Conheça a personalidade e os desafios da criança de cada signo

É comum que as crianças tragam bastante características do signo solar, já que ele representa a essência, e elas costumam estar bem conectadas a isso. Por outro lado, elas estão aprendendo a lidar com as emoções; por isso, podem apresentar os extremos de seu signo, bem como os atributos do signo lunar e ascendente. A seguir, conheça a personalidade de cada pequeno nativo.

Áries

Aqui temos uma criança muito ativa. Normalmente, ela gosta de correr, subir em árvores, praticar esportes e está sempre pronta para brincadeiras envolvendo competição. Contudo, tem dificuldade para aceitar quando perde. Essa criança tende a se irritar facilmente e explodir quando está com raiva. Por isso, precisa aprender a lidar com essa fúria e o ímpeto autoritário. Além disso, ela demanda muita atenção, pois é muito corajosa e pode se envolver em atividades arriscadas.

Touro

A criança de Touro costuma ser calma e tranquila (Imagem: Pingvinok | Shutterstock)

A criança taurina é calma, tranquila, delicada, amorosa e carinhosa, mas também pode ser bem teimosa. Quando cisma com alguma coisa, é difícil fazê-la mudar de ideia. Costuma ter uma estabilidade emocional maior do que as outras crianças.

Ela pode ser apegada, especialmente com as próprias coisas, e ter dificuldade para lidar com mudanças. Por causa disso, deve ser orientada e guiada pelos adultos de forma amorosa, pois precisa de segurança. Além disso, costuma gostar muito de comer e dormir.

Gêmeos

Essa é uma típica criança que pergunta tudo, o tempo todo. Já nasce curiosa e exploradora. Está sempre xeretando e fuçando as coisas. Pode se intrometer nas conversas alheias e gosta de saber sobre tudo o que acontece. Essa criança costuma ser agitada, por isso o tédio passará bem longe da casa dela. A mente do pequeno geminiano funciona em um ritmo acelerado. Logo, pode ser desafiador para ele conseguir parar e se concentrar em algo.

Câncer

Amorosa, apegada à família e principalmente à mãe, a criança canceriana tem as emoções aguçadas e é muito sensível. Pode ser chorona e um tanto dramática. Precisa se sentir segura emocionalmente para aprender a lidar com tanta sensibilidade. Além disso, gosta de participar das atividades em família e, com isso, tende a ficar bem dependente. Por isso, é necessário que a autonomia dela seja estimulada.

Leão

Essa é uma criança alegre, criativa, extrovertida e que gosta de aparecer, de se comunicar e de ser o centro das atenções. Se destacar é uma grande questão para ela, pois, quando ela não se sente vista e reconhecida, tende a ser muito dramática.

Inclusive, isso pode causar sofrimento e desgaste nas amizades da criança leonina. Por isso, é necessário que ela seja direcionada para aprender a lidar com as próprias emoções e com essa busca por reconhecimento.

Virgem

A criança de Virgem é tímida e observadora (Imagem: Pingvinok | Shutterstock)

Tímida, reservada e muito observadora, ela muitas vezes nem parece criança, de tão responsável que costuma ser. Ela gosta de aprender e de estudar. As brincadeiras que trazem estímulos mentais costumam despertar mais o seu interesse. É importante que ela esteja sempre em contato com a natureza, pois isso a ajuda a se soltar mais. Gosta de se sentir útil e de participar das atividades da rotina da família.

Libra

Doce, delicada, meiga e cheia de charme, a criança de Libra tende a ser agradável. Além disso, gosta de estar em ambientes bonitos. Está sempre disposta a dar uma palavra carinhosa para as pessoas. Ela não gosta de brigas, discussões e ambientes conflituosos, nem feios e desagradáveis. Tem talento para enxergar o belo. Costuma ser bem indecisa. Por isso, precisa de direcionamento para aprender a expressar opinião sem medo de desagradar o outro.

Escorpião

A criança de Escorpião é intensa e pode ter dificuldade para gerenciar a intensidade de suas emoções e, até mesmo, de nomear o que sente – pois é algo profundo para a sua compreensão. Essa criança também tende a ser desconfiada, ciumenta e possessiva. Logo, é muito importante que ela seja ensinada a lidar com as turbulências que habitam em seu interior. Costuma ter atração pelo mistério e pela magia.

Sagitário

A criança de sagitário é muito alegre, extrovertida e engraçada. Ela adora fazer piadas, contar histórias e traz muita luz para o ambiente em que está. O desafio dessa criança é lidar com as situações ruins, pois tende a esconder frustrações. Por isso, precisa de direcionamento para gerenciar suas dores e frustrações. Além disso, costuma ser exagerada e precisa de espaço para se expandir. Inclusive, pode ter dificuldade para respeitar os limites alheios.

Capricórnio

A criança de Capricórnio costuma ser mais madura do que o normal (Imagem: Pingvinok | Shutterstock)

Madura, a criança de Capricórnio gosta de assumir responsabilidades e obrigações. Possui uma extrema autocrítica e pode ser muito rígida com ela e, inclusive, com o outro. É necessário que os adultos a ajudem a trabalhar toda essa responsabilidade e seriedade, que é muito nociva para a saúde mental. Ela precisa ser estimulada a brincar, se divertir e a compreender que pode aprender com os erros.

Aquário

A criança de Aquário gosta de inovar, de inventar brincadeiras, de brincar em grupo e de participar de ações altruístas. Costuma ter interesse por tecnologia e ideias inovadoras. É muito importante que a deixem explorar a própria criatividade. Pode ser um pouco “do contra” às vezes, o que faz parte de sua expressividade. É importante que os adultos compreendam que ela funciona um tanto diferente e que sente necessidade de buscar por liberdade. Contudo, também precisa aprender sobre os limites.

Peixes

Sonhadora e romântica, a criança de Peixes parece que vive em outro mundo, com a cabeça nas nuvens, criando histórias em sua fértil imaginação. Muito sensível e empática, costuma ser bondosa e ingênua. Por isso, precisa de orientação para aprender a se defender e saber em quem confiar. Além disso, pode ser distraída, mas com toda sensibilidade, percebe tudo ao seu redor e sente profundamente o que acontece.

Por astróloga Thaís Mariano