano do Búfalo irão digerir melhor as perdas que tiveram em 2023, resolvendo internamente as pendências. Além disso, o descanso será propício neste período. Logo, os nativos deverão aprender a apreciá-lo.

Tigre

As pessoas de Tigre precisarão redobrar o cuidado com as ações impulsivas (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam a todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as frustrações com bens desnecessários.

Em julho, os nativos do Tigre precisarão redobrar o cuidado com as ações impulsivas. Afinal, elas poderão conduzir a um desejo de se expandir de maneira inadequada. Ademais, a necessidade de impor a própria vontade poderá levar esses indivíduos a desgastes desnecessários.

Coelho

Os nativos de Coelho precisarão tomar cuidado com extremismos relacionados a ideais e opiniões (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento.

No mês de julho, os nascidos no ano do Coelho precisarão tomar cuidado com extremismos relacionados a ideais e opiniões. Afinal, isso poderá trazer prejuízos para as relações interpessoais. Ademais, negócios arriscados deverão ser evitados, assim como a busca desenfreada por metas materiais.

Dragão

Os nativos do Dragão passarão por um momento de expansão material (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

Em julho, os nativos do Dragão passarão por um momento de expansão material. Aquisições e transações serão beneficiadas, trazendo prosperidade para os negócios. As sementes plantadas passarão a germinar e crescer rapidamente, gerando bons frutos até janeiro de 2025.

Serpente

Os nativos da Serpente sentirão um pouco das bençãos que os aguardam no ano que vem (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Neste mês, os nativos da Serpente sentirão um pouco das bençãos que os aguardam no ano que vem. As preocupações e as energias mais densas serão dissipadas. No entanto, para que eles possam extrair todo o potencial desta fase, precisarão se planejar.

Cavalo

Os nativos de Cavalo precisarão tomar cuidado com as ações e convicções (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro.

Ao longo deste mês, os nascidos no ano do Cavalo precisarão tomar cuidado com as ações e convicções. Afinal, elas poderão estar envoltas por ilusões. A tendência será que os nativos tenham atitudes escapistas, o que poderá gerar frustrações a longo prazo. Portanto, para que terminem o ano bem, deverão se manter realistas.

Cabra

A tendência será que os nativos da Cabra redobrem a atenção aos assuntos familiares (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer muitos prejuízos.

Neste mês, a tendência será que os nativos da Cabra redobrem a atenção aos assuntos familiares, o que poderá deixar as outras áreas carentes de cuidado. Para obter bons resultados, necessitarão cuidar de todos os setores de forma igual.

Macaco

Os nativos do Macaco precisarão ter atenção com algumas ofertas neste mês (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Os nativos do Macaco precisarão ter atenção com algumas ofertas neste mês. Isso porque, apesar de parecerem imperdíveis, elas só trarão prejuízos. A principal regra deste período será olhar antes de pular, seja em uma piscina, um negócio ou em um relacionamento.

Galo

As pessoas regidas pelo Galo passarão por uma expansão relacionada aos estudos e às filosofias de vida (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para conviver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não desenvolver essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas.

Em julho, os nascidos no ano do Galo passarão por uma expansão relacionada aos estudos e às filosofias de vida. Ao mesmo tempo, algumas feridas se abrirão para permitir a cicatrização da melhor forma. Para que as dores se curem, os nativos deverão se recolher e se dedicar à auto-observação.

Cão

Os nativos de Cão encontrarão o apoio necessário para seguir em frente (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

O ano de 2024 continuará a exigir autonomia e independência dos nascidos no período do Cão. Contudo, o mês de julho trará um alívio para eles. Mesmo com todas as dificuldades, os nativos encontrarão o apoio necessário para seguir em frente.

Javali

Os nascidos no ano do Javali começarão a sentir a má sorte chegando (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa um aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldades em finalizar o que começou.

Em julho, os nascidos no ano do Javali começarão a sentir a má sorte chegando. As energias mais densas se aproximarão, encontrando o seu ápice em meados de 2025. Para minimizar os efeitos negativos deste período, os nativos deverão evitar atividades perigosas e iniciar uma rotina de autocuidado.